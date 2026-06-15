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L'Uruguay a subi plusieurs retards de vol en raison de problèmes administratifs, à la veille de son premier match de la Coupe du monde 2026 face à l'Arabie saoudite
Chaos sur le tarmac après l’annulation d’un vol
Le trajet de la sélection uruguayenne entre son camp d’entraînement de Playa del Carmen et Miami s’est révélé bien loin de la transition sans encombre qu’espérait Bielsa. Alors que le départ de Cancún vers Fort Lauderdale était initialement prévu dimanche après-midi, le premier vol de l’équipe a été purement et simplement annulé en raison d’erreurs administratives. Un deuxième avion affrété a finalement été trouvé pour transporter le groupe vers le sud de la Floride, mais celui-ci a lui aussi connu des retards, obligeant l’équipe à se présenter aux obligations médiatiques officielles avec plusieurs heures de retard.
La Fédération uruguayenne de football (AUF) a rapidement pointé du doigt les organisateurs du tournoi. Dans un communiqué officiel diffusé lors du premier contretemps, l’AUF a indiqué : « En raison de problèmes indépendants de la volonté de l’AUF, le départ du Mexique a été retardé. L’équipe se repose à l’hôtel. La nouvelle heure de départ fixée par la FIFA est 16 h 15. » La frustration était palpable au sein du groupe, au point que les comptes officiels de la sélection republièrent un message de Diego Forlán datant de 2010, où l’ancien attaquant se plaignait déjà de retards similaires en Afrique du Sud : « Incroyable, à la veille du coup d’envoi de la Coupe du monde, le vol charter a une heure de retard… Qui est responsable… ???? Arriba Uruguay !!! »
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Bielsa et Giménez affichent des points de vue divergents.
Alors que les responsables administratifs de la fédération étaient furieux, Bielsa est resté stoïque, comme à son habitude, lorsqu’il s’est finalement présenté devant la presse au Miami Stadium. Le tacticien de 70 ans, qui dirige pour la troisième fois une équipe nationale différente lors d’une phase finale de Coupe du monde, a refusé de se servir de ce cauchemar de voyage comme excuse. « Le vol n’a posé aucun problème », a insisté Bielsa.
Le capitaine José María Giménez s’est toutefois montré bien plus loquace sur l’impact de ces perturbations. Le défenseur de l’Atlético de Madrid a reconnu que la situation était loin d’être idéale pour un groupe cherchant encore son rythme. « Nous avons rencontré quelques complications », a expliqué Giménez. « Ce n’était pas facile, mais nous en avons profité pour nous reposer à l’hôtel. Nous sommes simplement arrivés ici plus tard. »
De nouveaux problèmes de déplacement liés à la Coupe du monde font surface.
Les difficultés de déplacement rencontrées par l’Uruguay semblent s’inscrire dans une tendance plus générale de problèmes logistiques pour cette première Coupe du monde organisée sur le territoire de trois pays différents. D’autres équipes ont dû faire face à des restrictions encore plus sévères, notamment l’Iran, contraint de respecter des règles strictes d’entrée et de sortie le jour même pour ses matchs disputés sur le sol américain. Ces tensions géopolitiques ont obligé la « Team Melli » à établir son camp de base au Mexique, ne franchissant la frontière que les jours de match.
Par ailleurs, le milieu de terrain ghanéen Thomas Partey s’est vu refuser un visa par le gouvernement canadien à la suite de son arrestation au Royaume-Uni pour des accusations de viol. Ces incidents illustrent la complexité logistique d’un tournoi à 48 équipes, étalé sur les vastes territoires des États-Unis, du Mexique et du Canada, où les formalités d’immigration et de transport aérien peuvent contrecarrer les plans des sélections nationales.
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Le renforcement militaire problématique de l'Arabie saoudite
L’Arabie saoudite, qui affronte l’Uruguay, n’a pas échappé aux turbulences d’avant-tournoi, même si les difficultés se limitent au banc de touche. Nommé sélectionneur il y a seulement quelques mois après le départ surprise d’Hervé Renard, George Donis a reconnu que son temps de préparation avait été extrêmement court avant cette rencontre du Groupe G.
« Je pense que notre groupe est l’un des plus difficiles de la Coupe du monde », a admis Donis lors de son point presse d’avant-match. « J’ai entraîné l’équipe pendant 12 séances au total. Ces quelques jours n’ont pas suffi, et tout s’est passé si vite. Nous sommes désavantagés. Nous n’avons commencé à travailler ensemble que récemment, mais les joueurs ont prouvé qu’ils méritaient ma confiance. Je crois en eux et je suis convaincu que nous serons très compétitifs. Quel que soit le résultat de ce tournoi, je bâtis une équipe qui connaîtra le succès. Je m’occupe des détails, pas de l’ensemble. »