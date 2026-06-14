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L'Australie crée une énorme sensation dans la Coupe du monde : les Socceroos, pourtant donnés battus, ont dominé la Turquie lors de leur premier match du groupe D
Irankunda entre dans l'histoire à Vancouver
Nestory Irankunda a inscrit son nom dans les annales en devenant le plus jeune buteur australien de l’histoire de la Coupe du monde. À seulement 20 ans et 125 jours, l’ailier de Watford a effacé le précédent record détenu par Brett Holman depuis 2010. Son éclat de génie est survenu en première période : il a d’abord contrôlé un long ballon lancé par Paul Okon-Engstler, avant de se défaire de la défense turque et de conclure d’une frappe placée qui a battu Ugurcan Cakir.
Après la rencontre, le jeune homme exprimait son émotion : « C’est irréel. Un rêve devenu réalité. Nous avons travaillé dur et nous y avons cru jusqu’au bout. C’est un moment incroyable. » Interrogé par ITV, il a ajouté : « C’est fou. Je dois remercier le staff et toute la nation. Ils croient en moi, et marquer ce but aujourd’hui est un sentiment incroyable, tout simplement formidable. »
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Les Socceroos puisent leur force dans leur statut d’outsiders.
Malgré une large domination turque et les incursions dangereuses de Kenan Yildiz et Arda Güler, l’Australie est restée disciplinée et déterminée. L’équipe de Vincenzo Montella, favorite pour terminer en tête du Groupe D, n’a pas réussi à percer la défense australienne, bien organisée autour d’un Patrick Beach en grande forme. Les Socceroos ont transformé les pronostics défavorables en carburant pour prouver qu’ils ne sont pas de simples figurants dans ce groupe.
Irankunda a admis que les commentaires négatifs sur les chances de l’équipe ont servi de catalyseur à leur performance. « Ça a été une motivation supplémentaire. Évidemment, on n’aime pas entendre les gens dire du mal de nous parce qu’on est une super équipe. Les gens nous sous-estiment et on leur a montré aujourd’hui qu’on savait jouer. Ils ont eu beaucoup plus la balle, mais qui a marqué les buts ? C’est nous qui avons marqué les buts et on leur a montré qu’on savait jouer au foot », a-t-il souligné.
Popovic salue cette relation privilégiée avec les jeunes
Popovic a salué la rigueur tactique de son équipe et le courage de ses jeunes joueurs. Le premier but, né d’une combinaison parfaite entre deux éléments prometteurs, a particulièrement retenu son attention. Ce succès change la donne pour l’Australie, dont les chances de qualification pour les huitièmes de finale s’envolent après ce résultat au Canada.
Le technicien a exprimé sa fierté après cet effort collectif, déclarant : « Fier. Fier d’être ici en tant qu’entraîneur principal. De vivre cela, de voir le sourire sur les visages de ceux qui ont fait tant de chemin pour nous soutenir, et tout simplement heureux pour ce groupe de jeunes hommes formidables. Fier du staff et du travail qu’il a accompli. Quelques choix judicieux sur le banc. J'ai tenté de les guider, de les soutenir. C'était spécial de voir ces jeunes combinaisons pour marquer ce but. On ne peut pas sous-estimer l'impact que cela aura sur leur confiance et leur conviction. Sur le plan émotionnel, ce match leur apportera beaucoup. Nous pouvons maintenant nous reposer, bien récupérer et nous concentrer sur les États-Unis. »
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Metcalfe scelle la victoire et surprend la Turquie
Alors que la Turquie se ruait vers l’égalisation dans un élan désespéré, l’Australie a gardé son calme avant de porter l’estocade à la 75e minute. Bien lancé à l’extérieur de la surface, Connor Metcalfe a décoché une frappe puissante qui a fini au fond des filets, déclenchant l’exultation des supporters australiens. Ce but a définitivement anéanti les espoirs de remontée des Turcs, qui se retrouvent désormais avec une montagne à gravir pour leurs derniers matches de groupe. Les Socceroos préparent désormais un choc crucial contre l’équipe nationale américaine, conscient qu’un nouveau résultat positif pourrait leur ouvrir les portes des huitièmes de finale.