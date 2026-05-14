La conférence de presse donnée mardi par Florentino Pérez, président du Real Madrid, a fait grand bruit en Espagne. Certaines de ses déclarations n’ont pas plu à son grand rival, le FC Barcelone, qui a même menacé d’intenter une action en justice. Florentino Pérez ne semble toutefois pas s’en émouvoir.
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« La relation est complètement rompue » : le conflit entre le Real Madrid et le FC Barcelone franchit une nouvelle étape après des menaces de poursuites judiciaires
« S’ils estiment nécessaire de nous traduire en justice… Ici, il est plus aisé de conquérir la Ligue des champions que de dominer le championnat. J’ai découvert l’affaire Negreira il y a seulement trois ans. Cette procédure n’a pas été lancée par le Real Madrid, mais par l’administration fiscale, qui a détecté une anomalie. Une enquête pénale a alors été ouverte, et le premier club à se constituer partie civile a été le Real Madrid. Le Barça a lui-même admis avoir versé cet argent au vice-président des arbitres », a déclaré l’homme de 79 ans lors d’une interview accordée à la chaîne de télévision LA SEXTA.
Lors de son offensive médiatique de mardi, Perez a une nouvelle fois accusé le Barça de corruption dans l’affaire Negreira, rappelant que le club catalan aurait versé des sommes d’argent à José María Enríquez Negreira, alors vice-président du comité technique des arbitres espagnols, entre 2001 et 2018. Le récent champion d’Espagne a réagi par communiqué et annoncé que ses services juridiques examineraient les déclarations du président madrilène.
- AFP
Florentino Pérez : « Il s'agit ici de corruption systématique »
Perez n’a pas été impressionné et a enfoncé le clou : « Le monde entier attend que la plus grande affaire de corruption du football soit élucidée. Il s’agit de corruption systématique, comme l’a déclaré le juge d’instruction. Voulons-nous un football sérieux ? Il s’agit ici de corruption systématique. »
Le Real Madrid et le FC Barcelone, deux géants du football espagnol, ne sont pas seulement des rivaux acharnés sur le terrain : leurs relations sont aussi, selon Florentino Pérez, « complètement détruites » en coulisses. « Je ne souhaite pas entretenir le moindre lien avec un club qui a corrompu des arbitres pendant vingt ans. Je veux que la justice agisse dans cette affaire comme dans toute autre affaire grave. Et c’est exactement ce qu’elle fait. »
Sur le plan sportif, la saison 2025/26 a vu le FC Barcelone distancer régulièrement son rival madrilène : outre le championnat, les Blaugranas ont également soulevé la Supercoupe aux dépens des Merengues. De son côté, le Real conclut l’exercice bredouille, comme l’année précédente, et nourrit donc une profonde frustration.
LaLiga : le classement général en un coup d’œil
# Équipe Équipe S U N Buts Diff. Points : 1 1 FC Barcelone 36 30 1 5 91:32 59 91 2 Real Madrid 35 24 5 6 70:33 37 77 3 Villarreal CF 36 21 6 9 67:43 24 69 4 Atlético Madrid 36 20 6 10 60:39 21 66 5 Real Betis 36 14 15 7 56:44 12 57 6 Celta Vigo 36 13 11 12 51:47 4 50 7 Getafe CF 36 14 6 16 31 buts marqués, 37 encaissés -6 48 8 Real Sociedad Saint-Sébastien 35 11 11 13 54:55 -1 44 9 Athletic Club 36 13 5 18 40:53 -13 44 10 FC Séville 36 12 7 17 46:58 -12 43 11 Rayo Vallecano 35 10 13 12 36:42 -6 43 12 CA Osasuna 36 11 9 16 43:47 -4 42 13 Valence CF 35 11 9 15 38:50 -12 42 14 Espanyol Barcelone 36 11 9 16 40:53 -13 42 15 CD Alavés 36 10 10 16 42:54 -12 40 16 Elche CF 36 9 12 15 47 buts marqués, 56 encaissés -9 39 17 RCD Majorque 36 10 9 17 44:55 -11 39 18 Levante UD 36 10 9 17 44:59 -15 39 19 Girona FC 35 9 12 14 37:52 -15 39 20 Real Oviedo 35 6 11 18 26:54 -28 29