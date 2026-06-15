Le trajet de la sélection uruguayenne entre son camp d’entraînement de Playa del Carmen et Miami s’est révélé bien loin de la transition sans encombre qu’espérait Bielsa. Alors que le départ de Cancún vers Fort Lauderdale était initialement prévu dimanche après-midi, le premier vol de l’équipe a été purement et simplement annulé en raison d’erreurs administratives. Un deuxième avion affrété a finalement été trouvé pour transporter le groupe vers le sud de la Floride, mais celui-ci a lui aussi connu des retards, obligeant l’équipe à se présenter aux obligations médiatiques officielles avec plusieurs heures de retard.

La Fédération uruguayenne de football (AUF) a rapidement pointé du doigt les organisateurs du tournoi. Dans un communiqué officiel diffusé lors du premier contretemps, l’AUF a indiqué : « En raison de problèmes indépendants de la volonté de l’AUF, le départ du Mexique a été retardé. L’équipe se repose à l’hôtel. La nouvelle heure de départ fixée par la FIFA est 16 h 15. » La frustration était palpable au sein du groupe, au point que les comptes officiels de la sélection republièrent un message de Diego Forlán datant de 2010, où l’ancien attaquant se plaignait déjà de retards similaires en Afrique du Sud : « Incroyable, à la veille du coup d’envoi de la Coupe du monde, le vol charter a une heure de retard… Qui est responsable… ???? Arriba Uruguay !!! »



