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La police dévoile la liste complète des biens d’une valeur de 13 500 £ volés pendant la Coupe du monde en Angleterre ; deux hommes ont été inculpés
Deux hommes ont été inculpés pour un braquage particulièrement audacieux.
Les autorités du Missouri ont réagi promptement à la grave faille de sécurité qui a menacé de perturber les préparatifs de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde. Mustafa Salik et Erfan Kamal ont été inculpés de recel, un délit de classe D, après qu’un camion a été pris pour cible alors qu’il transportait du matériel de Floride à Kansas City. Selon KSHB, les deux hommes étaient des chauffeurs employés par la société chargée d’acheminer l’équipement des Three Lions.
La procureure du comté de Jackson, Melesa Johnson, a confirmé les poursuites, déclarant : « Le comté de Jackson ne tolérera aucune activité criminelle visant les visiteurs de la Coupe du monde, y compris les équipes internationales venues ici pour participer à la compétition. Nous remercions le département de police de Kansas City et nos avocats de garde pour leur réactivité à enquêter sur cet incident et à engager immédiatement des poursuites. Notre bureau s’engage à faire en sorte que ces individus répondent de leurs actes. » Le maire de Kansas City, Quinton Lucas, a également salué la conclusion rapide d’une enquête qui s’est étendue sur plusieurs États.
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Les chaussures et les maillots dédicacés ont été récupérés.
L’ampleur du vol avait d’abord laissé craindre un véritable cauchemar logistique, les chaussures de match des superstars Harry Kane et Jude Bellingham figurant apparemment parmi les objets disparus. Toutefois, selon la BBC, des documents judiciaires ont depuis permis de dresser l’inventaire complet du butin, d’une valeur de 18 000 dollars (13 500 livres sterling). Le butin comprenait trois maillots dédicacés estimés à 5 000 dollars pièce, quatre paires de crampons, cinq paires de chaussures, un ballon de Coupe du monde et divers équipements d’entraînement, des gants de gardien aux maillots et shorts bleu marine.
Les malfaiteurs ont même emporté deux lions empaillés – mascottes emblématiques du groupe – ainsi qu’un set Lego représentant une chaussure Nike Air et une enceinte JBL. Bonne nouvelle : la plupart des biens ont depuis été retrouvés et rendus au centre d’entraînement du Swope Soccer Village.
Les joueurs ne se laissent pas déstabiliser par les événements en dehors du terrain
Malgré les gros titres, le vestiaire anglais a pris l’incident avec philosophie. Le défenseur de Newcastle, Dan Burn, a fait le point avec sérénité, soulignant que les joueurs n’avaient presque rien su de l’affaire avant de la voir en Une. « Je n’ai personnellement rien perdu ; c’est par vous [les médias] que nous l’avons appris », a-t-il déclaré aux journalistes. « L’affaire est désormais entre les mains de la police, je ne sais donc pas dans quelle mesure je peux m’exprimer. On n'en a pas vraiment parlé, ce qui montre bien que ça ne nous inquiète pas trop – ça n'a pas vraiment perturbé nos préparatifs. » La Fédération anglaise de football a fait écho à ce sentiment, soulignant que l'incident n'aurait aucune incidence sur la préparation de l'équipe pour son premier match.
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Tous les regards sont désormais tournés vers le match d’ouverture face à la Croatie.
La procédure judiciaire suit son cours et le matériel a été en grande partie restitué aux Anglais. L’attention se reporte donc sur le terrain. Les Three Lions s’apprêtent à affronter la Croatie pour leur premier match du groupe L, le 17 juin. Cette rencontre constitue la principale préoccupation de Tuchel, qui doit mener son équipe à travers un groupe très disputé, comprenant également le Ghana et le Panama. L’ancien entraîneur de Chelsea a connu un début de mandat prometteur, mais la pression d’une Coupe du monde disputée sur le sol nord-américain représente son plus grand défi à ce jour.
Si ce vol est l’un des nombreux incidents qui ont émaillé la compétition, l’efficacité de la police de Kansas City a évité qu’il ne laisse une trace durable. Alors que le groupe peaufine ses tactiques dans le Missouri, espérons que le seul « coup » dont on se souviendra sera celui de l’Angleterre, déterminée à décrocher les trois points indispensables à sa quête de gloire mondiale.