La polémique a éclaté à la 14e minute de la rencontre du groupe B, lorsque le milieu de terrain suisse Remo Freuler a été fauché par le gardien qatari Mahmoud Abunada. Si la faute semblait indéniable, les ralentis télévisés ont montré que Freuler s'était placé en position de hors-jeu avant le contact. Malgré la présence d'une technologie semi-automatisée, le graphique officiel confirmant la décision n'a jamais été diffusé aux téléspectateurs ni affiché sur les écrans du stade.

En tant que commentateur pour ITV, Neville a exprimé son incrédulité face à ce manque de communication. « Nous le pensons tous ici et tout le monde le pensera chez soi », a déclaré Neville. « La FIFA est le diffuseur hôte, elle dispose de la preuve de la décision automatique qu’elle peut nous montrer, pourquoi ne nous la montre-t-elle pas ? Elle l’a fait lors du dernier tournoi. Les supporters se méfient déjà de la FIFA et de la technologie au départ. Il y a un énorme point d’interrogation à ce sujet, car à mes yeux, c’est un hors-jeu, jusqu’à ce qu’ils me prouvent le contraire. »



