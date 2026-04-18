Selon les dernières informations, un club de Bundesliga s’est déjà manifesté dès l’hiver dernier et entrerait désormais officiellement dans la course au transfert de l’attaquant du Milan AC, Niclas Füllkrug

Ce n'est pas la première fois que Füllkrug est annoncé au VfL Wolfsburg. Dès l'hiver dernier, un prêt avec option d'achat avait été envisagé, avant que l'attaquant ne s'engage finalement avec l'AC Milan.

Tout comme West Ham, le VfL se bat encore pour son maintien en Bundesliga, mais la situation est bien plus critique pour le club de Basse-Saxe : à cinq journées de la fin, Wolfsburg occupe l’avant-dernière place du classement et serait donc actuellement relégué. Reste à savoir si, en cas de descente, un transfert de Füllkrug resterait réaliste. La Bundesliga connaît déjà « Lücke », qui a porté les couleurs du Werder Brême et du Borussia Dortmund. Outre Wolfsburg, plusieurs clubs anglais, des franchises de MLS et même le FC Schalke 04, actuellement en deuxième division, suivraient également l’attaquant.

Sportivement, la saison est déjà délicate pour l’attaquant : en 25 matchs officiels avec West Ham et Milan, il n’a inscrit qu’un but. Son contrat avec les Hammers court jusqu’en 2028 et il a récemment perdu sa place en équipe nationale allemande.