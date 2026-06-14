En raison de la chaleur estivale accablante qui prévaut aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les joueurs disposent actuellement d’une pause hydratation de trois minutes à la 22e minute de chaque mi-temps. Cependant, Jürgen Klopp doute des justifications avancées par l’instance dirigeante.

Interrogé sur la chaîne allemande ZDF, l’entraîneur emblématique a dénoncé une mesure qu’il juge artificielle : « Le football est pris en otage par des dirigeants installés dans des bureaux climatisés. Quand j’ai vu les joueurs rester plantés là pendant une pause canicule alors que les coupures publicitaires dictaient le rythme du match, je n’ai pas pu m’empêcher de me demander : à qui sert vraiment la Coupe du monde ? Aux supporters ? Aux joueurs ? Ou aux annonceurs ? »