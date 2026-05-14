« La relation est complètement rompue » : le conflit entre le Real Madrid et le FC Barcelone franchit une nouvelle étape après des menaces de poursuites judiciaires

« S’ils estiment nécessaire de nous traduire en justice… Ici, il est plus aisé de conquérir la Ligue des champions que de dominer le championnat. J’ai découvert l’affaire Negreira il y a seulement trois ans. Cette procédure n’a pas été lancée par le Real Madrid, mais par l’administration fiscale, qui a détecté une anomalie. Une enquête pénale a alors été ouverte, et le premier club à se constituer partie civile a été le Real Madrid. Le Barça a lui-même admis avoir versé cet argent au vice-président des arbitres », a déclaré l’homme de 79 ans lors d’une interview accordée à la chaîne de télévision LA SEXTA.

Lors de son offensive médiatique de mardi, Perez a une nouvelle fois accusé le Barça de corruption dans l’affaire Negreira, rappelant que le club catalan aurait versé des sommes d’argent à José María Enríquez Negreira, alors vice-président du comité technique des arbitres espagnols, entre 2001 et 2018. Le récent champion d’Espagne a réagi par communiqué et annoncé que ses services juridiques examineraient les déclarations du président madrilène.