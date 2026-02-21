『Netflix』には、3段階の料金プランが用意されている。

本記事では、『Netflix』各料金プランの特徴や割引情報を紹介する。

Netflix 各プランの料金・特徴は？何が変わる？

高クオリティのオリジナル作品や話題のドラマ・アニメ・映画、さらにはWBC2026が見放題となる『Netflix』のプランは、3段階のグレードに分けられている。

中でも安価なものが「広告付きスタンダード」で、画質はフルHD(1080p)に対応。1つの利用世帯で2台までのデバイスで同時視聴およびダウンロードが可能だ。プラン名の通り広告が入るが、基本的には作品の冒頭に1～数本の広告が流れるのみと、公式で説明されている通り「視聴を妨げない程度の広告」となっている印象が強い。ただし、広告量と快適さの体感には個人差があるのと、今後に広告差し込みの運用が変わる可能性もある点には留意してほしい。

一方で、「スタンダード」と「プレミアム」には広告は入らず。広告以外の品質について、「スタンダード」は「広告付きスタンダード」と同様となっている。「プレミアム」ではより上質な体験が可能で、画質はUHD 4K＋HDRの最高画質。デバイス数も一つの利用世帯で4つまで同時視聴、6つまでダウンロードが可能となる。

比較項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 画質 1080p(フルHD) 1080p(フルHD) UHD 4K+HDR 月額(税込)

[3/18までキャンペーン価格 ※条件あり] 890円

[キャンペーン価格：初月498円(44%オフ)] 1,590円

[キャンペーン価格：初月795円(50%オフ)] 2,290円

[キャンペーン価格：初月1,145円(50%オフ)] 画像と音声の品質 優良画質 優良画質 最高画質 同時に視聴可能なデバイス数 2 2 4 ダウンロードできるデバイス数 2 2 6 空間オーディオ(イマーシブサウンド) - - 対応 広告 視聴を妨げない程度の広告 広告なし 広告なし 対応デバイス テレビ、パソコン、スマートフォン、タブレット

※フルHD(1080p)、UHD 4KおよびHDR画質での視聴か可能かどうかはユーザーのインターネットサービスやデバイスの機能によって異なります。

※全作品がすべての画質に対応しているわけではありません。

※アカウント共有は同居人のみ可能。

Netflixの割引情報は？

『Netflix』は、2026年3月18日(水)までの期間限定で初月割引キャンペーンを実施。「新規登録者」または「2026年2月1日(日)午前8:59以前に『Netflix』のメンバーシップが有効期限切れとなっていた元会員」であれば、期間中にNetflixに加入することで初月のみキャンペーン価格となる。初月終了後は登録時に選択したプランの通常料金で自動更新となるが、いつでもキャンセルが可能だ。

それ以外にも、『Netflix』公式サイト以外から登録することで様々な特典を受けることができる。特におすすめの加入方法は以下の通りだ。

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

中でも注目なのが、『LYPプレミアム with Netflix』だ。同プランは通常時の『Netflix』公式サイト加入と同額で提供されており、『Netflix』以外にも単体で月額650円(税込)かかる「LYPプレミアム(LINEのプレミアム会員)」が追加料金なく使用できる。

さらに、『LYPプレミアム with Netflix』は「LYPプレミアム」と「Netflix」の両方の登録が初めてかつ参加条件を満たしていた場合、会員費1か月分相当のPayPayポイントプレゼントするキャンペーンを終了日未定で実施。会員費1カ月分相当のPayPayポイントが登録2カ月後の中旬～下旬に付与されるため、最低3カ月は継続加入する必要があるが、その期間の合計額で比較すると『Netflix』公式サイトのキャンペーンを利用するよりも安く加入できる。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

※LYPプレミアム with NetflixはLINEアプリ26.1.0以降が対象。登録時はLINEアプリを最新バージョンにアップデートしてください。

※キャンペーン参加時には必ず公式サイトより特典内容と諸条件および注意事項をご確認ください。

■料金プラン・還元率

比較項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 LYPプレミアム特典 すべての特典が利用可能 Netflixサービス Netflix公式加入と同一のサービス

※広告つきスタンダードを利用する場合は、生年月日の登録が必要。

※フルHD(1080p)やUHD 4K、HDR画質での視聴可否はインターネット回線やデバイスの性能にも依存。

※一緒にお住まいの方とだけ、アカウント共有が可能。



【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflixサービス Netflix公式加入と同一のサービス

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

Netflix独占配信！WBC2026の関連情報

