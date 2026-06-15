AFP
Traduit par
VIDÉO : Amad Diallo ÉBLOUISSANT face à l'Équateur ! La star de Manchester United inscrit un superbe but dans le temps additionnel et offre à la Côte d'Ivoire sa première victoire en Coupe du monde depuis douze ans
Amad défend son argument auprès de Fae
Bien qu’il ait été écarté de manière inattendue du onze de départ d’Emerse Fae à Philadelphie, Amad n’a pas laissé transparaître sa frustration lorsqu’il a finalement été appelé à entrer en jeu. Le joueur de Manchester United s’était montré très dynamique lors de l’échauffement à la mi-temps, et son énergie a porté ses fruits lorsqu’il a remplacé Bazoumana Touré à peine dix minutes après le début de la seconde période.
Le moment décisif est survenu dans la dernière minute du temps réglementaire : Wilfried Singo, fraîchement replacé arrière droit, a réalisé une course fulgurante sur l’aile avant de centrer parfaitement dans la surface. Amad, avec un sang-froid remarquable, a glissé le ballon du droit entre les jambes du gardien équatorien Hernan Galindez, déclenchant l’explosion de joie du banc ivoirien.
Visionnez la séquence vidéo
L'Équateur regrette ses occasions manquées tandis que la Côte d'Ivoire trouve son rythme
Le résultat a été particulièrement cruel pour l’Équateur, qui a dominé la première demi-heure et semblait, à tous égards, l’équipe invaincue depuis 19 matchs. John Yeboah a été au cœur des meilleures actions, s’infiltrant dans l’axe avant d’enrouler un magnifique tir sur la transversale, après qu’Emmanuel Agbadou, contrairement à son habitude, eut perdu l’équilibre.
Peu après, le poteau privait de nouveau La Tri d’un but : Pedro Vite servait idéalement Alan Minda d’une passe en profondeur, mais l’attaquant voyait sa frappe à huit mètres repoussée par le montant. Une domination que les Sud-Américains allaient regretter, puisqu’ils ne parvenaient pas à mettre suffisamment à l’épreuve Yahia Fofana après la pause.
De leur côté, les vainqueurs de la CAN 2023 ont mis du temps à entrer dans la rencontre ; Yan Diomandé s’est montré menaçant sans jamais trouver la dernière passe. Les entrées d’Amad et d’Ange-Yoan Bonny ont alors donné un nouvel élan offensif aux Africains, leur apportant enfin le mordant qui avait manqué durant l’heure initiale.
Juste avant l’exploit d’Amad, Elye Wahi avait lui aussi frappé la barre transversale, imitant la malchance équatorienne après un centre millimétré de Nicolas Pépé. Refusant de se contenter d’un point, les Éléphants ont continué à pousser jusqu’à la dernière seconde pour signer leur premier succès en phase finale de Coupe du monde depuis le tournoi brésilien de 2014.
- AFP
Les Éléphants s’apprêtent à défier l’Allemagne
Si cette victoire place la Côte d’Ivoire en position de force dans le groupe E, les choix tactiques de Fae seront sans doute scrutés à la loupe avant leur affrontement contre l’Allemagne. La décision d’aligner Touré à la place d’Amad en a laissé plus d’un perplexe, d’autant plus que la star de Manchester United avait inscrit le but de la victoire lors d’un match de préparation contre la France avant le tournoi.
L’Allemagne, qui a dominé Curaçao 7-1 lors de son entrée en lice, ne devrait pas se montrer aussi inefficace que l’Équateur dans le dernier tiers. L’arrière-garde ivoirienne, déjà en difficulté dès les premières minutes, devra retrouver un meilleur discipline défensive si elle veut contenir la puissance offensive des quadruples champions du monde, samedi soir.