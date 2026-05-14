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Perez & LaportaIMAGO / NurPhoto
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« La relation est complètement rompue » : le conflit entre le Real Madrid et le FC Barcelone franchit une nouvelle étape après des menaces de poursuites judiciaires

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Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, affiche un calme souverain face aux menaces de poursuites judiciaires formulées par le FC Barcelone après sa conférence de presse.

La conférence de presse donnée mardi par Florentino Pérez, président du Real Madrid, a fait grand bruit en Espagne. Certaines de ses déclarations n’ont pas plu à son grand rival, le FC Barcelone, qui a même menacé d’intenter une action en justice. Florentino Pérez ne semble toutefois pas s’en émouvoir.

  • « S’ils estiment nécessaire de nous traduire en justice… Ici, il est plus aisé de conquérir la Ligue des champions que de dominer le championnat. J’ai découvert l’affaire Negreira il y a seulement trois ans. Cette procédure n’a pas été lancée par le Real Madrid, mais par l’administration fiscale, qui a détecté une anomalie. Une enquête pénale a alors été ouverte, et le premier club à se constituer partie civile a été le Real Madrid. Le Barça a lui-même admis avoir versé cet argent au vice-président des arbitres », a déclaré l’homme de 79 ans lors d’une interview accordée à la chaîne de télévision LA SEXTA.

    Lors de son offensive médiatique de mardi, Perez a une nouvelle fois accusé le Barça de corruption dans l’affaire Negreira, rappelant que le club catalan aurait versé des sommes d’argent à José María Enríquez Negreira, alors vice-président du comité technique des arbitres espagnols, entre 2001 et 2018. Le récent champion d’Espagne a réagi par communiqué et annoncé que ses services juridiques examineraient les déclarations du président madrilène.

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    Florentino Pérez : « Il s'agit ici de corruption systématique »

    Perez n’a pas été impressionné et a enfoncé le clou : « Le monde entier attend que la plus grande affaire de corruption du football soit élucidée. Il s’agit de corruption systématique, comme l’a déclaré le juge d’instruction. Voulons-nous un football sérieux ? Il s’agit ici de corruption systématique. »

    Le Real Madrid et le FC Barcelone, deux géants du football espagnol, ne sont pas seulement des rivaux acharnés sur le terrain : leurs relations sont aussi, selon Florentino Pérez, « complètement détruites » en coulisses. « Je ne souhaite pas entretenir le moindre lien avec un club qui a corrompu des arbitres pendant vingt ans. Je veux que la justice agisse dans cette affaire comme dans toute autre affaire grave. Et c’est exactement ce qu’elle fait. »

    Sur le plan sportif, la saison 2025/26 a vu le FC Barcelone distancer régulièrement son rival madrilène : outre le championnat, les Blaugranas ont également soulevé la Supercoupe aux dépens des Merengues. De son côté, le Real conclut l’exercice bredouille, comme l’année précédente, et nourrit donc une profonde frustration.

  • LaLiga : le classement général en un coup d’œil

    #ÉquipeÉquipeSUNButsDiff.Points : 1
    1FC Barcelone36301591:325991
    2Real Madrid35245670:333777
    3Villarreal CF36216967:432469
    4Atlético Madrid362061060:392166
    5Real Betis361415756:441257
    6Celta Vigo3613111251:47450
    7Getafe CF361461631 buts marqués, 37 encaissés-648
    8Real Sociedad Saint-Sébastien3511111354:55-144
    9Athletic Club361351840:53-1344
    10FC Séville361271746:58-1243
    11Rayo Vallecano3510131236:42-643
    12CA Osasuna361191643:47-442
    13Valence CF351191538:50-1242
    14Espanyol Barcelone361191640:53-1342
    15CD Alavés3610101642:54-1240
    16Elche CF369121547 buts marqués, 56 encaissés-939
    17RCD Majorque361091744:55-1139
    18Levante UD361091744:59-1539
    19Girona FC359121437:52-1539
    20Real Oviedo356111826:54-2829
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