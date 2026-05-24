« Signe de désunion au sein de l'équipe » : de vives critiques à l'encontre de Vinicius Junior pour son comportement lors des adieux de Dani Carvajal au Real Madrid

Samedi, lors de la victoire 4-2 contre l'Athletic Bilbao, Carvajal a disputé son dernier match avec le Real et s'est montré très ému lors de son discours d'adieu prononcé sur la pelouse. L'Espagnol a disputé 451 matches officiels avec les Merengues et a remporté un total de 27 titres en 13 ans.

Le contrat de David Alaba avec le Real Madrid expire également cet été. Arrivé en 2021 en provenance du Bayern Munich, l’international autrichien a conquis deux Ligues des champions sous le maillot merengue.

Malgré ces adieux, les deux hommes repartent sans trophée cette saison : le club a connu une Liga chaotique, perdu la Supercoupe face au Barça, chuté dès le début de la Copa del Rey contre le modeste Albacete, puis été éliminé en quarts de la Ligue des champions par le Bayern. « L’ancien Real Madrid – celui qui est profondément ancré dans la tradition – fait ses adieux sous les applaudissements des supporters ; tandis que ce Real Madrid qui a tout gâché cette saison continue de tourner en rond, uniquement centré sur lui-même », a résumé le journal Marca.