« Si on te dit que tu vas signer au Chelsea FC ou au Real Madrid, tu ne peux qu’être heureux et motivé à l’idée de donner encore plus », a déclaré le jeune homme de 19 ans en conférence de presse, au sujet de l’intérêt que lui portent plusieurs cadors européens.

Recruté l’été dernier au CD Leganés pour environ 20 millions d’euros, l’ailier gauche a immédiatement fait sensation : en 35 matchs officiels, il a inscrit 13 buts et délivré 9 passes décisives. Cet excellent début explique l’intérêt de plusieurs cadors européens, parmi lesquels le Paris Saint-Germain, Manchester City et le FC Liverpool.

« Les jeunes joueurs comme moi vivent beaucoup de choses, mais personne en dehors du club n’en sait rien. Ils ont beaucoup fait pour moi, c’est pourquoi je leur suis reconnaissant, et tout ce que je peux faire, c’est les aider sur le terrain. C’est une grande motivation de leur rendre ce qu’ils ont investi en moi – 20 millions d’euros, c’est un gros risque », a souligné Diomande, exprimant ainsi sa gratitude envers le RB Leipzig.

Les Saxons, eux, n’ont aucun intérêt à laisser filer leur pépite aussi vite, du moins si l’on en croit Oliver Mintzlaff, président du conseil de surveillance et patron de Red Bull : « Si j’étais directeur sportif, je ne vendrais pas ce jeune joueur, quel que soit le prix. »



