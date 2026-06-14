La police dévoile la liste complète des biens d’une valeur de 13 500 £ volés pendant la Coupe du monde en Angleterre ; deux hommes ont été inculpés

Les autorités du Missouri ont réagi promptement à la grave faille de sécurité qui a menacé de perturber les préparatifs de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde. Mustafa Salik et Erfan Kamal ont été inculpés de recel, un délit de classe D, après qu’un camion a été pris pour cible alors qu’il transportait du matériel de Floride à Kansas City. Selon KSHB, les deux hommes étaient des chauffeurs employés par la société chargée d’acheminer l’équipement des Three Lions.

La procureure du comté de Jackson, Melesa Johnson, a confirmé les poursuites, déclarant : « Le comté de Jackson ne tolérera aucune activité criminelle visant les visiteurs de la Coupe du monde, y compris les équipes internationales venues ici pour participer à la compétition. Nous remercions le département de police de Kansas City et nos avocats de garde pour leur réactivité à enquêter sur cet incident et à engager immédiatement des poursuites. Notre bureau s’engage à faire en sorte que ces individus répondent de leurs actes. » Le maire de Kansas City, Quinton Lucas, a également salué la conclusion rapide d’une enquête qui s’est étendue sur plusieurs États.