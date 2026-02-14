WBC日本戦のチケットを定価で買う方法は？一般販売・リセール・攻略法まとめ

ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)では日本代表戦のチケットは毎大会争奪戦となり、販売開始直後に完売するケースも珍しくない。確実に現地観戦を目指すなら、定価で購入できる公式ルートを事前に把握しておくことが重要だ。
本記事では、WBC日本戦の定価チケットを入手する方法について紹介する。
WBC 2026日本戦の日程は？
Getty Images
2026年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で、侍ジャパンは東京ドームを舞台に1次ラウンド(プールC)を戦う。世界一奪還を目指す日本代表にとって、初戦から緊張感の高い戦いが続くスケジュールとなっている。
日本は東京プールに所属し、1次ラウンドの全試合がナイトゲームで実施。いずれも19:00プレーボール(日本時間)で予定されており、仕事終わりや学校帰りでも観戦しやすい時間帯だ。宿敵・韓国戦を含む注目カードが並び、グループ突破へ向けた重要な4連戦となる。
- 3月6日(金)19:00 日本 vs チャイニーズ・タイペイ(東京ドーム)
- 3月7日(土)19:00 日本 vs 韓国(東京ドーム)
- 3月8日(日)19:00 日本 vs オーストラリア(東京ドーム)
- 3月10日(火)19:00 日本 vs チェコ(東京ドーム)
WBC 2026日本戦のチケットの定価購入方法
WBC日本戦のチケットを定価で入手する方法は大きく分けて2つある。ひとつはプレイガイドでの一般販売、もうひとつは主催者公認のリセールサービスの活用だ。いずれも公式ルートであり、高額転売を避けながら正規価格で購入できる手段となる。
一般販売は2026年1月15日(木)19:00からローソンチケットおよびイープラスで開始された。日本戦は全席指定で、販売は先着順。予定枚数に達し次第終了となるため、販売開始直後のアクセスが重要となる。なお、チケットぴあでも一般販売は行われているが、日本戦は対象外で、他国戦のみの取り扱いとなっている。
一般販売で完売した場合でも、読売新聞社公認のリセールサービス「チケプラTrade」を利用すれば、券面価格での購入が可能だ。開始は2026年2月2日(月)正午から。取引は定価ベースだが、別途リセール手数料や発券手数料が発生する。対象は1次ラウンド(東京ドーム)全10試合および京セラドーム大阪で行われる強化試合全4試合。利用にはPlus member IDの登録とSMS認証、さらに「チケプラ電子チケット」アプリのインストールが必要となる。
人気カードほど入手難易度は高いが、公式販売と公認リセールを押さえておけば、定価で観戦できるチャンスは残されている。販売スケジュールと利用条件を事前に確認し、準備を整えておきたい。
WBC 2026日本戦のチケットを定価で購入する攻略法は？
WBC 2026の日本戦チケットは需要が非常に高く、販売開始直後に完売する“プラチナチケット”となる可能性が高い。定価での入手を狙うなら、単なる運任せではなく事前準備と販売当日の立ち回りが重要なポイントとなる。
特に先着販売では「アクセス速度」以上に「準備の質」が結果を左右する。販売数日前までに必要な設定を済ませ、スムーズに購入手続きへ進める環境を整えておきたい。ここでは、定価チケットを確保するために押さえておくべき具体的な攻略法を整理する。
事前準備:販売開始前に済ませておくべきポイント
- プレイガイド(ローソンチケット、イープラスなど)の会員登録を完了し、ログイン情報を事前に確認する
- クレジットカードの有効期限や利用状況をチェックし、3Dセキュア(本人認証サービス)を設定しておく
- 対象試合のチケット販売ページを直接開けるよう、直リンクをブックマークする
- 発売時刻に合わせて行動できるよう、時報(117)などで正確なタイミングを把握する
先着販売(一般販売・追加販売)で押さえたい戦略
一般販売はすでに開始されているが、未入金によるキャンセルや機材調整後の追加販売などで「戻り席」が再び放出されるケースもある。販売ページは継続的にチェックしておきたい。
- 仮想待合室(Queue-it)対策として、PC・スマートフォン・タブレットなど複数端末からアクセスする
- ブラウザのプロファイルを分けることで整理番号の取得チャンスを増やす
- 空席表示が「〇」の座席を優先し、「△」にこだわりすぎない
- 未入金や決済エラーで再販売される戻り席を定期的に確認する
日本戦は毎大会高倍率となるが、準備と戦略次第で定価購入の可能性は高められる。販売スケジュールを逃さず、複数の手段を並行して試すことがチケット確保への近道となる。
WBC 2026日本戦のチケットの定価リセールはある？
WBC 2026日本戦のチケットは需要が極めて高く、一般販売で入手できなかった場合はリセールの活用が現実的な選択肢となる。なかでも最優先で検討したいのが、主催者公認のリセールサービス「チケプラTrade」だ。券面価格(定価)で取引されるため、安心して購入できる公式ルートといえる。
