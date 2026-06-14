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Ayyoub Bouaddi, régulièrement annoncé du côté d’Arsenal, a réagi lorsque un journaliste lui a demandé si le joueur marocain allait rejoindre la Premier League après sa prestation de haut vol contre le Brésil
Arteta jette son dévolu sur un jeune prodige de la Ligue 1
Arsenal a déjà entamé les démarches nécessaires pour s'assurer la signature de ce jeune prodige marocain, Mikel Arteta l'ayant apparemment désigné comme une priorité pour renforcer son milieu de terrain. Les Gunners observent son progression depuis plusieurs mois, mais sa prestation face à la Seleção a ravivé leur intérêt.
Convaincu par ses qualités techniques, l’Espagnol estime qu’il peut avoir un impact immédiat à l’Emirates. La phase de surveillance discrète est désormais terminée : le club est en contact avec l’entourage du joueur depuis plusieurs mois. Reste à composer avec la concurrence du Paris Saint-Germain et de Chelsea, également sur le coup.
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Bouaddi sort de son silence au sujet des rumeurs de transfert.
Malgré le brouhaha autour de son avenir, Bouaddi garde son sang-froid alors qu'il dispute son premier grand tournoi international. Interrogé sur l'intérêt marqué de la Premier League et la possibilité d'un transfert à Arsenal, la jeune sensation de 18 ans a pris soin de ne pas se laisser déconcentrer. Il a clairement indiqué que, bien qu'il soit conscient de cet intérêt, sa priorité actuelle reste son équipe nationale et sa campagne en Coupe du monde.
« Pour l’instant, je me concentre uniquement sur la Coupe du monde et je ne peux pas répondre à cette question pour le moment », a-t-il confié au journaliste de The Athletic David Ornstein après la rencontre. « Bien sûr, je suis vraiment heureux de savoir que certains clubs s’intéressent à moi. Mais, pour l’instant, je me concentre uniquement sur la Coupe du monde avec le Maroc et nous allons tout donner pour faire de notre mieux. » Une réponse remarquablement mature pour un joueur qui fêtera ses 19 ans en octobre et qui poursuit actuellement des études de mathématiques en parallèle de sa carrière professionnelle.
Une véritable démonstration de talent au milieu de terrain face au Brésil
L’engouement est pleinement justifié après sa prestation dans le New Jersey, qui a démenti son jeune âge. Bouaddi a dicté le rythme du match face à une sélection brésilienne pourtant étoilée, avec 87 touches de balle, meilleur total marocain. Sa vision du jeu et sa capacité à se libérer de la pression ont particulièrement brillé, même lorsqu’il a été pris en chasse par la star du Real Madrid, Vinicius Junior, dans sa propre surface de réparation. Sans ciller, il s’est régulièrement dégageant, permettant au Maroc de conserver le contrôle du ballon.
Statistiquement, le joueur de Lille était dans une catégorie à part : il a réalisé 53 courses balle au pied, soit nettement plus que tout autre coéquipier. Son apport défensif a été tout aussi remarquable, puisqu’il s’est engagé dans de nombreux duels et a mené un pressing agressif qui a désorganisé le milieu de terrain brésilien. Pour un joueur évoluant sur la plus grande scène mondiale, son sang-froid est tout simplement stupéfiant.
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Lille a fixé un prix de vente exorbitant
Les Gunners vont devoir casser leur tirelire : Lille, conscient du joyau qu’il possède, n’entend pas brader son milieu de terrain. Auteur de plus de 2 300 minutes en Ligue 1 la saison passée, Bouaddi a déjà démontré sa capacité à répondre aux exigences physiques du haut niveau. En position de force, le club français réclamerait, selon plusieurs sources, environ 70 millions d’euros (60,4 millions de livres ou 81 millions de dollars) pour laisser partir cet été son produit du centre de formation. D’autres matchs de Coupe du monde à venir pourraient encore faire grimper sa cote. Pour l’instant, Arsenal et Arteta doivent attendre la fin du tournoi nord-américain pour tenter un dernier coup et attirer la star marocaine en Premier League.