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« Il était grand temps qu'on gagne ! » - L'Écosse célèbre son premier titre en Coupe du monde depuis 36 ans, tandis que John McGinn révèle qu'il ne regrette rien du défi qu'il s'était lancé sur le chemin menant au stade
McGinn met fin au long calvaire de la Tartan Army
Il aura fallu attendre une génération, mais l’Écosse est enfin de retour parmi les vainqueurs sur la scène internationale. Déchaînant les supporters écossais présents à Boston, le but de McGinn à la 28e minute a offert trois points cruciaux face à une équipe haïtienne tenace. Il s’agit de la première victoire de l’Écosse en Coupe du monde depuis son succès contre la Suède en 1990.
Si le spectacle a été plus efficace que flamboyant, les hommes de Clarke ont envoyé un message fort en faisant preuve de la solidité nécessaire pour franchir un obstacle potentiellement redoutable. Grâce à ce succès, l’Écosse prend la tête du groupe C, profitant du match nul 1-1 entre le Brésil et le Maroc, et se retrouve à portée d’une qualification historique pour les huitièmes de finale.
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Cette promesse personnelle lui a donné l’impulsion nécessaire pour inscrire le but de la victoire.
Au sujet de son but historique, McGinn a révélé s’être fixé un défi mental précis durant le trajet vers le stade. « Ce genre d’occasion ne se présente pas souvent », a admis le joueur de 31 ans. « On s’est déjà posé la question lors de grands tournois : avons-nous donné le meilleur de nous-mêmes ? Avons-nous quitté la compétition en nous disant qu’on aurait pu en faire plus ou montrer davantage ? »
La star d’Aston Villa a poursuivi : « C’est ce que j’ai voulu apporter au match ce soir. Parfois, ça ne passait pas, mais je m’étais promis, en venant au stade, de rester positif et d’oser. Si ça ne marchait pas, je récupérais le ballon et je réessayais. C’est ce que je voulais que les gars fassent de plus ; on y est parvenus par moments, mais le positif, c’est qu’on a encore une marge de progression. Ce soir, l’essentiel était de garder la clean sheet, car Haïti marque beaucoup et est dangereux en attaque, ce qui est très important. »
Clarke balaie l’esthétique d’un revers de la main, mais brille par sa résilience
Le sélectionneur national s’est montré optimiste après la rencontre, malgré l’inefficacité offensive en fin de match. « Je viens de dire au capitaine, Andy Robertson, qu’il était grand temps qu’on remporte un match en phase de groupes ! », a déclaré Clarke aux journalistes avec un large sourire.
Malgré une fin de match tendue, le sélectionneur a salué la ténacité de sa défense. « On a sans doute fait souffrir les supporters. Tout le monde disait que c’était un match à gagner absolument, et nous l’avons gagné. Cette résilience est la marque de fabrique de cette équipe : quand on nous laisse jouer, nous jouons ; quand il faut lutter, nous luttons. Défensivement, c’était exceptionnel. Nous aurions pu être un peu plus précis avec le ballon, mais peu importe : nous avons gagné. »
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Les véritables galops d’essai approchent : le Brésil et le Maroc se profilent.
Alors que les célébrations se poursuivent, le gardien Angus Gunn a déjà averti que le niveau de performance devait s’élever. Le gardien a reconnu que les deux derniers matchs de groupe contre le Maroc et le Brésil seraient nettement plus exigeants. « Ça a été difficile. Nous savions que ça allait être dur, mais nous nous attendions à ce que notre qualité finisse par s’imposer », a déclaré Gunn.
« Nous ne pourrons pas nous contenter de cette performance en repensant au match, et nous devrons élever notre niveau pour les deux prochaines rencontres, mais l’essentiel est acquis : trois points dans une Coupe du monde », a-t-il ajouté. « Au coup de sifflet final, j’étais fou de joie. Je trouvais qu’on avait un peu trop reculé, même en première mi-temps. Ils avaient deux joueurs puissants en attaque qui nous repoussaient. Je criais juste aux gars d’essayer de rester en place et de monter le plus haut possible. On tenait bon et on attendait ce coup de sifflet final. »