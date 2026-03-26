Muhammad Zaki

Yamal écarté alors que Rakitic désigne le joueur le plus décisif du Barça

L'ancien milieu de terrain du FC Barcelone, Ivan Rakitic, s'est immiscé dans le débat sur la question de savoir qui a le plus d'influence au sein de l'équipe actuelle de Hansi Flick, en donnant un point de vue surprenant sur la hiérarchie au sein de l'équipe. Alors que le monde entier a les yeux rivés sur la jeune sensation Lamine Yamal et le maestro du milieu de terrain Pedri, le vétéran croate estime que celui qui fait vraiment la différence se trouve ailleurs sur le terrain.