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Gary Neville dénonce la « dictature » de la FIFA après la polémique suscitée par le penalty accordé à la Suisse lors de la Coupe du monde
Neville fulmine contre le manque de transparence
La polémique a éclaté à la 14e minute de la rencontre du groupe B, lorsque le milieu de terrain suisse Remo Freuler a été fauché par le gardien qatari Mahmoud Abunada. Si la faute semblait indéniable, les ralentis télévisés ont montré que Freuler s'était placé en position de hors-jeu avant le contact. Malgré la présence d'une technologie semi-automatisée, le graphique officiel confirmant la décision n'a jamais été diffusé aux téléspectateurs ni affiché sur les écrans du stade.
En tant que commentateur pour ITV, Neville a exprimé son incrédulité face à ce manque de communication. « Nous le pensons tous ici et tout le monde le pensera chez soi », a déclaré Neville. « La FIFA est le diffuseur hôte, elle dispose de la preuve de la décision automatique qu’elle peut nous montrer, pourquoi ne nous la montre-t-elle pas ? Elle l’a fait lors du dernier tournoi. Les supporters se méfient déjà de la FIFA et de la technologie au départ. Il y a un énorme point d’interrogation à ce sujet, car à mes yeux, c’est un hors-jeu, jusqu’à ce qu’ils me prouvent le contraire. »
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« À l'image d'une dictature » : les observateurs s'associent à la critique
Alors que les minutes s’écoulaient sans qu’aucune image vidéo officielle des hors-jeu ne soit diffusée, la frustration de Neville a débouché sur une critique cinglante du fonctionnement de la FIFA. L’ancien international anglais a fustigé l’instance dirigeante pour avoir caché des preuves au public mondial, estimant qu’un tel secret portait atteinte à l’intégrité du jeu.
« C’est comme un dictateur. Franchement, c’est une dictature, tout ça », a-t-il tempêté. « L’idée qu’ils gardent ces preuves en interne et ne les montrent pas aux supporters des pays qui participent aux tournois, c’est absolument ridicule. Prouvez-nous qu’il y a hors-jeu ! Diffusez les images immédiatement. Où est la transparence ? » Son collègue Ian Wright a parlé de « scandale », tandis que Lee Dixon, en charge du commentaire en duo, a estimé avec la même conviction : « Il n’y a aucun doute sur le penalty, mais il est hors-jeu. Ça ne comptera pas. »
La FIFA impute la panne graphique à un « problème technique ».
Au lendemain de la rencontre, la FIFA a publié un communiqué pour expliquer pourquoi ces images n’avaient pas été diffusées en direct. Selon l’instance dirigeante, l’absence de l’animation définitive du hors-jeu était due à un problème technique survenu dans la région de la baie de San Francisco.
Dans un communiqué, FIFA Media a expliqué : « Lors du match Qatar-Suisse dans la région de la baie de San Francisco, une brève panne technique a empêché la génération de l’animation graphique de hors-jeu avant l’attribution du penalty à la Suisse à la 14e minute. L’incident a été rapidement résolu et n’a pas affecté le fonctionnement du VAR, qui a validé la décision sur le terrain conformément à la procédure. Les lignes d’analyse du VAR n’ont pas détecté de position de hors-jeu pour l’attaquant dans les deux images précédant immédiatement la décision de penalty. »
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Le Qatar arrache un point in extremis
Alors que le drame arbitral faisait la une des journaux, la rencontre a réservé une surprise sur le terrain. Breel Embolo a transformé ce penalty controversé pour donner l’avantage à la Suisse, et l’équipe de Murat Yakin semblait se diriger tout droit vers une victoire facile après avoir dominé avec 68 % de possession et enregistré 26 tirs au but.
Néanmoins, les Suisses ont payé leur manque de réalisme offensif. À la 94^e minute, le Qatar a décroché son tout premier point en Coupe du monde grâce à un égaliseur aussi inattendu que spectaculaire : une tête involontaire de Miro Muheim qui a terminé dans ses propres filets. Ce scénario fou laisse le Groupe B grand ouvert, et le capitaine suisse Granit Xhaka a ensuite pointé du doigt le manque de discipline de son équipe, ainsi que son incapacité à « tuer le match » lorsqu’elle en avait l’occasion.