Selon Paul Merson, une hypothèse pour le moins audacieuse circulerait concernant un transfert à Arsenal, qui pourrait pousser la star auteur de 42 buts à quitter le club cet été

À 27 ans, il a joué un rôle déterminant dans la fin de la longue disette des Gunners en matière de titre, devenant le premier capitaine depuis Patrick Vieira à brandir le trophée. Merson estime toutefois que les exigences tactiques pour la saison prochaine pourraient prendre une autre direction.

Invité de l’émission The Sports Agents, Merson s’est exprimé sans détour au sujet du joueur, auteur de 42 buts en cinq saisons et demie chez les Gunners : « C’est fou de le dire, mais ils y penseront sans doute [à vendre Odegaard]. Mais à mon avis, les clubs se presseront pour l’obtenir… Quand on évolue au poste d’Odegaard, il faut absolument de la vitesse devant. Il lui faut de la vitesse. »



