VIDÉO : Amad Diallo ÉBLOUISSANT face à l'Équateur ! La star de Manchester United inscrit un superbe but dans le temps additionnel et offre à la Côte d'Ivoire sa première victoire en Coupe du monde depuis douze ans

Le résultat a été particulièrement cruel pour l’Équateur, qui a dominé la première demi-heure et semblait, à tous égards, l’équipe invaincue depuis 19 matchs. John Yeboah a été au cœur des meilleures actions, s’infiltrant dans l’axe avant d’enrouler un magnifique tir sur la transversale, après qu’Emmanuel Agbadou, contrairement à son habitude, eut perdu l’équilibre.

Peu après, le poteau privait de nouveau La Tri d’un but : Pedro Vite servait idéalement Alan Minda d’une passe en profondeur, mais l’attaquant voyait sa frappe à huit mètres repoussée par le montant. Une domination que les Sud-Américains allaient regretter, puisqu’ils ne parvenaient pas à mettre suffisamment à l’épreuve Yahia Fofana après la pause.

De leur côté, les vainqueurs de la CAN 2023 ont mis du temps à entrer dans la rencontre ; Yan Diomandé s’est montré menaçant sans jamais trouver la dernière passe. Les entrées d’Amad et d’Ange-Yoan Bonny ont alors donné un nouvel élan offensif aux Africains, leur apportant enfin le mordant qui avait manqué durant l’heure initiale.

Juste avant l’exploit d’Amad, Elye Wahi avait lui aussi frappé la barre transversale, imitant la malchance équatorienne après un centre millimétré de Nicolas Pépé. Refusant de se contenter d’un point, les Éléphants ont continué à pousser jusqu’à la dernière seconde pour signer leur premier succès en phase finale de Coupe du monde depuis le tournoi brésilien de 2014.