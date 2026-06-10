Morgan Rogers, pisté par Arsenal, réagit aux rumeurs de transfert et assure que lui et Jude Bellingham « peuvent tout à fait jouer ensemble » en sélection anglaise lors de la Coupe du monde 2026

La star d’Aston Villa se retrouve au cœur d’une vague de rumeurs alors qu’Arsenal, champion de Premier League, intensifie ses efforts pour recruter ce milieu de terrain polyvalent. Après une saison spectaculaire au cours de laquelle Rogers a inscrit 14 buts et délivré 12 passes décisives toutes compétitions confondues, certaines informations laissent entendre que Mikel Arteta considère le joueur de 23 ans comme une recrue phare, capable de renforcer ses options offensives en vue de la défense de son titre.

S’exprimant depuis le centre d’entraînement de l’Angleterre à West Palm Beach, Rogers a admis que se retrouver au cœur d’une bataille de transfert de 80 millions de livres sterling pouvait constituer une source de distraction. « Je pense que ça l’était la première fois que ça s’est produit », a-t-il déclaré à l’émission The Rest is Football de Netflix. « On se retrouve dans une situation inconfortable où l’on ne se rend pas compte que les gens s’intéressent autant à soi et on n’en a pas vraiment conscience. Mais avec l’âge et l’expérience, on finit par comprendre que cela fait partie du jeu et que 95 % de tout ça n’est que du bruit. On l’entend, bien sûr, on ne peut pas faire autrement, mais il faut savoir l’utiliser de manière positive. Au final, on se concentre sur son jeu et on reste focalisé. »