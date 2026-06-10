Arsène Wenger estime que Kylian Mbappé a été injustement désigné comme « bouc émissaire » au Real Madrid et soutient cette star française « exceptionnelle » pour mener son pays vers un troisième titre mondial

Wenger n’a pas mâché ses mots au sujet du parcours de Mbappé à Madrid, suggérant que la star est devenue le bouc émissaire d’un Real Madrid moins dominateur qu’auparavant. Malgré 42 buts toutes compétitions confondues, l’attaquant a attiré une attention particulière, sur fond de rumeurs de tensions dans le vestiaire.

« Il y a un homme qui est au centre de toutes les attentes : Kylian Mbappé », a déclaré Wenger au Figaro. « Je suis prêt à parier là-dessus, il va faire une Coupe du monde fantastique. Il a souvent été critiqué injustement cette saison. Il a atterri dans une équipe du Real Madrid moyenne. Le Real compte aujourd’hui trois ou quatre joueurs de classe mondiale, alors qu’il en alignait dix auparavant. Dans le football, il faut toujours un bouc émissaire, et c’est lui qui a hérité de ce rôle. »



