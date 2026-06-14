Il aura fallu attendre une génération, mais l’Écosse est enfin de retour parmi les vainqueurs sur la scène internationale. Déchaînant les supporters écossais présents à Boston, le but de McGinn à la 28e minute a offert trois points cruciaux face à une équipe haïtienne tenace. Il s’agit de la première victoire de l’Écosse en Coupe du monde depuis son succès contre la Suède en 1990.

Si le spectacle a été plus efficace que flamboyant, les hommes de Clarke ont envoyé un message fort en faisant preuve de la solidité nécessaire pour franchir un obstacle potentiellement redoutable. Grâce à ce succès, l’Écosse prend la tête du groupe C, profitant du match nul 1-1 entre le Brésil et le Maroc, et se retrouve à portée d’une qualification historique pour les huitièmes de finale.