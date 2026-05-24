À lui seul, Kane a inscrit dix buts ; il a d'ailleurs une nouvelle fois été le meilleur joueur munichois lors de la finale remportée 3-0 contre le VfB Stuttgart. Olise a marqué deux buts au cours de cette saison de Coupe, Diaz trois : cela fait un total de 15 buts.

Les deux autres buts, portant le total à 17, ont été inscrits en huitièmes de finale lors de la victoire 3-2 contre l'Union Berlin, grâce à deux csc d'Ilyas Ansah et de Diogo Leite en faveur du Bayern.

Une telle concentration est une rareté depuis la création de la Bundesliga en 1963 : une seule autre équipe avait réussi à soulever le trophée avec un groupe aussi restreint de buteurs. La seule autre occurrence remonte à la saison 1968/69 : le Bayern avait alors conquis la Coupe d’Allemagne grâce à seulement deux buteurs, Gerd Müller (sept des huit buts) et Rainer Ohlhauser.