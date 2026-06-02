Quelques jours seulement après son départ du FC Liverpool, Ibrahima Konaté aurait déjà trouvé son nouveau club. D’après le journal AS, le défenseur central s’engagera avec le club madrilène.
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Le FC Bayern l’avait lui aussi dans le viseur, mais le Real Madrid serait parvenu à recruter une star de la Premier League
Selon le journal, le transfert devrait être officialisé si Florentino Pérez est réélu président du Real Madrid. Konaté s’engagerait alors pour quatre ans, avec une option pour une cinquième saison.
Liverpool n’a confirmé le départ du joueur de 27 ans que dimanche. Peu après, l’international français a exprimé son émotion sur les réseaux sociaux : « Je suis profondément triste de ne pas avoir pu vous dire au revoir lors du dernier match », a-t-il écrit à l’intention des supporters des Reds sur Instagram. « À ce moment-là, je ne savais pas encore que ce serait la dernière fois que je porterais ce maillot devant vous. » Des propos qui suggèrent que le défenseur a été pris de court par l’échec des discussions contractuelles avec les dirigeants des Reds.
En avril, pourtant, tout indiquait une prolongation : après le derby contre Everton, il assurait être « sur le point de trouver un accord », et L'Équipe évoquait alors seulement « quelques détails à régler ».
- ⒞Getty Images
Selon les informations disponibles, Ibrahima Konaté aurait également attiré l’intérêt du FC Bayern.
Depuis plusieurs mois, les rumeurs d’un transfert de Konaté vers le Real Madrid vont bon train. Début avril, Mundo Deportivo indiquait même que le défenseur français était en tête de la short-list des Merengues pour renforcer leur charnière centrale. Récemment, le FC Bayern, le FC Chelsea, le Paris Saint-Germain, fraîchement couronné en Ligue des champions, ainsi que le club saoudien Al-Ittihad ont également été cités parmi les prétendants.
Arrivé à Liverpool en 2021 en provenance de Leipzig contre environ 40 millions d’euros, il a contribué au titre de champion d’Angleterre des Reds. Lors de la saison 2025-2026, il a disputé 51 matchs et inscrit deux buts.
Malgré une cinquième place synonyme de qualification in extremis pour la Ligue des champions, Liverpool a tout de même dû se séparer de son entraîneur Arne Slot à l’issue de l’exercice.
Ibrahima Konaté : ses statistiques pour la saison 2025/26
Jeux 51 buts 2 passes décisifs Passes décisives 0 Minutes jouées 4 280 minutes jouées.