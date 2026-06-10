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Morgan Rogers, pisté par Arsenal, réagit aux rumeurs de transfert et assure que lui et Jude Bellingham « peuvent tout à fait jouer ensemble » en sélection anglaise lors de la Coupe du monde 2026
Rogers réagit à l’intérêt des Gunners et au « bruit » qui accompagne cette affaire.
La star d’Aston Villa se retrouve au cœur d’une vague de rumeurs alors qu’Arsenal, champion de Premier League, intensifie ses efforts pour recruter ce milieu de terrain polyvalent. Après une saison spectaculaire au cours de laquelle Rogers a inscrit 14 buts et délivré 12 passes décisives toutes compétitions confondues, certaines informations laissent entendre que Mikel Arteta considère le joueur de 23 ans comme une recrue phare, capable de renforcer ses options offensives en vue de la défense de son titre.
S’exprimant depuis le centre d’entraînement de l’Angleterre à West Palm Beach, Rogers a admis que se retrouver au cœur d’une bataille de transfert de 80 millions de livres sterling pouvait constituer une source de distraction. « Je pense que ça l’était la première fois que ça s’est produit », a-t-il déclaré à l’émission The Rest is Football de Netflix. « On se retrouve dans une situation inconfortable où l’on ne se rend pas compte que les gens s’intéressent autant à soi et on n’en a pas vraiment conscience. Mais avec l’âge et l’expérience, on finit par comprendre que cela fait partie du jeu et que 95 % de tout ça n’est que du bruit. On l’entend, bien sûr, on ne peut pas faire autrement, mais il faut savoir l’utiliser de manière positive. Au final, on se concentre sur son jeu et on reste focalisé. »
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Le dilemme tactique de l'Angleterre au poste de numéro 10
L’émergence de Rogers crée un véritable casse-tête pour le sélectionneur anglais Thomas Tuchel, surtout dans l’attribution du poste de meneur de jeu, déjà occupé par Bellingham. Si certains experts estiment que Rogers mérite de supplanter le joueur du Real Madrid, Micah Richards rappelle que Bellingham est une « véritable superstar » et doit rester le premier nom sur la feuille de match. Rogers, lui, balaie la question : pas besoin de choisir entre les deux.
« Je suis convaincu que nous pouvons jouer ensemble », assure Rogers. « J’ai envie d’évoluer à ses côtés. Je veux jouer avec les meilleurs joueurs anglais, et il est en tête de liste. Je rêve de le faire depuis que je suis enfant, et cela n’a pas changé. »
Arteta à la recherche de renforts de haut niveau
Bien que Rogers soit la priorité numéro un à l’Emirates, les Gunners garderaient apparemment toutes leurs options ouvertes au cas où Unai Emery refuserait de donner son feu vert à un transfert. Si le recrutement de Rogers s’avérait trop difficile, Arsenal aurait ajouté Morgan Gibbs-White à sa liste de candidats comme alternative de haut niveau. Le capitaine de Nottingham Forest a connu une saison prolifique, même s’il a été étonnamment écarté de la sélection de Tuchel pour la Coupe du monde.
Aston Villa devrait réclamer plus de 80 millions de livres sterling pour un transfert, reflet du statut de Rogers, sacré Jeune joueur de l’année 2024-2025 par la PFA et héros de la victoire en finale de la Ligue Europa contre Fribourg. Sous contrat jusqu’en 2031, le club de Birmingham se trouve en position de force dans les négociations.
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Réflexions sur une ascension fulgurante vers la célébrité
Pour Rogers, le parcours qui l’a mené du statut de joueur prêté en Championship à celui de star de la Coupe du monde a été remarquablement rapide. Il y a quelques saisons à peine, il était prêté à Bournemouth tandis que son club d’origine, Manchester City, observait la situation de loin. Aujourd’hui, il figure parmi les joueurs les plus convoités du football européen ; le Paris Saint-Germain suivrait même de près son évolution alors qu’il se prépare pour le plus grand tournoi de sa carrière.
« C’est fou de voir tout le chemin que l’on peut parcourir en si peu de temps », constate Rogers. « Mais on est naïf dans le football si l’on ne pense pas que les choses peuvent changer aussi vite. C’est une bonne ou une mauvaise chose, c’est selon le point de vue que l’on adopte. Une minute, on est quelqu’un, et la suivante, on peut tomber dans l’oubli. C’est la dure réalité du football. » Pour l’instant, Rogers est loin d’être oublié : il vise une place de titulaire avec l’Angleterre, qu’il forme un duo avec Bellingham ou qu’il prenne sa place.