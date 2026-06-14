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Le Canada est accusé d’ignorer le « droit international » en excluant Thomas Partey, et le gouvernement ghanéen promet de contester cette décision
Le gouvernement ghanéen dénonce un traitement « injuste »
Le ministère des Affaires étrangères ghanéen a vivement critiqué les autorités canadiennes, jugeant « despotique et extrêmement injuste » leur décision d’interdire l’entrée sur le territoire à Partey. L’ancien milieu d’Arsenal s’est vu refuser l’accès vendredi, ce qui compromet sérieusement sa participation au match d’ouverture de la Coupe du monde du Ghana contre le Panama. Cette mesure fait suite à son inculpation par la police métropolitaine de Londres pour sept viols et une agression sexuelle.
Dans un communiqué diffusé samedi, le ministère a déclaré : « Le gouvernement de la République du Ghana exprime de vives réserves face à la décision arbitraire et extrêmement injuste prise par le Canada. Tout en respectant le droit souverain du Canada d’appliquer ses lois en matière d’immigration, le Ghana estime que le fait de se fonder sur des accusations non prouvées en l’absence d’une décision judiciaire soulève des questions fondamentales d’équité et de proportionnalité. En conséquence, le Ghana mène actuellement des démarches diplomatiques actives auprès des autorités canadiennes compétentes à ce sujet. »
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La pression diplomatique monte d’un cran après le refus de visa
Les autorités ghanéennes refusent de céder, estimant que le refus de visa motivé par des accusations non prouvées crée un précédent juridique dangereux. Le ministre des Sports, Kofi Adams, a vigoureusement défendu le joueur de 33 ans, estimant que le Canada dépassait ses prérogatives. Selon Channel One TV, M. Adams a déclaré : « Si un Ghanéen est lésé où que ce soit, nous ne resterons pas les bras croisés. Nous avons saisi les autorités compétentes par les canaux appropriés et leur demandons d’utiliser toutes les procédures pour réexaminer cette décision, qui, à nos yeux, viole les lois et conventions internationales auxquelles le Ghana et le Canada sont parties. Nous estimons justifié de solliciter un nouvel examen, et nous espérons que les autorités feront rapidement ce qu’elles doivent faire. »
Le Canada et la FIFA défendent l’interdiction d’entrée.
Malgré les pressions diplomatiques d’Accra, Ottawa maintient sa position. Un porte-parole d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a affirmé que le pays applique de manière constante ses règles en matière de sécurité frontalière et d’admissibilité légale. Le cabinet de la ministre Lena Diab a confirmé à ESPN que le refus de visa repose sur une évaluation des « faits disponibles et de la loi applicable ».
Cette position intransigeante a reçu le soutien de l’instance mondiale du football : la FIFA a réaffirmé le droit du Canada de fixer ses propres règles en matière de visas et de contrôler l’accès à son territoire durant la compétition. Reste que ces explications n’ont pas suffi à calmer Adams, pour qui les motifs invoqués sont « peu convaincants », d’autant que Partey poursuit tranquillement sa carrière en Angleterre en attendant son procès.
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Le flou entoure la campagne du Ghana en Coupe du monde.
Les Black Stars doivent affronter le Panama mercredi, mais ce contentieux judiciaire plane sur leur préparation. Bien que Partey ne puisse actuellement pas jouer au Canada, il reste avec le groupe aux États-Unis, où le Ghana disputera ses prochains matchs du groupe L contre l’Angleterre à Boston, puis contre la Croatie à Philadelphie plus tard ce mois-ci.
Si les Black Stars se qualifient en terminant deuxièmes de leur groupe, ils devraient revenir à Toronto pour un match à élimination directe le 2 juillet. Le gouvernement ghanéen presse donc toujours le Canada de « revenir sur sa décision, dans l’intérêt de l’équité et des principes fondamentaux de la common law », nourrissant l’espoir d’une percée diplomatique avant la phase à élimination directe.