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Muhammad Zaki

Jurnalis

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.

Articles de Muhammad Zaki
  1. CRISTIANO RONALDO Getty Images
    C. RonaldoMajor League Soccer

    Une légende de l'équipe nationale américaine exclut l'arrivée de Ronaldo en MLS

    On évoque depuis longtemps un transfert prestigieux de Cristiano Ronaldo vers la Major League Soccer pour clôturer sa carrière légendaire, mais une figure emblématique de l'équipe nationale américaine estime que le train est déjà parti. Alors que la superstar portugaise poursuit son parcours en Saudi Pro League, certains se demandent s'il aura la condition physique nécessaire pour un jour débarquer en Amérique du Nord.

  2. Kai Rooney Man UtdInstagram (@kairooney.10)
    K. RooneyManchester United

    Kai Rooney forfait pour le reste de la saison

    Kai Rooney, jeune espoir du centre de formation de Manchester United, a vu sa saison impressionnante prendre fin de manière décevante après avoir été écarté des terrains pour le reste de la saison. Le jeune joueur de 16 ans, fils de la légende de United Wayne Rooney, a confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux après avoir réalisé des progrès significatifs au sein des équipes de jeunes du club.

  3. England Training & Media ActivityGetty Images Sport
    AngleterreT. Tuchel

    La FA critiquée pour le nouveau contrat « bizarre » de Tuchel

    La Fédération anglaise de football (FA) est sous le feu des critiques pour sa décision « désespérée » de prolonger le contrat de Thomas Tuchel avant même qu'il n'ait mené l'Angleterre dans une grande compétition. L'ancien milieu de terrain des Three Lions, Danny Murphy, s'interroge sur la logique de cette décision, estimant que la FA s'expose à un véritable désastre en termes de relations publiques si la Coupe du monde 2026 se solde par un échec.

  4. marcus-rashford-(C)Getty Images
    M. RashfordManchester United

    Manchester United serait prêt à céder Rashford à des clubs rivaux de Premier League

    Manchester United est prêt à examiner les offres de ses rivaux de Premier League pour Marcus Rashford si Barcelone ne respecte pas l'accord de transfert définitif actuellement en vigueur. L'international anglais a passé la saison en prêt au Camp Nou, mais l'incertitude qui règne en Catalogne a ouvert la voie à un retour spectaculaire dans le football anglais au sein d'un autre club.

  6. Thomas Tuchel England 2025
    AngleterreCoupe du monde

    « Ils jouent avec la peur » : Capello adresse un avertissement à Tuchel au nom de l'Angleterre

    L'ancien sélectionneur de l'Angleterre, Fabio Capello, a dressé un bilan cinglant de la force mentale des Three Lions, affirmant que l'équipe est constamment freinée par une « peur » paralysante sur la grande scène. Le tacticien italien, qui a lui-même connu une déception en Coupe du monde en 2010, a averti Thomas Tuchel que les barrières psychologiques et l'épuisement physique restent les principales menaces qui pèsent sur les espoirs de l'Angleterre de mettre fin à sa longue attente d'un titre.

  7. Viktor Gyokeres Arsenal 2025-26Getty
    ArsenalV. Gyoekeres

    Carragher porte un jugement sans concession sur l'attaque d'Arsenal

    Jamie Carragher a lancé un avertissement sans ambages à Arsenal après sa défaite en finale de la Carabao Cup, affirmant que l'équipe manquait du talent offensif « exceptionnel » nécessaire pour évoluer au plus haut niveau. L'icône de Liverpool estime que, même si un premier titre de Premier League en 22 ans reste probable, Mikel Arteta doit agir avec détermination lors du mercato estival.

  9. Amorim MaguireGetty
    Manchester UnitedR. Amorim

    Maguire dit ce qu'il pense vraiment d'Amorim

    Harry Maguire s'est confié sur sa relation avec Ruben Amorim après le départ de l'entraîneur portugais de Manchester United. Malgré un passage difficile à Old Trafford qui s'est achevé en janvier, l'international anglais reste convaincu que les idées de l'entraîneur porteront leurs fruits ailleurs.

  10. TOPSHOT-FBL-FRA-CUP-PAYS DE CASSEL-PSGAFP
    NeymarKylian Mbappé

    Mbappé fait une déclaration fracassante au sujet de Neymar et de la Coupe du monde

    Kylian Mbappé s'est joint au débat qui ne cesse de prendre de l'ampleur autour de l'avenir international de Neymar, affirmant qu'il ne peut imaginer une Coupe du monde sans la superstar brésilienne. Alors que la pression s'intensifie sur le sélectionneur de la Seleção, Carlo Ancelotti, pour qu'il rappelle l'attaquant chevronné, Mbappé a apporté son soutien à son ancien coéquipier, convaincu qu'il sera en forme à temps pour le tournoi de 2026.

  2. Rodri Real Madrid 2026Getty/GOAL
    MercatoReal Madrid

    Rodri lâche une bombe concernant son transfert au Real Madrid

    Rodri, le milieu de terrain de Manchester City, a semé la consternation à l'Etihad Stadium en refusant d'écarter la possibilité d'un transfert retentissant au Real Madrid. Le vainqueur du Ballon d'Or 2024, qui s'efforce actuellement de retrouver sa forme optimale après une grave blessure au genou, a admis qu'il était difficile de résister à l'attrait de l'un des plus grands clubs du monde.

  6. yamal De la Fuente(C)Getty images
    L. YamalEspagne

    De la Fuente affirme que Yamal a été « touché par la magie »

    Le sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente, a salué Lamine Yamal comme un talent hors du commun, « touché par la magie », renforçant ainsi le statut de ce joueur de 18 ans en tant que joyau de l'équipe nationale. De la Fuente a parlé en termes élogieux du caractère et de l'évolution de l'ailier du FC Barcelone, soulignant l'engagement de longue date de la RFEF pour assurer son avenir en équipe nationale.

  7. Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport
    L. YamalFC Barcelone

    Yamal écarté alors que Rakitic désigne le joueur le plus décisif du Barça

    L'ancien milieu de terrain du FC Barcelone, Ivan Rakitic, s'est immiscé dans le débat sur la question de savoir qui a le plus d'influence au sein de l'équipe actuelle de Hansi Flick, en donnant un point de vue surprenant sur la hiérarchie au sein de l'équipe. Alors que le monde entier a les yeux rivés sur la jeune sensation Lamine Yamal et le maestro du milieu de terrain Pedri, le vétéran croate estime que celui qui fait vraiment la différence se trouve ailleurs sur le terrain.

  10. Arsenal FC v Real Madrid CF - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport
    Arsenal WomenR. Slegers

    Arsenal s'attire les éloges de Slegers après avoir battu Chelsea en UWCL

    Renée Slegers a salué la performance « efficace et impitoyable » de son équipe d'Arsenal après avoir remporté une victoire cruciale 3-1 lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions féminine contre Chelsea. La sélectionneuse des Gunners n'a pas tari d'éloges sur la manière dont son équipe a su gérer la pression d'un derby londonien à enjeux élevés à l'Emirates Stadium.

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