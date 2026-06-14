Le ministère des Affaires étrangères ghanéen a vivement critiqué les autorités canadiennes, jugeant « despotique et extrêmement injuste » leur décision d’interdire l’entrée sur le territoire à Partey. L’ancien milieu d’Arsenal s’est vu refuser l’accès vendredi, ce qui compromet sérieusement sa participation au match d’ouverture de la Coupe du monde du Ghana contre le Panama. Cette mesure fait suite à son inculpation par la police métropolitaine de Londres pour sept viols et une agression sexuelle.

Dans un communiqué diffusé samedi, le ministère a déclaré : « Le gouvernement de la République du Ghana exprime de vives réserves face à la décision arbitraire et extrêmement injuste prise par le Canada. Tout en respectant le droit souverain du Canada d’appliquer ses lois en matière d’immigration, le Ghana estime que le fait de se fonder sur des accusations non prouvées en l’absence d’une décision judiciaire soulève des questions fondamentales d’équité et de proportionnalité. En conséquence, le Ghana mène actuellement des démarches diplomatiques actives auprès des autorités canadiennes compétentes à ce sujet. »