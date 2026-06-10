Jadon Sancho quitte officiellement Manchester United après cinq années difficiles ; le club publie un bref communiqué concernant l'ailier auteur de 12 buts

Les Red Devils ont officialisé leur liste de joueurs retenus auprès de la Premier League, mettant fin à plusieurs carrières prestigieuses à Manchester. Le départ de Sancho clôt une saga qui a coûté plus de 73 millions de livres sterling à United. Un transfert particulièrement onéreux, l’ailier n’ayant jamais réussi à retrouver son niveau et s’étant brouillé avec l’ancienne direction. Les départs de Casemiro et Tyrell Malacia ont également été confirmés.

Dans un communiqué, le club a rappelé que « Jadon Sancho est arrivé à Old Trafford en 2021 et a contribué à la victoire en Carabao Cup 2023. L’ailier a disputé 83 matchs sous le maillot mancunien avant de revenir au Borussia Dortmund puis d’être prêté à Chelsea et à Aston Villa.

« Tout le monde au club tient à remercier Casemiro, Tyrell et Jadon pour leur contribution à Manchester United et leur souhaite bonne chance pour l’avenir. »

L’attaquant de 26 ans, auteur de 12 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues au cours de ses cinq saisons chez les Red Devils, cherchera désormais à rebondir ailleurs.