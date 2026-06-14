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« Le football est pris en otage » : Jürgen Klopp, furieux contre les pauses hydratation de la Coupe du monde, rejoint Mauricio Pochettino, sélectionneur de l'équipe nationale américaine, pour exprimer publiquement ses critiques
Klopp dénonce ce « spectacle publicitaire »
En raison de la chaleur estivale accablante qui prévaut aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les joueurs disposent actuellement d’une pause hydratation de trois minutes à la 22e minute de chaque mi-temps. Cependant, Jürgen Klopp doute des justifications avancées par l’instance dirigeante.
Interrogé sur la chaîne allemande ZDF, l’entraîneur emblématique a dénoncé une mesure qu’il juge artificielle : « Le football est pris en otage par des dirigeants installés dans des bureaux climatisés. Quand j’ai vu les joueurs rester plantés là pendant une pause canicule alors que les coupures publicitaires dictaient le rythme du match, je n’ai pas pu m’empêcher de me demander : à qui sert vraiment la Coupe du monde ? Aux supporters ? Aux joueurs ? Ou aux annonceurs ? »
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Les intérêts commerciaux priment sur l'aspect sportif.
La FIFA avait auparavant défendu ces pauses, affirmant qu’elles s’inscrivaient dans une volonté délibérée d’offrir les meilleures conditions possibles aux joueurs, en s’appuyant sur l’expérience acquise lors de tournois précédents, notamment la Coupe du monde des clubs récemment remaniée, disputée aux États-Unis l’été dernier. Malgré cela, ces pauses ont été critiquées, car elles seraient motivées par des considérations financières plutôt que par un réel souci du bien-être des participants.
Klopp estime que ces interruptions brisent le rythme naturel du jeu, comparant le football à une force de la nature qu’on retiendrait artificiellement. « Un match de Coupe du monde devrait couler comme une rivière. Au lieu de cela, nous construisons des barrages en plein milieu pour laisser passer les publicités. Le football était autrefois l’événement principal, mais il risque désormais de devenir la musique de fond d’un spectacle publicitaire », a-t-il ajouté, décrivant ces pauses comme « rien de plus qu’une cage dorée construite pour les sponsors » tout en étant « présentées comme une noble épée contre la chaleur ».
Pochettino rejoint le camp des détracteurs.
L’Allemand n’est pas le seul cador à critiquer ces interruptions tactiques et physiques. Pochettino a lui aussi exprimé son agacement, estimant que ces pauses sont superflues sauf lorsque les conditions climatiques deviennent extrêmes. Le sélectionneur des États-Unis a tranché : « Je n’aime pas ça. Je l’accepte seulement quand la situation est extrême. Sinon, c’est inutile. »
La controverse ne se limite pas au terrain : les supporters doivent aussi composer avec des réglementations changeantes sur leur propre hydratation. Après avoir interdit les bouteilles réutilisables, la FIFA a récemment effectué un revirement de sa politique en matière d’accès à l’eau dans les stades. Ces hésitations renforcent l’impression que les choix logistiques de cet été sont guidés avant tout par des considérations commerciales.
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Le Super Bowl de la réussite publicitaire
Les chaînes de télévision ne bouderont pas l’antenne supplémentaire offerte par ces pauses. Aux États-Unis, FOX Sports a été critiqué pour avoir diffusé des publicités en plein écran durant ces interruptions, les commentateurs allant jusqu’à annoncer : « Cette pause hydratation est présentée par Powerade. » Le potentiel financier est colossal pour les diffuseurs.
Kelly Williams, directrice générale des ventes publicitaires chez ITV, a souligné l’importance financière du tournoi en déclarant au Guardian : « Ce sera notre tournoi le plus rentable de tous les temps sur le plan commercial. Il ne s’agit pas d’un simple match, mais de six semaines d’audience télévisée vraiment massive. C’est en fait notre Super Bowl estival de six semaines. » Pour Klopp, cependant, cette tendance représente un éloignement dangereux de l’âme du jeu, car le rythme des plus grands matchs du monde est sacrifié au profit d’un slot publicitaire supplémentaire.