Cristiano Ronaldo et les stars du Portugal arborent des bracelets spéciaux en hommage à Diogo Jota lors de leur séance d’entraînement précédant le match d’ouverture de la Coupe du monde

L’équipe nationale du Portugal a lancé une initiative émouvante pour rendre hommage à l’ancien attaquant de Liverpool et de la Seleção, Jota, décédé tragiquement dans un accident de voiture l’année dernière. Les joueurs porteront des bracelets commémoratifs tout au long de leur parcours en Coupe du monde, à commencer par leur premier match du groupe K contre la République démocratique du Congo la semaine prochaine. Ces bracelets sont un cadeau personnel du Premier ministre portugais, Luis Montenegro, offert à l’équipe lors d’une rencontre avant son départ pour le tournoi.

Le milieu de terrain Vitinha a expliqué la signification de ces bracelets, soulignant qu’ils avaient été spécialement conçus pour respecter les règles de la FIFA sur le terrain. « En gros, l’histoire de ce bracelet, c’est que lorsque nous sommes allés rencontrer le Premier ministre, il nous l’a offert », a expliqué la star du Paris Saint-Germain à la presse.

« Ils ont veillé à ce qu’il soit conforme aux exigences de la FIFA afin que nous puissions entrer sur la pelouse avec le nom de tous les joueurs, ainsi que celui de Diogo Jota.

Il nous a laissé le choix de l’utiliser ou non, et de décider comment (nous l’utiliserions), pendant la journée ou pendant le match. Nous l’avons reçu avec beaucoup d’affection et nous avons choisi de l’utiliser. »







