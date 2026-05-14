Depuis plusieurs semaines, les rumeurs envoyaient déjà Yan Diomande, l’attaquant du RB Leipzig, vers plusieurs grands clubs européens. Aujourd’hui, l’Ivoirien brise enfin le silence, mais il écarte d’un revers le FC Bayern Munich pour citer deux autres destinations.
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Le FC Bayern Munich et Liverpool seraient également sur les rangs. La jeune pépite de la Bundesliga, très courtisée, évoque soudainement deux autres cadors du ballon rond
« Si on te dit que tu vas signer au Chelsea FC ou au Real Madrid, tu ne peux qu’être heureux et motivé à l’idée de donner encore plus », a déclaré le jeune homme de 19 ans en conférence de presse, au sujet de l’intérêt que lui portent plusieurs cadors européens.
Recruté l’été dernier au CD Leganés pour environ 20 millions d’euros, l’ailier gauche a immédiatement fait sensation : en 35 matchs officiels, il a inscrit 13 buts et délivré 9 passes décisives. Cet excellent début explique l’intérêt de plusieurs cadors européens, parmi lesquels le Paris Saint-Germain, Manchester City et le FC Liverpool.
« Les jeunes joueurs comme moi vivent beaucoup de choses, mais personne en dehors du club n’en sait rien. Ils ont beaucoup fait pour moi, c’est pourquoi je leur suis reconnaissant, et tout ce que je peux faire, c’est les aider sur le terrain. C’est une grande motivation de leur rendre ce qu’ils ont investi en moi – 20 millions d’euros, c’est un gros risque », a souligné Diomande, exprimant ainsi sa gratitude envers le RB Leipzig.
Les Saxons, eux, n’ont aucun intérêt à laisser filer leur pépite aussi vite, du moins si l’on en croit Oliver Mintzlaff, président du conseil de surveillance et patron de Red Bull : « Si j’étais directeur sportif, je ne vendrais pas ce jeune joueur, quel que soit le prix. »
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Gordon remplacerait Diomande : accord conclu avec le FC Bayern
Le FC Bayern a également été associé à ce avant-centre. Selon The Athletic, Diomande aurait même été considéré un temps comme la priorité numéro un du club champion. Mais un éventuel transfert aurait probablement dépassé la barre des 100 millions d’euros, une somme jugée trop élevée par les Munichois. C’est notamment pour cette raison que le FC Bayern aurait opté pour l’alternative plus économique Anthony Gordon. Selon l’expert en transferts Ben Jacobs, un accord de principe serait déjà acté avec la star de Newcastle United.
Les deux joueurs participeront à la Coupe du monde de la FIFA qui se tiendra en juin aux États-Unis, au Canada et au Mexique : Gordon avec l’Angleterre, et Diomande avec la Côte d’Ivoire, laquelle affrontera l’Allemagne dès le premier tour.
Yan Diomande : statistiques de la saison 2025/26
Jeux 35 buts 13 passes décisifs. Passes décisives 9