リセールは2026年2月2日(月)正午から開始。出品は流動的で、タイミング次第では完売した試合のチケットが再び入手できる可能性もある。なお、利用には事前準備が必要となるため、早めに環境を整えておきたい。
チケプラTradeの利用前に準備すべきポイント
- Plus member ID(無料)の登録を完了させる
- スマートフォンのSMS認証を済ませる
- 「チケプラ電子チケット」アプリをインストールする
- 出品は随時更新されるため、リセールページを定期的に確認する
公式リセールは価格面だけでなく、安全性の高さも大きなメリットだ。入場トラブルやチケット無効化のリスクを避けるためにも、まずは公認サービスからチェックするのが基本となる。
チケジャムの活用も選択肢のひとつ
公式ではないが多くのユーザー数を誇る『チケジャム』でもWBCのチケットが多く取り扱われている。
ただし、『チケジャム』サイト内でも「チケット不正転売禁止法」に関する注意喚起が強く訴えられており、「興行主等が、販売時に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの」「興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者又は座席が指定されているもの」「興行主等が、販売時に、入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの」の3つをすべて満たし、不特定又は多数の者に販売される興行入場券について、不正転売の禁止および不正転売目的の譲受けの禁止が定められていることが、明記されている。
つまり、不正転売は「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」と定義されており、『チケジャム』は「ご利用規約及び関連法令等を守って、適切なご利用をお願い申し上げます」としている。不正転売品を購入しないためにも、特に公式価格を確認して不当に高額なものに手を出さないことが重要だ。
チケジャムのより安心な利用方法は？
『チケジャム』では出品されているチケットを購入するだけでなく、「リクエスト」にほしいチケットの種類や希望価格を入力することで、チケットが余ってしまった方などから譲り受けられるシステムも設けられている。入手の競争率は高いが、定価に近い金額でチケット購入を希望することで、不正なチケット売買となる可能性を低くできる。
『チケジャム』のチケットリクエストは、公式サイトから無料会員登録することで利用可能となる。
- チケジャム公式サイトにアクセス
- 登録方法を「Yahoo！JAPAN ID」「Apple」「Google」「メールアドレス」から選択して登録完了
- トップページ右上の「リクエストする」から必要情報を入力すればリクエスト完了！
※チケットのやり取りには大会公式サイトおよびチケジャム公式サイトの注意書きをよくご確認ください。
二次流通サイトを利用する際の注意点
ただし、購入前には必ず価格と取引条件を確認したい。チケット不正転売禁止法では、主催者の同意なく販売価格を超える金額で有償譲渡する行為が禁止されている。特定興行入場券に該当する場合、不正転売や不正転売目的での購入も認められていない。
二次流通サイト側でも関連法令の順守が求められており、利用者には適切な取引が求められる。特に相場とかけ離れた高額チケットには注意し、購入前に公式価格を確認することが重要だ。
安全性を重視するなら公式リセールを優先しつつ、選択肢を広げたい場合にチケジャムを併用するというスタンスが現実的。複数のルートを把握しながら、条件に合った一枚を見極めたい。
【チケット販売情報】WBC2026 東京プールの席種・価格
Getty Images
WBC2026東京プールのチケット料金と席種は、日本代表戦とそれ以外の試合で大きく区分されている。さらに、応援席が設定されるチャイニーズ・タイペイ戦および韓国戦では、販売カテゴリーや価格構成にも違いが見られる。
チケットは2026年1月15日(木)より一般先着で販売開始。購入は『ローソンチケット』や『イープラス』、『チケットぴあ』で取り扱われている。なお、『チケットぴあ』は日本代表が出場しない試合のみが販売対象となるため、購入時は対象カードを事前に確認しておきたい。
日本戦
|席種
|1試合料金
|日本戦
4試合パック
|ダイヤモンドボックス
|ホスピタリティパッケージ
|-
|チャンピオンシート
|ホスピタリティパッケージ
|-
|エキサイトシートS
|70,000円
|336,000円
|エキサイトシートA
|60,000円
|288,000円
|エキサイトシートB
|50,000円
|240,000円
|エキサイトシートC
|40,000円
|192,000円
|エキサイトシートEASYシート
|30,000円
|-
|指定席SSS
|34,000円
|163,200円
|指定席SS
|28,000円
|135,000円
|指定席S
|18,000円
|87,000円
|指定席A
|15,000円
|72,000円
|指定席B
|12,000円
|58,000円
|クラフトカウンター
|12,000円
|-
|クラフトカウンター立ち見
|6,000円
|-
|車いす席
|5,000円
|-
|パノラマシート中央
|9,000円
|43,000円
|パノラマシート
|8,000円
|38,000円
|指定席C
|6,500円
|31,000円
|外野指定席 ライト
|7,000円
|34,000円
|外野指定席 レフト
|7,000円
|34,000円
