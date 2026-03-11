Marko Brkic

Correspondant football pour l’Allemagne et l’Europe

📝 Bio : J’ai étudié le Media Management à St. Pölten, en Autriche (qui, selon les standards autrichiens, est pratiquement une métropole avec environ 60 000 habitants). Pendant mes études, j’ai effectué un stage chez SPOX et GOAL en 2019, et après l’obtention de mon diplôme, j’ai continué à travailler en tant que freelance. Depuis 2024, je fais partie intégrante de l’équipe éditoriale et je suis actuellement correspondant football pour l’Allemagne et l’Europe.

⚽ Comment je suis tombé dans le football : J’ai mis les pieds sur un terrain de football pour la première fois à l’âge de huit ans en tant que joueur du SKU Amstetten. Cependant, ma véritable passion pour le jeu s’est déclenchée lors de la Coupe du Monde 2006 — ma toute première — que j’ai suivie étant petit en Croatie, sur de grands écrans de restaurants, entouré de personnes venues du monde entier.

🎯 Domaines sur lesquels je me concentre dans mon travail :

SEO et mises à jour en direct des matchs et événements

Actualités sur divers sports

🌟 Mes moments de football préférés : Les fois où l’Autriche et la Croatie ont atteint les phases à élimination directe lors de grands tournois.