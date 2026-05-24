En effet, les 17 buts marqués par le Bayern depuis le premier tour jusqu’à la finale incluse sont l’œuvre exclusive d’un trio offensif redoutable : Harry Kane, Michael Olise et Luis Diaz.
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C’est seulement la deuxième fois que cela se produit : le FC Bayern réédite un exploit insolite en Coupe d’Allemagne
À lui seul, Kane a inscrit dix buts ; il a d'ailleurs une nouvelle fois été le meilleur joueur munichois lors de la finale remportée 3-0 contre le VfB Stuttgart. Olise a marqué deux buts au cours de cette saison de Coupe, Diaz trois : cela fait un total de 15 buts.
Les deux autres buts, portant le total à 17, ont été inscrits en huitièmes de finale lors de la victoire 3-2 contre l'Union Berlin, grâce à deux csc d'Ilyas Ansah et de Diogo Leite en faveur du Bayern.
Une telle concentration est une rareté depuis la création de la Bundesliga en 1963 : une seule autre équipe avait réussi à soulever le trophée avec un groupe aussi restreint de buteurs. La seule autre occurrence remonte à la saison 1968/69 : le Bayern avait alors conquis la Coupe d’Allemagne grâce à seulement deux buteurs, Gerd Müller (sept des huit buts) et Rainer Ohlhauser.
Harry Kane et Michael Olise figurent parmi les candidats au Ballon d’Or.
Le trio offensif munichois s’est montré redoutable cette saison, tant en Coupe que dans les autres compétitions, se montrant décisif aussi bien devant les buts qu’au moment d’offrir des passes décisives. Kane caracole en tête avec un total impressionnant de 68 points (61 buts, 7 passes décisives) en 51 matchs officiels. Olise totalise 53 unités (22 buts, 31 passes décisives) et se positionne juste derrière, tandis que Diaz atteint 49 participations (26 buts, 23 passes décisives) toutes compétitions confondues.
Kane et Olise se posent en prétendants crédibles au Ballon d’Or, et l’international Deniz Undav abonde dans ce sens : « Je penche plutôt pour Olise », a confié l’attaquant du VfB après la finale de Coupe perdue. Avant d’ajouter en plaisantant à propos de Kane : « J’aimerais parfois être aussi libre. On ne peut pas lui laisser un mètre d’espace. Il a une finition exceptionnelle, à droite comme à gauche. Il a ce petit quelque chose en plus et est toujours là où se trouvent les buts. Les ballons qu’il adresse à Olise ou Diaz sont également exceptionnels. (…) C’est là qu’on voit ce qu’est la classe mondiale. »
Après la victoire en Coupe, le président d’honneur du Bayern, Uli Hoeneß, a qualifié Kane de « meilleur transfert de l’histoire du club » sur la chaîne ARD. Recruté à Tottenham Hotspur en 2023 pour environ 100 millions d’euros, l’Anglais a déjà conquis deux titres de champion d’Allemagne, une Supercoupe de l’Allemagne et, désormais, la Coupe d’Allemagne, la première du Bayern depuis 2020.
Les buteurs du FC Bayern en Coupe d'Allemagne, en un coup d'œil
Joueurs Buts Harry Kane 10 Michael Olise 2 Luis Diaz 3 et deux buts contre son camp de l’Union Berlin 2 17