|バックスクリーンクラブ
|24,000円
|115,000円
|スカイテラス（4人定員）
|120,000円
|-
|スカイテラス（5人定員）
|150,000円
|-
|プレミアムラウンジ
|ホスピタリティパッケージ
|-
|プレミアムシート
|ホスピタリティパッケージ
|-
|マススイート（10人定員）
|1,760,000円
|-
|マススイート（9人定員）
|1,584,000円
|-
|マススイート（7人定員）
|1,232,000円
|-
|マススイート（5人定員）
|880,000円
|-
|マスカバナ（8人定員）
|1,232,000円
|-
|マスカバナ（6人定員）
|924,000円
|-
|マスカバナ（4人定員）
|616,000円
|-
|THE 3rd プラチナボックス（4人定員）
|616,000円
|-
日本戦以外
|席種
|応援活動が予定されていない試合
|チャイニーズ・タイペイが
応援活動を予定している試合
|韓国とチャイニーズ・タイペイが
応援活動を予定している試合
|ダイヤモンドボックス
|15,000円
|15,000円
|15,000円
|チャンピオンシート
|10,000円
|10,000円
|10,000円
|エキサイトシートA
|12,000円
|12,000円
|12,000円
|エキサイトシートB
|10,000円
|10,000円
|10,000円
|エキサイトシートEASYシート
|6,000円
|6,000円
|6,000円
|指定席SS
|8,000円
|8,000円
|8,000円
|指定席S
|5,000円
|5,000円
|5,000円
|指定席A
|4,500円
|4,500円
|4,500円
|指定席A（チャイニーズ・タイペイ応援席）
|-
|4,500円
|4,500円
|指定席A（韓国応援席）
|-
|-
|4,500円
|指定席B
|3,000円
|3,000円
|3,000円
|指定席B（チャイニーズ・タイペイ応援席）
|-
|3,000円
|3,000円
|指定席B（韓国応援席）
|-
|-
|3,000円
|クラフトカウンター
|3,500円
|3,500円
|3,500円
|クラフトカウンター立ち見
|3,000円
|3,000円
|3,000円
|指定席C
|2,600円
|2,600円
|2,600円
|外野指定席（ライト／レフト）
|2,800円
|2,800円
|2,800円
|スカイテラス（4人定員）
|20,000円
|20,000円
|20,000円
|スカイテラス（5人定員）
|25,000円
|25,000円
|25,000円
|マススイート（10人定員）
|100,000円
|100,000円
|100,000円
|マススイート（9人定員）
|90,000円
|90,000円
|90,000円
|マススイート（7人定員）
|70,000円
|70,000円
|70,000円
|マススイート（5人定員）
|50,000円
|50,000円
|50,000円
|マスカバナ（8人定員）
|64,000円
|64,000円
|64,000円
|マスカバナ（6人定員）
|48,000円
|48,000円
|48,000円
|マスカバナ（4人定員）
|32,000円
|32,000円
|32,000円
|THE 3rd プラチナボックス（4人定員）
|24,000円
|24,000円
|24,000円
|車いす席
|2,500円
|2,500円
|2,500円
WBC2026 中継予定・視聴方法は？
Getty Images
日本国内において、WBC2026はネット『Netflix』が全試合ライブ配信することが決まっている。日本国内において独占配信することを発表しているため、地上波テレビ放送を含めその他の配信プラットフォームで視聴することはできない。
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
各料金プランと還元率は以下の通り。
|[Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)
|[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)
|[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX
|15％還元(122pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(290pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(417pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ
|ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線
|-
|ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-
|ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
|Netflix各プランの特徴
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
|画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。