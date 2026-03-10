WBC2026は侍ジャパン(野球日本代表)戦を含む全試合が『Netflix』独占ライブ配信となっているが、各地でパブリックビューイングも開催されている。

本記事では、3月10日(火)に行われる侍ジャパンvsチェコのパブリックビューイング情報を紹介する。

WBC2026のパブリックビューイングはどこで見られる？

WBC2026のパブリックビューイングは、「2026 World Baseball ClassicTM 」のグローバルパートナーである株式会社伊藤園が『Netflix』の共催を受けて実施。イベント名「『お～いお茶』と一緒に観戦しよう。パブリックビューイング」として、全国9カ所の商業施設で東京プール日本戦4試合を全9会場で中継する。

なお、パブリックビューイングの対象試合は会場によって異なる。開催地とパブリックビューイングの開催日は以下の通り。

開催地 店舗 会場 開催日 千葉県 イオンモール幕張新都心 GRANDMALL 1F グランドコート 3月6日(金)

3月7日(土) 大阪府 セブンパーク天美 AMAMI STADIUM 3月7日(土) 宮城県 イオンモール仙台上杉 4F KAMISUGI ONE PARK 3月7日(土) 愛知県 イオンモール豊川 1F サウスコート 3月7日(土) 滋賀県 平和堂ビバシティ彦根店 センタープラザ 3月7日(土) 東京都 Shibuya Sakura Stage 404 Not Found 3月6日(金)

3月7日(土)

3月8日(日)

3月10日(火) 静岡県 新静岡セノバ 5F セノバひろば 3月7日(土) 広島県 LECT 1F イベントスペース 3月7日(土) 鹿児島県 A-Z はやと店 1F イベントスペース 3月7日(土)

※開催情報は発表時点のもの。予告なく変更となる場合があります。

侍ジャパンvsチェコのパブリックビューイング開催場所・料金は？

上表の通り、侍ジャパンvsチェコが行われる3月10日(火)にパブリックビューイングを予定しているのは、東京都の「Shibuya Sakura Stage」のみ。「『お～いお茶』と一緒に観戦しよう。パブリックビューイング」では観戦料金などは発生せず、当日事前抽選制で無料開催となる。

さらに、来場者には「お～いお茶」をデザインした特製ハリセンをプレゼント。会場で一体感を感じながら侍ジャパンを応援することができる。

当日は16:00から「404 Not Found」の特設抽選カウンターで抽選を実施し、その場で当落が分かる仕組み。1グループ最大4名までで、1組につき1回まで抽選に参加することが可能だ。なお、抽選会は現地のみで実施され、ネットでは行われない。

イベント名：『お～いお茶』と一緒に観戦しよう。パブリックビューイング

対象試合：3月10日(火)19:00 日本 vs チェコ

会場：SHIBUYA SIDE 4F「404 Not Found」

参加料金：無料(当日抽選制)

抽選開始：16:00

抽選場所：404 Not Found 特設抽選カウンター

中継開始：19:00 (18:00～事前番組放映)

※抽選は当たり(指定席券)がなくなり次第終了。

※抽選は1グループ最大4名までで、1組につき1回限り。

※抽選は上記の抽選会のみで、ネットでの抽選はなし。

※開催方式は予告なく変更となる場合があります。

居酒屋やバーでのパブリックビューイングはない？

『Netflix』は、営利目的での番組中継などを規約によって禁止している。このため、居酒屋やバーなどでのパブリックビューイング実施は『Netflix』に許諾を得ていない限り規約違反に該当する行為となる。

一方で、パブリックビューイングは店舗が個別で『Netflix』と連携し、適切な手続きを経て実施している可能性も。試合途中にアカウントが停止され、最後まで視聴できなくなるような事態を避けるためにも、「『お～いお茶』と一緒に観戦しよう。パブリックビューイング」や『Netflix』から許可を受けていることを公言している店舗でのパブリックビューイングが安全だ。

個人なら外出先でも視聴可能！Netflixのおすすめ加入方法

LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！

LINEヤフー株式会社

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

現在、Netflix本体で「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されており、一見すると通常のNetflix単体契約の方が安く見える。ただし、LYPとの抱き合わせプランでは、LINE特典やYahoo!ショッピングのポイント優遇、PayPayポイント付与などを含めた実質価値で考えると、トータルではお得になる設計だ。動画視聴に加えて日常的にLINEやYahoo!サービスを利用するユーザーほど、メリットは大きくなる。

初めて登録する方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているため、実質1カ月無料でスタート可能。まずは以下の加入手順から登録してみよう。

【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】

※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要。

LYPプレミアム with Netflixのプラン概要・特典内容

『LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。

LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。

LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス比較

比較項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 画質 フルHD フルHD UHD 4K + HDR 同時視聴台数 2台 2台 4台 ダウンロード台数 2台 2台 6台 視聴可能作品 一部制限あり 無制限 無制限 広告表示 あり なし なし LYPプレミアム特典 全特典利用可能 参考：単体月額(税込)

Netflix単体：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円

LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。

※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。

※アカウント共有は同居家族のみ対象。

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

