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Selon une légende des Blues, Marcus Rashford « coche de nombreuses cases » pour Chelsea, ce qui alimenterait l’idée d’un recrutement surprise de l’attaquant écarté par Man Utd, alors que son transfert à Barcelone reste incertain
Cole prend la défense de Rashford
Rashford vient de conclure une saison prolifique en Espagne, marquant 14 buts et délivrant 11 passes décisives toutes compétitions confondues. Ses performances ont contribué aux succès de Barcelone en Liga et en Supercoupe d’Espagne, démontrant qu’il peut toujours briller au plus haut niveau après des moments plus compliqués à Manchester.
Interrogé par SunSport, Cole a commenté ce dossier en ces termes : « Tout est une question de salaire et de valeur. Rashford répond à de nombreux critères, mais on ne veut pas dépenser une fortune pour lui – il serait utile à Chelsea. Marcus doit poursuivre sur sa lancée et conserver sa confiance : il s’est reconstruit à Barcelone et peut encore élever son niveau de jeu. C’est un joueur que Chelsea devrait surveiller, mais tout dépendra des conditions du transfert. »
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Le départ de Barcelone ouvre la voie
Une opportunité s’est présentée pour Chelsea après que Barcelone aurait décidé de ne pas exercer l’option d’achat prévue dans son contrat de prêt. L’équipe de Hansi Flick a préféré recruter Anthony Gordon, laissant ainsi l’international anglais à la recherche d’un nouveau club définitif loin de Manchester United.
Cole, conscient des contraintes financières actuelles de son ancien club, insiste sur la nécessité pour Alonso de faire preuve de sagesse sur le marché des transferts. « Chelsea a besoin de buteurs pour animer son attaque, d’un défenseur central expérimenté et peut-être d’un gardien pour mettre de la pression sur les titulaires. Je ne sais pas qui recruter, mais j’adorerais Mbappé, Vinicius Jr et Rüdiger. Mais Xabi Alonso doit cibler les bonnes affaires, car les Blues n’ont plus les moyens de se lancer dans des dépenses somptuaires. Il faudra sans doute faire avec l’effectif actuel, et les supporters doivent accepter que Chelsea ne soit plus le club dominant d’il y a dix ans. »
Arteta et Arsenal surveillent la situation de près.
Si Chelsea suivait les conseils de Cole, le club ne serait pas le seul grand d’Angleterre à s’intéresser à l’attaquant. La concurrence est vive : Arsenal pourrait lancer une opération sensationnelle pour recruter l’avant-centre et enrichir les options offensives de Mikel Arteta. Les Gunners cherchent de la polyvalence, et l’expérience de Rashford dans l’élite anglaise en fait une cible pertinente.
Avec près de 300 matchs, 89 buts et 42 passes décisives en Premier League, il deviendrait immédiatement le joueur le plus expérimenté de l’attaque des Blues, devançant largement le capitaine Reece James en termes d’expérience en championnat.
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Un été synonyme de choix majeurs
Alors que Rashford se consacre à ses engagements avec l’Angleterre en Coupe du monde, son avenir au sein du club catalan fait toujours l’objet de vives spéculations. Bien qu’il ait apprécié son passage en Liga, la situation financière du FC Barcelone et l’arrivée de nouvelles recrues ont poussé le club à reconsidérer sa position. Le directeur sportif du club, Deco, a récemment salué le professionnalisme de l’attaquant, mais cela n’a pas suffi à garantir son maintien à long terme.
Deco a déclaré : « Marcus nous a beaucoup aidés car il est venu en prêt ; ce n’est pas facile pour un joueur de son calibre de venir en prêt, car c’est un joueur de haut niveau. Il nous a beaucoup aidés car il avait la responsabilité de remplacer Raphinha ; ce n’est pas facile, mais il s’en est très bien sorti. » Malgré ces éloges, la voie semble désormais le ramener en Premier League. Arsenal semble prêt à passer à l’action, et si Cole parvient à ses fins, Chelsea pourrait bientôt entrer dans la course.