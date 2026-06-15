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Manchester United va économiser plusieurs millions d’euros d’indemnités de transfert grâce au départ de Ruben Amorim vers l’AC Milan, et retrouvera son ancien entraîneur dès le mois d’août
Les Red Devils s’apprêtent à bénéficier d’un allègement financier considérable.
Selon le Telegraph, Manchester United va pouvoir souffler : le club s’apprête à réduire drastiquement l’indemnité colossale due à l’ancien entraîneur Amorim. Les Red Devils avaient initialement estimé à 16,7 millions de livres sterling le coût astronomique du licenciement du technicien portugais et de son staff, intervenu plus tôt cette année. Mais puisque Amorim est sur le point de rebondir en Serie A, United sera dispensé d’une part importante de ces versements.
Âgé de 41 ans, Amorim avait été démis de ses fonctions après seulement quatorze mois à la tête de l’équipe, emmenant avec lui un staff technique composé notamment de Carlos Fernandes, Adelio Candido, Emanuel Ferro et Jorge Vital. Ce poids financier était intervenu peu après le versement de 14,5 millions de livres pour se séparer d’Erik ten Hag.
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Amorim est désormais la priorité du mercato du San Siro.
L’AC Milan aurait fait d’Amorim sa cible prioritaire pour mener une refonte tactique, après une saison décevante sous la direction de Massimiliano Allegri. Auteur d’un exercice manqué et privé de qualification en Ligue des champions, le club lombard a ouvert des discussions avec l’ancien mentor de Manchester United, qu’il place désormais en tête d’une short-list ayant déjà inclus Oliver Glasner et Mauricio Pochettino.
Précédemment annoncé comme favori pour prendre les commandes du Benfica après le départ de José Mourinho vers le Real Madrid, Amorim a vu le club portugais choisir finalement Marco Silva. Cette issue a permis au club lombard de lui proposer un contrat de deux ans, assorti d’une option pour une troisième saison. Pour Amorim, ce changement de cap offrirait l’occasion de se relancer loin de l’attention intense de la Premier League, où son système controversé en 3-4-2-1 n’a pas convaincu à Old Trafford.
Les retrouvailles approchent à grands pas
Si sa nomination est confirmée, Amorim n’aura pas longtemps à attendre pour retrouver des visages familiers. Manchester United a officialisé son match de préparation face à l’AC Milan, programmé le 15 août à Wroclaw (Pologne). Cette rencontre amicale, dernière étape avant le coup d’envoi de la Premier League, offrira un intéressant sous-texte à l’été.
Cette rencontre amicale, riche en sous-intrigues, verra United défier l’homme qui a marqué les esprits par ses différends avec la direction du club. Les dernières semaines d’Amorim ont été tendues, notamment avec le directeur sportif Jason Wilcox, et le technicien portugais aurait même perdu son sang-froid lors d’une réunion houleuse juste avant son départ. Les supporters observeront avec attention pour voir si Amorim trouvera en Italie le succès tactique qui lui a échappé en Angleterre.
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Manchester United poursuit sa progression sous la direction de Carrick.
Alors qu’Amorim se prépare à ouvrir un nouveau chapitre, United a connu un revirement spectaculaire sous la houlette de Michael Carrick. L’ancien milieu de terrain a pris les rênes alors que le club pointait à la septième place et l’a mené jusqu’à la troisième. Ce regain de forme a dopé les recettes de diffusion, qui ont augmenté de plus de 57 % au cours du dernier trimestre financier. Malgré le coût initial lié au limogeage de l’ancienne direction, cette décision semble avoir porté ses fruits sur le terrain.
Le directeur général Omar Berrada se félicite de la trajectoire actuelle du club, estimant que les « initiatives de transformation commerciale » portent déjà leurs fruits. Qualifiés pour la Ligue des champions et dotés d’un nouveau contrat lucratif pour leurs tenues d’entraînement, les Red Devils disposent d’une base solide pour soutenir Carrick lors du prochain mercato. La réduction imminente de l’indemnité de départ d’Amorim offrira par ailleurs une marge de manœuvre supplémentaire à un club déterminé à retrouver les sommets.