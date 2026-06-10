Rashford vient de conclure une saison prolifique en Espagne, marquant 14 buts et délivrant 11 passes décisives toutes compétitions confondues. Ses performances ont contribué aux succès de Barcelone en Liga et en Supercoupe d’Espagne, démontrant qu’il peut toujours briller au plus haut niveau après des moments plus compliqués à Manchester.

Interrogé par SunSport, Cole a commenté ce dossier en ces termes : « Tout est une question de salaire et de valeur. Rashford répond à de nombreux critères, mais on ne veut pas dépenser une fortune pour lui – il serait utile à Chelsea. Marcus doit poursuivre sur sa lancée et conserver sa confiance : il s’est reconstruit à Barcelone et peut encore élever son niveau de jeu. C’est un joueur que Chelsea devrait surveiller, mais tout dépendra des conditions du transfert. »



