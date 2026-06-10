Getty Images Sport
Traduit par
Jadon Sancho quitte officiellement Manchester United après cinq années difficiles ; le club publie un bref communiqué concernant l'ailier auteur de 12 buts
Sancho quitte le club.
Les Red Devils ont officialisé leur liste de joueurs retenus auprès de la Premier League, mettant fin à plusieurs carrières prestigieuses à Manchester. Le départ de Sancho clôt une saga qui a coûté plus de 73 millions de livres sterling à United. Un transfert particulièrement onéreux, l’ailier n’ayant jamais réussi à retrouver son niveau et s’étant brouillé avec l’ancienne direction. Les départs de Casemiro et Tyrell Malacia ont également été confirmés.
Dans un communiqué, le club a rappelé que « Jadon Sancho est arrivé à Old Trafford en 2021 et a contribué à la victoire en Carabao Cup 2023. L’ailier a disputé 83 matchs sous le maillot mancunien avant de revenir au Borussia Dortmund puis d’être prêté à Chelsea et à Aston Villa.
« Tout le monde au club tient à remercier Casemiro, Tyrell et Jadon pour leur contribution à Manchester United et leur souhaite bonne chance pour l’avenir. »
L’attaquant de 26 ans, auteur de 12 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues au cours de ses cinq saisons chez les Red Devils, cherchera désormais à rebondir ailleurs.
- Getty
« Le transfert le plus décevant »
Le passage de Sancho à Old Trafford a été vivement critiqué par d’anciens joueurs, Louis Saha allant jusqu’à le qualifier de « recrue la plus décevante de l’histoire de Manchester United ». L’ancien international français s’est dit perplexe face à l’incapacité du joueur de 26 ans à s’imposer en Angleterre, déclarant : « Au vu du niveau qu’il avait montré au Borussia Dortmund avant son arrivée, il semblait très prometteur car c’est un immense talent. C’était un véritable mystère. »
Le Français a également déploré les occasions manquées pendant le passage de l’ailier, ajoutant : « J’ai eu l’immense privilège d’être footballeur, mais j’ai été souvent blessé et j’aurais aimé pouvoir disputer autant de matchs que Sancho à son âge et avec son talent. J’aurais vraiment aimé le voir s’épanouir à Old Trafford, car il est capable de tout. Il peut faire des choses incroyables et c’est donc dommage de voir tous ces matchs gâchés. »
Un retour à Dortmund est-il dans les cartons ?
Malgré ses difficultés en Premier League, Sancho reste très apprécié en Allemagne. Selon plusieurs sources, l’ailier se montrerait ouvert à un troisième passage au Borussia Dortmund afin de relancer une carrière en perte de vitesse depuis 2021. L’entraîneur Niko Kovac aurait déjà donné son feu vert à cette opération.
C’est au Signal Iduna Park qu’il a connu sa période la plus fructueuse, avec 114 participations à des buts en seulement 137 matchs lors de son premier passage. Il est également revenu au club en prêt en 2024, aidant l’équipe à atteindre la finale de la Ligue des champions à Wembley. Un retour en Bundesliga pourrait lui apporter le regain de confiance nécessaire pour réintégrer la sélection anglaise, qu’il n’a plus représentée depuis fin 2021.
- Getty/GOAL
Grand ménage à Old Trafford
Sancho n'est pas la seule grande star à quitter le club, alors que Manchester United cherche à équilibrer ses comptes et à remanier son effectif. Le milieu de terrain vétéran Casemiro et l'arrière latéral Malacia s'en vont également à l'expiration de leurs contrats. Casemiro, arrivé en provenance du Real Madrid, quitte le club après quatre saisons au cours desquelles il a aidé l'équipe à remporter la Carabao Cup et la FA Cup.
Malacia, lui, quitte le club après une série de blessures ayant limité son impact à 50 matchs depuis son arrivée en provenance de Feyenoord en 2022. Ces départs, notamment ceux des hauts salaires que sont Sancho et Casemiro, offrent une précieuse marge salariale pour de nouvelles recrues lors du prochain mercato, alors que le club entame une nouvelle ère sous l’égide de sa direction sportive actuelle.