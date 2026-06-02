Selon le journal, le transfert devrait être officialisé si Florentino Pérez est réélu président du Real Madrid. Konaté s’engagerait alors pour quatre ans, avec une option pour une cinquième saison.

Liverpool n’a confirmé le départ du joueur de 27 ans que dimanche. Peu après, l’international français a exprimé son émotion sur les réseaux sociaux : « Je suis profondément triste de ne pas avoir pu vous dire au revoir lors du dernier match », a-t-il écrit à l’intention des supporters des Reds sur Instagram. « À ce moment-là, je ne savais pas encore que ce serait la dernière fois que je porterais ce maillot devant vous. » Des propos qui suggèrent que le défenseur a été pris de court par l’échec des discussions contractuelles avec les dirigeants des Reds.

En avril, pourtant, tout indiquait une prolongation : après le derby contre Everton, il assurait être « sur le point de trouver un accord », et L'Équipe évoquait alors seulement « quelques détails à régler ».