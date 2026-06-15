Selon le Telegraph, Manchester United va pouvoir souffler : le club s’apprête à réduire drastiquement l’indemnité colossale due à l’ancien entraîneur Amorim. Les Red Devils avaient initialement estimé à 16,7 millions de livres sterling le coût astronomique du licenciement du technicien portugais et de son staff, intervenu plus tôt cette année. Mais puisque Amorim est sur le point de rebondir en Serie A, United sera dispensé d’une part importante de ces versements.

Âgé de 41 ans, Amorim avait été démis de ses fonctions après seulement quatorze mois à la tête de l’équipe, emmenant avec lui un staff technique composé notamment de Carlos Fernandes, Adelio Candido, Emanuel Ferro et Jorge Vital. Ce poids financier était intervenu peu après le versement de 14,5 millions de livres pour se séparer d’Erik ten Hag.