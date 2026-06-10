« Un honneur et un privilège » : José Mourinho rédige un message d'adieu émouvant à Benfica avant son retour au Real Madrid

Le départ de Benfica a été provoqué par la cour assidue que lui a faite le Real Madrid, alors que cet entraîneur avait déjà mis fin à la domination du FC Barcelone en Espagne entre 2010 et 2013. Florentino Pérez avait fait du retour de Mourinho l’un des piliers de sa campagne de réélection, et le club a agi rapidement pour conclure l’accord après avoir accepté de verser une indemnité de 13 millions de livres sterling (15 millions d’euros / 17 millions de dollars) au club portugais. Le Special One doit être présenté officiellement mercredi, Benfica ayant déjà acté son départ. Selon ESPN, son agent Jorge Mendes a dîné mardi soir dans un hôtel du centre de Madrid avec le directeur général madrilène José Ángel Sánchez et le responsable du recrutement Juni Calafat pour finaliser les derniers détails.

Désireux de redonner au Bernabéu ses lettres de noblesse, Florentino Pérez soutient déjà son entraîneur par une activité intense sur le marché des transferts. Le club a ainsi officialisé une offre de 150 millions d’euros (129 M£/172 M$) pour Julian Álvarez, refusée par l’Atlético de Madrid. Ce premier mouvement annonce une nouvelle vague de recrutements « galactiques » destinée à rajeunir un effectif privé de grand titre depuis deux ans.



