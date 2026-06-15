Alors que tout le Canada avait les yeux rivés sur les débuts historiques de l’équipe nationale en Coupe du monde à domicile, l’ancien dirigeant se trouvait à des milliers de kilomètres de là, au SoFi Stadium de Los Angeles. Trudeau, qui a dirigé le pays de 2015 à 2025, a suscité l’indignation en assistant au match d’ouverture de l’équipe nationale américaine contre le Paraguay pour soutenir Perry.

Sous le feu des critiques sur les réseaux sociaux, il a justifié son absence en invoquant ses obligations de « petit ami attentionné », tout en assurant soutenir l’équipe canadienne. Cette explication n’a guère calmé la colère des supporters, qui ont perçu dans ce déplacement un manque de considération pour l’événement.







