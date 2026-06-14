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Les supporters de Liverpool sont perplexes après un message énigmatique posté par Darwin Núñez sur les réseaux sociaux, tandis qu’Andoni Iraola plaide pour la prolongation du contrat de l’attaquant uruguayen
L'attaquant uruguayen se retrouve soudain libre de tout contrat.
Nunez serait désormais libre de tout contrat après avoir résilié d'un commun accord son engagement avec Al-Hilal. Le joueur de 26 ans n'avait rejoint la Pro League saoudienne que l'année dernière, mais l'arrivée de Karim Benzema l'a de fait écarté de l'effectif. Aujourd'hui, Liverpool se serait vu offrir la possibilité de faire revenir l'attaquant en Premier League sans débourser le moindre frais de transfert.
Alors que les Reds évaluent leurs options offensives après la longue blessure d’Hugo Ekitike, l’occasion de recruter gratuitement un international expérimenté pourrait s’avérer difficile à ignorer pour la direction. Ses qualités physiques et son pressing intense correspondraient par ailleurs au style agressif prôné par le nouvel entraîneur Andoni Iraola. Lors de son premier passage sur les bords de la Mersey, l’Uruguayen a marqué 40 buts et délivré 26 passes décisives en 143 matchs, des statistiques correctes qui, malgré une efficacité perfectible, lui valent encore l’estime d’une partie du Kop.
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Une publication sur les réseaux sociaux relance les spéculations sur un possible retour.
Alors que les rumeurs sur une possible disponibilité de Darwin Núñez vont bon train, le service communication de Liverpool a attisé la confusion sur X en publiant : « Il y a quatre ans aujourd’hui, Darwin Núñez rejoignait les Reds. » Si ce type de message anniversaire est habituel, son timing interroge les supporters, d’autant plus que l’attaquant est en fin de contrat. Les supporters se sont aussitôt interrogés sur les raisons de mettre en avant un joueur ayant quitté le club après un passage éclair, et certains anticipent même un retour imminent.
Les supporters réagissent au message énigmatique et à la possible retour
Le timing pour le moins étrange de la publication du club a immédiatement suscité une vague de réactions en ligne, les supporters se partageant entre enthousiasme et méfiance. En réponse au tweet officiel, le fan @CalvinCaleb7 a écrit : « Je croyais que c'était un message de bienvenue pour Darwin ! », tandis que @TheKopoholic a simplement ajouté : « Ramenez-le à la maison. »
Un avis partagé par @pathless__path, qui a souligné que l’attaquant correspondait parfaitement au schéma tactique du nouvel entraîneur : « Mdr, je pensais que Nunez nous rejoignait à nouveau et j’étais prêt à danser de joie. S’il vous plaît, faites-le venir gratuitement. Il est fait pour le jeu d’Iraola. Il connaît le club et se donnera à fond pour l’équipe. »
Les plus sceptiques, comme @ateenfc (« L’admin sait ce qu’il fait ») ou @TeeRobinho (« Ils testent la réaction des fans pour un éventuel retour »), y ont vu une manœuvre cachée. Une hypothèse que @TaintlessRed a directement reliée aux rumeurs de joueurs libres : « Il est curieux de tweeter sur l’arrivée de Darwin il y a quatre ans. On ne le fait pas pour les autres joueurs partis au bout de quatre ans. Je me demande si le club cherche à le faire revenir gratuitement. »
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Le FC Barcelone et ses rivaux de la Premier League restent à l’affût.
Liverpool n’est pas seul sur les traces de l’attaquant uruguayen de 26 ans. D’après Mundo Deportivo, le FC Barcelone le suit aussi, le considérant comme un successeur potentiel et abordable à Robert Lewandowski. Plus proche de l’Angleterre, Chelsea et Newcastle United s’intéressent aussi à l’Uruguayen pour renforcer leurs attaques avant la nouvelle saison. Si Liverpool veut s’assurer ses services, il devra agir vite malgré les doutes persistants sur son efficacité devant le but.
Les Reds doivent donc décider si la familiarité de l’Uruguayen avec la ville et le club l’emporte sur les frustrations de son premier passage, au cours duquel il a affiché un taux de conversion des tirs particulièrement faible, à peine supérieur à 11 %. Alors que les supporters sur les réseaux sociaux oscillent entre enthousiasme et perplexité, la perspective d’un transfert gratuit pour un joueur acheté 64 millions de livres sterling il y a seulement quelques années demeure l’un des rebondissements les plus fascinants du mercato estival. En attendant, l’agitation suscitée par Liverpool sur les réseaux sociaux a suffi pour faire de Nunez le sujet de conversation numéro un dans tout le Merseyside.