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Arsène Wenger estime que Kylian Mbappé a été injustement désigné comme « bouc émissaire » au Real Madrid et soutient cette star française « exceptionnelle » pour mener son pays vers un troisième titre mondial
Mbappé, le « bouc émissaire » de Madrid
Wenger n’a pas mâché ses mots au sujet du parcours de Mbappé à Madrid, suggérant que la star est devenue le bouc émissaire d’un Real Madrid moins dominateur qu’auparavant. Malgré 42 buts toutes compétitions confondues, l’attaquant a attiré une attention particulière, sur fond de rumeurs de tensions dans le vestiaire.
« Il y a un homme qui est au centre de toutes les attentes : Kylian Mbappé », a déclaré Wenger au Figaro. « Je suis prêt à parier là-dessus, il va faire une Coupe du monde fantastique. Il a souvent été critiqué injustement cette saison. Il a atterri dans une équipe du Real Madrid moyenne. Le Real compte aujourd’hui trois ou quatre joueurs de classe mondiale, alors qu’il en alignait dix auparavant. Dans le football, il faut toujours un bouc émissaire, et c’est lui qui a hérité de ce rôle. »
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Privilégier la fraîcheur plutôt que de céder à la fatigue
Si certains craignent que le rôle secondaire de Mbappé durant ses périodes de blessure cette saison n’ait altéré son rythme, Wenger estime au contraire que cette situation constitue un atout tactique majeur pour les Bleus. Le rythme effréné de la saison européenne laisse souvent les stars exténuées à l’aube d’un grand tournoi, mais le joueur de 27 ans pourrait arriver en Amérique du Nord avec encore beaucoup d’énergie en réserve.
« Kylian a tout ce qu’il faut pour faire une excellente Coupe du monde. Il est en pleine forme physique, il n’est pas surmené », a ajouté l’ancien entraîneur d’Arsenal. « J’ai vu des joueurs qui avaient 60 matches à leur actif avant la Coupe du monde me dire : “Je ne progresse plus à l’entraînement et je n’ai plus rien dans les jambes”, mais lui n’est pas comme ça. Il y a des internationaux qui arrivent complètement épuisés. Je n’ai pas vu beaucoup de joueurs briller en Coupe du monde après une finale de Ligue des champions. »
La France, favorite de la compétition
Wenger estime que l’équipe de Didier Deschamps est l’épouvantail de la compétition à l’aube de son départ pour les États-Unis. Fort d’un effectif dont la profondeur suscite toujours l’admiration générale, l’ancien mentor des Gunners affirme que les Bleus disposent d’une « puissance » que peu de nations peuvent tenir sur 90 minutes, notamment grâce à la maîtrise tactique de leur sélectionneur chevronné.
« Je les place au-dessus des autres. La France a tellement de talent et Deschamps a de l’expérience », note Wenger. « Nous avons tellement de joueurs offensifs que le danger est d’être un peu déséquilibrés en attaque. Mais aujourd’hui, le joueur moderne, même offensif, sait faire sa part du travail défensif. Quand on est à 0-0 contre la France à 20 minutes de la fin, on perd le match. C’est la puissance qui fait la différence. »
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Prêt à briller sur la grande scène
Malgré une récente période de disette devant le but, notamment lors d’un match où Michael Olise a volé la vedette en signant un triplé, la confiance au sein du camp français reste inébranlable envers Mbappé. Wenger insiste sur le fait que la personnalité du capitaine est faite pour supporter la pression des grandes compétitions, où il s’était déjà illustré en 2018 et 2022.
« Kylian a du caractère, une forte personnalité, et il sait se montrer à la hauteur dans les moments importants. Il attend sa chance. On a tendance à oublier son talent exceptionnel », a conclu Wenger. La France entamera sa quête d’une troisième étoile face au Sénégal au MetLife Stadium, avant de défier l’Irak et la Norvège dans le groupe I.