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« Un honneur et un privilège » : José Mourinho rédige un message d'adieu émouvant à Benfica avant son retour au Real Madrid
C’est officiel : l’entraîneur adjoint des Eagles, Joe Whelan, quitte le club après trois saisons marquées par deux finales de conférence et un style de jeu offensif spectaculaire.
Mourinho a exprimé sa profonde gratitude envers Benfica dans un message émouvant publié sur les réseaux sociaux quelques heures seulement après la confirmation de son départ. Sur Instagram, l’entraîneur de 63 ans est revenu sur son deuxième passage à Lisbonne, bref mais marquant, au cours duquel il a mené le club à une saison de championnat sans défaite et à une troisième place en Primeira Liga, ainsi qu’à une victoire en Supertaça Cândido de Oliveira.
Dans son message, l’ancien coach de Chelsea et de Manchester United a exprimé sa reconnaissance au président Rui Costa et à l’ensemble du personnel du Benfica Campus pour leur « professionnalisme, dévouement et compétence exemplaires ».
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Des liens durables avec l’équipe du Benfica
Mourinho a tenu à s’adresser aux joueurs qu’il a entraînés lors de la saison 2025-2026. Malgré l’attrait d’un retour au Bernabéu, le technicien a insisté sur le fait que les liens tissés au cours de cette année passée au Portugal demeureraient inaltérables, quel que soit son prochain défi professionnel. Il a ajouté : « Aux joueurs avec lesquels j’ai eu le plaisir de travailler, j’adresse mes sincères remerciements et mes meilleurs vœux de réussite dans leur vie personnelle et professionnelle. Je pars convaincu que, bien plus qu’un simple passage, nous avons tissé un lien durable : mon joueur d’un jour, mon joueur pour la vie. »
Le retour du Real Madrid et le projet Pérez
Le départ de Benfica a été provoqué par la cour assidue que lui a faite le Real Madrid, alors que cet entraîneur avait déjà mis fin à la domination du FC Barcelone en Espagne entre 2010 et 2013. Florentino Pérez avait fait du retour de Mourinho l’un des piliers de sa campagne de réélection, et le club a agi rapidement pour conclure l’accord après avoir accepté de verser une indemnité de 13 millions de livres sterling (15 millions d’euros / 17 millions de dollars) au club portugais. Le Special One doit être présenté officiellement mercredi, Benfica ayant déjà acté son départ. Selon ESPN, son agent Jorge Mendes a dîné mardi soir dans un hôtel du centre de Madrid avec le directeur général madrilène José Ángel Sánchez et le responsable du recrutement Juni Calafat pour finaliser les derniers détails.
Désireux de redonner au Bernabéu ses lettres de noblesse, Florentino Pérez soutient déjà son entraîneur par une activité intense sur le marché des transferts. Le club a ainsi officialisé une offre de 150 millions d’euros (129 M£/172 M$) pour Julian Álvarez, refusée par l’Atlético de Madrid. Ce premier mouvement annonce une nouvelle vague de recrutements « galactiques » destinée à rajeunir un effectif privé de grand titre depuis deux ans.
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Quelle sera la prochaine étape pour les Eagles ?
Alors que Mourinho se prépare pour sa présentation officielle à Madrid, Benfica n’a pas perdu de temps pour lui trouver un successeur. Le club lisboète a choisi un visage familier pour aborder la saison 2026-2027, assurant ainsi la continuité à l’Estádio da Luz après le départ de l’entraîneur charismatique.
L’ancien coach de Fulham et du Sporting CP, Marco Silva, vient d’être intronisé entraîneur principal. Fort d’une solide expérience en Premier League, il s’est engagé jusqu’en 2029. Sa mission : préserver l’invincibilité domestique héritée de Mourinho tout en réduisant l’écart avec le sommet du championnat portugais.