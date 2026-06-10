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Selon Paul Merson, une hypothèse pour le moins audacieuse circulerait concernant un transfert à Arsenal, qui pourrait pousser la star auteur de 42 buts à quitter le club cet été
La théorie « farfelue » de Merson sur Odegaard
À 27 ans, il a joué un rôle déterminant dans la fin de la longue disette des Gunners en matière de titre, devenant le premier capitaine depuis Patrick Vieira à brandir le trophée. Merson estime toutefois que les exigences tactiques pour la saison prochaine pourraient prendre une autre direction.
Invité de l’émission The Sports Agents, Merson s’est exprimé sans détour au sujet du joueur, auteur de 42 buts en cinq saisons et demie chez les Gunners : « C’est fou de le dire, mais ils y penseront sans doute [à vendre Odegaard]. Mais à mon avis, les clubs se presseront pour l’obtenir… Quand on évolue au poste d’Odegaard, il faut absolument de la vitesse devant. Il lui faut de la vitesse. »
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Les spécialistes s’interrogent sur l’influence du capitaine
Merson n’est pas le seul expert de premier plan à s’interroger sur l’avenir du Norvégien à Arsenal. L’ancien défenseur de Liverpool Steve Nicol estime que son manque de temps de jeu, causé par une blessure, a profité à la concurrence, notamment à Eberechi Eze. « Odegaard pourrait bien quitter Arsenal », a-t-il déclaré à ESPN. « Si vous étiez Martin Odegaard, resteriez-vous ? Je ne pense pas. »
L’ancien Bleu de Chelsea Frank Leboeuf abonde dans le même sens, estimant que l’influence du meneur de jeu norvégien s’efface face à des profils plus verticaux. Il a ajouté : « Je suis d’accord, tout à fait d’accord. J'ai toujours apprécié Martin Ødegaard et son style élégant, mais il n'a plus la même influence. Il est plutôt là pour lancer l'action et distribuer le ballon horizontalement. Avec Eze aujourd'hui, les mouvements sont différents : il est plus direct, plus influent et il va aussi aider [Viktor] Gyokeres. »
Des changements sont prévus pour cet été.
Cette hypothèse concernant Odegaard intervient alors que certaines informations laissent entendre qu'Arteta serait prêt à faire preuve d'une grande fermeté après la déception européenne. L’Espagnol a déjà laissé entendre que le club devait se montrer « intelligent et ambitieux » pour capitaliser sur ses succès et éviter la stagnation après sa défaite en finale de la Ligue des champions face au PSG. Cette ligne de conduite intransigeante pourrait voir plusieurs champions céder leur place à de nouvelles recrues, le club étant apparemment prêt à vendre Gabriel Jesus pour 18 millions de livres sterling dans le cadre d’un remaniement majeur de l’effectif.
D’autres cadres, comme Gabriel Martinelli, Leandro Trossard et Ben White, pourraient aussi faire leurs valises en cas d’offres satisfaisantes, afin de donner à Arteta les moyens de recruter des profils plus vifs au milieu de terrain, défaut pointé par Merson.
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Des renforts pour défendre le titre
Pour pallier d’éventuels départs de ses cadres, Arsenal s’intéresserait de près à Morgan Rogers, la révélation d’Aston Villa. Le joueur de 23 ans a brillé dans les Midlands et a récemment reconnu qu’il lui était difficile, en sélection, d’ignorer les rumeurs d’un transfert de 80 millions de livres vers l’Emirates Stadium.
Arteta privilégierait un nouveau numéro neuf et un ailier gauche afin de conserver une équipe compétitive pour le deuxième titre consécutif. Merson a conclu en exprimant sa confiance dans le niveau de base de l’équipe, même en cas de départs potentiels. « Je serais très surpris si Arsenal s’effondrait », a-t-il ajouté. « Je pense simplement qu’Arsenal est une équipe vraiment solide. Elle aligne semaine après semaine sept ou huit joueurs sur dix qui sont fiables. »