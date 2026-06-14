Nestory Irankunda a inscrit son nom dans les annales en devenant le plus jeune buteur australien de l’histoire de la Coupe du monde. À seulement 20 ans et 125 jours, l’ailier de Watford a effacé le précédent record détenu par Brett Holman depuis 2010. Son éclat de génie est survenu en première période : il a d’abord contrôlé un long ballon lancé par Paul Okon-Engstler, avant de se défaire de la défense turque et de conclure d’une frappe placée qui a battu Ugurcan Cakir.

Après la rencontre, le jeune homme exprimait son émotion : « C’est irréel. Un rêve devenu réalité. Nous avons travaillé dur et nous y avons cru jusqu’au bout. C’est un moment incroyable. » Interrogé par ITV, il a ajouté : « C’est fou. Je dois remercier le staff et toute la nation. Ils croient en moi, et marquer ce but aujourd’hui est un sentiment incroyable, tout simplement formidable. »



