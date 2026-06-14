Manuel Neuer sera titulaire avec l’Allemagne pour le match d’ouverture de la Coupe du monde ; le gardien du Bayern, âgé de 40 ans, fait ainsi son retour en sélection pour la première fois depuis l’Euro 2024

Nagelsmann a mis fin aux spéculations sur la hiérarchie de ses gardiens en confirmant que Neuer serait titulaire dimanche contre Curaçao. L’icône du Bayern Munich, âgée de 40 ans, a récupéré d’une récente blessure au mollet qui l’avait contraint à manquer les matchs amicaux de préparation contre la Finlande et les États-Unis, et est donc prête à retrouver sa place dans les cages.

Lors de sa conférence de presse à Houston, l’entraîneur de 38 ans a par ailleurs indiqué que l’ensemble du groupe était apte, annonçant : « Tous les joueurs sont en forme et Manu sera titulaire ». Il a enfin confirmé que Nathaniel Brown et Jamal Musiala devraient également figurer dans le onze de départ pour le match d’ouverture du groupe E.