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Manuel Neuer sera titulaire avec l’Allemagne pour le match d’ouverture de la Coupe du monde ; le gardien du Bayern, âgé de 40 ans, fait ainsi son retour en sélection pour la première fois depuis l’Euro 2024
Nagelsmann confirme sa place de titulaire
Nagelsmann a mis fin aux spéculations sur la hiérarchie de ses gardiens en confirmant que Neuer serait titulaire dimanche contre Curaçao. L’icône du Bayern Munich, âgée de 40 ans, a récupéré d’une récente blessure au mollet qui l’avait contraint à manquer les matchs amicaux de préparation contre la Finlande et les États-Unis, et est donc prête à retrouver sa place dans les cages.
Lors de sa conférence de presse à Houston, l’entraîneur de 38 ans a par ailleurs indiqué que l’ensemble du groupe était apte, annonçant : « Tous les joueurs sont en forme et Manu sera titulaire ». Il a enfin confirmé que Nathaniel Brown et Jamal Musiala devraient également figurer dans le onze de départ pour le match d’ouverture du groupe E.
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Le vétéran effectue un retour en force.
Le match au Houston Stadium marque une étape importante pour Neuer, puisqu’il s’agit de sa première sélection en équipe nationale depuis 710 jours. Sa dernière apparition sous le maillot allemand remonte au quart de finale de l’Euro 2024, perdu face à l’Espagne, à l’issue duquel il avait initialement décidé de se retirer du football international avant d’être convaincu de revenir pour tenter une dernière fois de décrocher la gloire mondiale.
Malgré son âge, il demeure une figure incontournable tant en club qu’en sélection. Il a joué un rôle central dans le titre de champion d’Allemagne du Bayern Munich et dans la qualification du club pour les demi-finales de la Ligue des champions la saison dernière. En entrant sur la pelouse dimanche, il consolidera encore davantage son héritage parmi les plus grands gardiens de l’histoire, défiant les statistiques pour rester le numéro un de l’Allemagne alors qu’il a largement dépassé la quarantaine.
Klopp apporte des précisions sur ses propos concernant Musiala
Si le retour de Neuer fait la une, la sélection de Musiala continue de faire débat après les récentes discussions tactiques. L'ancien entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, s'est retrouvé au cœur d'une petite polémique après avoir laissé entendre que Deniz Undav pourrait être plus à sa place dans certaines situations, mais il a depuis tenu à préciser que cela ne constituait pas une critique à l'égard du jeune attaquant du Bayern.
« On nous a signalé que cela avait fait l’objet de quelques discussions. Je côtoie des personnes en position d’autorité depuis 25 ans. Ce que l’on dit est important, mais ce que comprend la personne à qui l’on s’adresse l’est bien plus », a expliqué Klopp. « Nous voulons que le garçon retrouve très vite ses repères, qu’il ait confiance en lui. Or, pour le moment, ce n’est pas le cas. Il a disputé trop peu de matchs pour cela. »
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Mise en garde à l’égard des novices de la Coupe du monde
L'Allemagne aborde ce tournoi en tant que grande favorite face à Curaçao, qui participe à sa toute première Coupe du monde. Nagelsmann a toutefois mis en garde ses joueurs contre tout excès de confiance, soulignant que les adversaires qui n'ont rien à perdre peuvent être les plus dangereux. Le sélectionneur allemand s'attend à une bataille tactique acharnée contre cette équipe des Caraïbes, dirigée par l'expérimenté Dick Advocaat.
« On ne gagne jamais un match simplement parce qu'on est favoris. Nous ne gagnerons ce match que si nous livrons une performance parfaite », a expliqué Nagelsmann, avant d'ajouter : « Le plus important lors du premier match d'un grand tournoi, ce sont les trois points. Bien sûr, nous voulons faire un bon match, mais la victoire est la chose la plus importante pour la confiance. »