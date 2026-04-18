Selon Sky, le VfL Wolfsburg, ancien prétendant, revient dans la course pour recruter Niclas Füllkrug, actuellement à l’AC Milan.
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Selon les dernières informations, un club de Bundesliga s’est déjà manifesté dès l’hiver dernier et entrerait désormais officiellement dans la course au transfert de l’attaquant du Milan AC, Niclas Füllkrug
Âgé de 33 ans, le joueur est actuellement prêté à Milan jusqu’à la fin de la saison, mais il devrait quitter le club à l’issue de l’été. Ces dernières semaines, les indications se sont multipliées selon lesquelles les Rossoneri ne souhaiteraient pas lever l’option d’achat fixée à cinq millions d’euros. Un retour à son club d’origine, West Ham United, semble donc inévitable.
Mais l’international, fort de ses 24 sélections, ne semble pas non plus entrer dans les plans futurs des Hammers. Selon Sky, il devrait même s’attendre à une baisse de salaire pouvant atteindre 50 % en cas de relégation en Championship. Actuellement 16es de Premier League, les Londoniens sont toutefois en voie d’assurer leur maintien.
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Selon les informations disponibles, le VfL Wolfsburg aurait déjà envisagé de recruter Niclas Füllkrug lors du mercato d’hiver.
Ce n'est pas la première fois que Füllkrug est annoncé au VfL Wolfsburg. Dès l'hiver dernier, un prêt avec option d'achat avait été envisagé, avant que l'attaquant ne s'engage finalement avec l'AC Milan.
Tout comme West Ham, le VfL se bat encore pour son maintien en Bundesliga, mais la situation est bien plus critique pour le club de Basse-Saxe : à cinq journées de la fin, Wolfsburg occupe l’avant-dernière place du classement et serait donc actuellement relégué. Reste à savoir si, en cas de descente, un transfert de Füllkrug resterait réaliste. La Bundesliga connaît déjà « Lücke », qui a porté les couleurs du Werder Brême et du Borussia Dortmund. Outre Wolfsburg, plusieurs clubs anglais, des franchises de MLS et même le FC Schalke 04, actuellement en deuxième division, suivraient également l’attaquant.
Sportivement, la saison est déjà délicate pour l’attaquant : en 25 matchs officiels avec West Ham et Milan, il n’a inscrit qu’un but. Son contrat avec les Hammers court jusqu’en 2028 et il a récemment perdu sa place en équipe nationale allemande.
Les statistiques de Niclas Füllkrug sous les couleurs de West Ham et de Milan pour la saison 2025-2026 :
Jeux 25 minutes de jeu minutes jouées 950 Buts 1 Passes décisives 0