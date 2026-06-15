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« Les devoirs d'un petit ami » : Justin Trudeau a été critiqué pour avoir assisté au concert de Katy Perry avec l'équipe nationale américaine de football, plutôt que de soutenir le match d'ouverture historique du Canada à la Coupe du monde
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Trudeau défend ses « devoirs de petit ami » après la polémique
Alors que tout le Canada avait les yeux rivés sur les débuts historiques de l’équipe nationale en Coupe du monde à domicile, l’ancien dirigeant se trouvait à des milliers de kilomètres de là, au SoFi Stadium de Los Angeles. Trudeau, qui a dirigé le pays de 2015 à 2025, a suscité l’indignation en assistant au match d’ouverture de l’équipe nationale américaine contre le Paraguay pour soutenir Perry.
Sous le feu des critiques sur les réseaux sociaux, il a justifié son absence en invoquant ses obligations de « petit ami attentionné », tout en assurant soutenir l’équipe canadienne. Cette explication n’a guère calmé la colère des supporters, qui ont perçu dans ce déplacement un manque de considération pour l’événement.
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Les supporters qualifient l’ancien Premier ministre d’« insupportable »
Sur X (ex-Twitter), la réaction a été immédiate et cinglante. Ses soutiens lui ont rapidement reproché une hypocrisie flagrante, rappelant ses prises de position passées sur la politique américaine et les enjeux environnementaux. Un internaute lui a ainsi rappelé ses précédentes prises de position : « L’an dernier, tu invitais encore les gens à boycotter les États-Unis à cause du “grand méchant homme orange”, et voilà que tu te pointer à Coachella (en utilisant des produits en plastique que ton parti a interdits), que tu fais du shopping à New York avec ton fils sans talent et maintenant tu soutiens l’équipe de foot américaine. Hypocrite, comme d’habitude. »
D’autres ont critiqué la tournure de sa défense, un détracteur le jugeant « toujours insupportable ». Même l’emploi du terme « petite amie » a suscité des réactions, un internaute lançant : « C’est dégoûtant ! Un petit ami à cet âge, tu as des grands enfants, mon pote ! » Trudeau est père de trois enfants avec son ex-épouse, Sophie.
La prestation de Perry a laissé le public sur sa faim.
Si l’ancien Premier ministre espérait un spectacle grandiose pour justifier son déplacement, il a probablement été déçu. Malgré les plus de 70 000 fans qui remplissaient les tribunes à Inglewood, la prestation de Perry n’a pas été à la hauteur des attentes. Les supporters qui espéraient un medley de tubes comme « Firework » ou « California Gurls » ont été déçus lorsqu’elle n’a interprété qu’un seul titre, « Wonder », une chanson moins connue extraite d’un album sorti il y a deux ans.
La tête d’affiche n’est restée que quelques minutes sur scène avant de quitter les lieux peu avant le coup d’envoi. Curieusement, c’est son partenaire de scène, Tius Luka, une sensation virale norvégienne de dix ans, qui a volé la vedette. Le jeune garçon a reçu des éloges unanimes pour son registre vocal, tandis que la tête d’affiche a été critiquée pour son manque d’énergie, surtout après les performances précédentes de LISA, Anitta et Tyla.
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Une romance qui alimente sans relâche les titres des journaux
Depuis leur première apparition publique en juillet 2025, la relation entre l’homme politique canadien et la pop star américaine capte l’attention. Après s’être rencontrés à Montréal, le couple a multiplié les escapades, des yachts de Santa Barbara aux visites officielles au Japon. En décembre, un fan a qualifié l’annonce officielle de leur liaison de « lancement le plus fou de l’histoire du monde libre ».
Si l’équipe nationale américaine a parfaitement entamé la compétition en dominant le Paraguay 4-1, la décision de Trudeau de privilégier le match d’ouverture des États-Unis plutôt que celui du Canada a laissé un goût amer. À mesure que le tournoi avance, l’ancien premier ministre devra probablement se montrer en tribune lors de la prochaine sortie des siens s’il espère regagner les faveurs des supporters canadiens.