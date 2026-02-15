「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ(WBC2026)」で、侍ジャパン(野球日本代表)は東京ドームで試合を行う。

本記事では、WBC日本戦のチケット購入方法を紹介する。

WBC2026 日本戦の日程・会場

侍ジャパンは、WBC2026の一次ラウンド東京プールで4チームとの対戦を予定。初戦でチャイニーズ・タイペイ、第2戦で韓国、第3戦でオーストラリア、第4戦でチェコと対戦する。

試合はいずれも東京ドームでの開催となる。

試合日 対戦カード 会場 2026年3月6日(金)

19:00 日本 vs チャイニーズ・タイペイ 東京ドーム 2026年3月7日(土)

19:00 日本 vs 韓国 2026年3月8日(日)

19:00 日本 vs オーストラリア 2026年3月10日(火)

19:00 日本 vs チェコ

WBC2026 日本戦のチケット販売情報・価格

WBC日本戦のチケットは2026年1月15日(木)から『ローソンチケット』、『イープラス』で一般先着販売されている。

チケット価格および席種は以下の通り。

■日本戦 座席表

■日本戦 席種・価格

席種 1試合料金 日本戦

4試合パック ダイヤモンドボックス ホスピタリティパッケージ - チャンピオンシート ホスピタリティパッケージ - エキサイトシートS 70,000円 336,000円 エキサイトシートA 60,000円 288,000円 エキサイトシートB 50,000円 240,000円 エキサイトシートC 40,000円 192,000円 エキサイトシートEASYシート 30,000円 - 指定席SSS 34,000円 163,200円 指定席SS 28,000円 135,000円 指定席S 18,000円 87,000円 指定席A 15,000円 72,000円 指定席B 12,000円 58,000円 クラフトカウンター 12,000円 - クラフトカウンター立ち見 6,000円 - 車いす席 5,000円 - パノラマシート中央 9,000円 43,000円 パノラマシート 8,000円 38,000円 指定席C 6,500円 31,000円 外野指定席 ライト 7,000円 34,000円 外野指定席 レフト 7,000円 34,000円 バックスクリーンクラブ 24,000円 115,000円 スカイテラス（4人定員） 120,000円 - スカイテラス（5人定員） 150,000円 - プレミアムラウンジ ホスピタリティパッケージ - プレミアムシート ホスピタリティパッケージ - マススイート（10人定員） 1,760,000円 - マススイート（9人定員） 1,584,000円 - マススイート（7人定員） 1,232,000円 - マススイート（5人定員） 880,000円 - マスカバナ（8人定員） 1,232,000円 - マスカバナ（6人定員） 924,000円 - マスカバナ（4人定員） 616,000円 - THE 3rd プラチナボックス（4人定員） 616,000円 -

WBC2026 日本戦｜公式リセール購入方法は？

WBC2026の東京プールは、株式会社VOLZが提供する「東京プール主催者公認チケットリセールサービス」でチケットリセールを実施。各先行販売・一般販売の発券済み紙チケットを対象とし、購入したチケットはチケプラ電子チケットアプリを通じて受取・入場できるようになる。なお、リセール価格は券面上に記載されているものと同一だ。

なお、購入には「Plus member ID (登録無料)」が必要となる。購入後は出品者から紙チケットを事務局宛てに送付後、事務局で確認が取れてから取引が成立。このため、購入から発券まで5日間ほどがかかる場合がある点には注意が必要だ。

公式チケットリセールは、2026年2月2日(月)12:00～試合開始5日前23:59までの取り扱いとなる。

WBC2026 日本戦｜その他のチケット購入方法は？

TicketJam

公式ではないが多くのユーザー数を誇る『チケジャム』でもWBCのチケットが多く取り扱われている。

ただし、『チケジャム』サイト内でも「チケット不正転売禁止法」に関する注意喚起が強く訴えられており、「興行主等が、販売時に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの」「興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者又は座席が指定されているもの」「興行主等が、販売時に、入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの」の3つをすべて満たし、不特定又は多数の者に販売される興行入場券について、不正転売の禁止および不正転売目的の譲受けの禁止が定められていることが、明記されている。

つまり、不正転売は「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」と定義されており、『チケジャム』は「ご利用規約及び関連法令等を守って、適切なご利用をお願い申し上げます」としている。不正転売品を購入しないためにも、特に公式価格を確認して不当に高額なものに手を出さないことが重要だ。

チケジャムのより安心な利用方法は？

『チケジャム』では出品されているチケットを購入するだけでなく、「リクエスト」にほしいチケットの種類や希望価格を入力することで、チケットが余ってしまった方などから譲り受けられるシステムも設けられている。入手の競争率は高いが、定価に近い金額でチケット購入を希望することで、不正なチケット売買となる可能性を低くできる。

『チケジャム』のチケットリクエストは、公式サイトから無料会員登録することで利用可能となる。

チケジャム公式サイトにアクセス 登録方法を「Yahoo！JAPAN ID」「Apple」「Google」「メールアドレス」から選択して登録完了 トップページ右上の「リクエストする」から必要情報を入力すればリクエスト完了！

※チケットのやり取りには大会公式サイトおよびチケジャム公式サイトの注意書きをよくご確認ください。

