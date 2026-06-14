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Cristiano Ronaldo et les stars du Portugal arborent des bracelets spéciaux en hommage à Diogo Jota lors de leur séance d’entraînement précédant le match d’ouverture de la Coupe du monde
Un beau geste en l’honneur de Jota
L’équipe nationale du Portugal a lancé une initiative émouvante pour rendre hommage à l’ancien attaquant de Liverpool et de la Seleção, Jota, décédé tragiquement dans un accident de voiture l’année dernière. Les joueurs porteront des bracelets commémoratifs tout au long de leur parcours en Coupe du monde, à commencer par leur premier match du groupe K contre la République démocratique du Congo la semaine prochaine. Ces bracelets sont un cadeau personnel du Premier ministre portugais, Luis Montenegro, offert à l’équipe lors d’une rencontre avant son départ pour le tournoi.
Le milieu de terrain Vitinha a expliqué la signification de ces bracelets, soulignant qu’ils avaient été spécialement conçus pour respecter les règles de la FIFA sur le terrain. « En gros, l’histoire de ce bracelet, c’est que lorsque nous sommes allés rencontrer le Premier ministre, il nous l’a offert », a expliqué la star du Paris Saint-Germain à la presse.
« Ils ont veillé à ce qu’il soit conforme aux exigences de la FIFA afin que nous puissions entrer sur la pelouse avec le nom de tous les joueurs, ainsi que celui de Diogo Jota.
Il nous a laissé le choix de l’utiliser ou non, et de décider comment (nous l’utiliserions), pendant la journée ou pendant le match. Nous l’avons reçu avec beaucoup d’affection et nous avons choisi de l’utiliser. »
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Martinez puise son inspiration dans la tragédie.
Le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, reconnaît l’influence déterminante de l’héritage de Jota sur la préparation mentale du groupe avant le tournoi. Auteur de 14 buts en 49 sélections, l’attaquant a joué un rôle clé dans la dynamique du vestiaire. Selon le technicien, le souvenir de Jota fournira l’énergie nécessaire pour surmonter les inévitables moments difficiles d’une campagne de Coupe du monde.
« Diogo est notre lumière », a déclaré Martinez à The Athletic. « Diogo est notre référence, il nous pousse à vouloir ou à devoir réaliser son rêve, qui était de remporter des titres pour le Portugal, comme il l’a fait en remportant la Ligue des Nations. Il a joué un rôle majeur dans ce que nous avons construit dans le vestiaire.
Il voulait soulever la Coupe du monde ; par conséquent, son exemple est devenu une responsabilité. Diogo incarne la foi en l’impossible, avec une ténacité constante et la capacité de trouver la solution au moment crucial, même dans l’adversité. »
Vitinha refuse d'endosser l'étiquette de « favori » à Miami.
Portés par une forte charge émotionnelle, les joueurs maintiennent néanmoins leur focus sur les défis tactiques qui les attendent aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Vitinha, fraîchement double vainqueur de la Ligue des champions avec son club, a rapidement calmé les ardeurs en rappelant que le Portugal ne doit pas s’emballer sur son statut de favori. Le milieu de terrain insiste : seule une approche humble permettra d’aller plus loin que les quarts de finale atteints au Qatar il y a quatre ans.
« Je ne dirais pas que nous sommes les favoris, mais nous possédons la qualité et la capacité nécessaires pour aller loin dans le tournoi », a ajouté Vitinha. « Nous savons que la bonne voie consiste à rester humbles et à jouer le bon jeu. Nous avons le talent, il ne nous manque plus que les aspects techniques et tactiques. » Le groupe s’entraîne actuellement à Miami afin de s’acclimater aux conditions nord-américaines avant son premier match, prévu mercredi.
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Les défis logistiques pourraient-ils compromettre les rêves de Coupe du monde ?
Le format à trois pays de la Coupe du monde 2026 pose un défi logistique majeur, en raison des longues distances et des écarts climatiques entre les sites. Vitinha a reconnu que la météo serait un facteur à prendre en compte, mais qu’il s’agissait d’un défi que toutes les nations participantes devaient relever. Il a souligné que le Portugal ne se trouverait « aucune excuse », qu’il joue sous la chaleur du Mexique ou face aux variations de température aux États-Unis et au Canada.
« Les conditions météo influenceront notre manière de jouer, mais c’est le cas pour tout le monde, pas seulement pour nous », observe le milieu de terrain. « Avec les écarts de température aux États-Unis, au Mexique et au Canada, ce sera très exigeant. Mais c’est la Coupe du monde : aucune excuse, aucune condition ne nous empêchera de tout donner pour l’équipe nationale.
« J'ai toujours rêvé de cela et j'ai accompli de grandes choses. Je veux aussi remporter ce titre. »