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Xabi AlonsoGetty
Marko Brkic

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« Ce n’était pas une erreur » : le président du Real, Florentino Pérez, explique le départ de Xabi Alonso et fait à nouveau parler de lui au sujet de José Mourinho

LaLiga
X. Alonso
Real Madrid

Dans l'interview qui a suivi sa conférence de presse mémorable, le président du Real, Florentino Pérez, évoque le départ de Xabi Alonso et les rumeurs persistantes autour de José Mourinho.

Malgré un passage éclair de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid, conclu dès janvier après seulement six mois, le président Florentino Pérez assume pleinement l’arrivée du technicien basque. 

  • « Son recrutement n’était pas une erreur ; le vrai problème, c’est qu’on n’a pas eu de préparation. Quand on enchaîne les matchs tous les mercredis et dimanches sans pouvoir s’entraîner, la condition physique s’en ressent inévitablement. On a eu 28 blessés. Nous pensions que ce transfert réglerait le problème, mais l’effet a été de courte durée et l’équipe s’est à nouveau effondrée », a déclaré Pérez quelques jours seulement après sa mémorable conférence de presse, lors d’une interview accordée à la chaîne de télévision espagnole LA SEXTA.

    Recruté à l’été 2025 après son doublé avec le Bayer Leverkusen, Alonso avait rapidement quitté le club, en cours de saison 2025/26, suite à la défaite en Supercoupe face au FC Barcelone et à une deuxième place en Liga derrière les Catalans. Les relations tendues avec les stars madrilènes, notamment Vinicius Junior, ont constitué un autre point de friction. Alonso avait pourtant pris ses fonctions dès la Coupe du monde des clubs.

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  • Mourinho PerezGetty Images

    Florentino Pérez réagit aux rumeurs sur Mourinho

    Finalement, Álvaro Arbeloa a pris la relève d’Alonso, mais même sous sa direction, le Real n’a pas réussi à trouver un équilibre durable. Dès son premier match, une humiliation a été subie en Copa del Rey face à Albacete, club de deuxième division. En championnat, l’écart avec le FC Barcelone, désormais sacré champion, ne cessait de se creuser. En Ligue des champions, l’équipe a également échoué en quarts de finale face au FC Bayern Munich. Le départ d’Arbeloa à l’issue de la saison ne surprendra personne.

    José Mourinho est présenté comme le grand favori pour lui succéder : selon l’expert belge en transferts Sacha Tavolieri, son arrivée serait même déjà actée. Le Portugais avait déjà dirigé le Real Madrid entre 2010 et 2013 et entraîne actuellement le Benfica Lisbonne.

    Interrogé sur ces spéculations, Florentino Pérez a botté en touche : « C’est faux. Est-ce que j’apprécie Mourinho ? J’apprécie tous les entraîneurs. Il est venu chez nous et a élevé notre niveau de performance. Ensuite, nous avons remporté six Coupes d’Europe en dix ans », a expliqué le dirigeant de 79 ans.

    « Je reçois beaucoup de messages. Certains me conseillent d’engager Mourinho, d’autres me disent de ne même pas y penser. Je ne réponds à aucun d’entre eux », a révélé Perez, précisant une nouvelle fois que, contrairement à ce qu’affirment certains articles, il n’est pas le seul à décider des choix d’entraîneurs.

  • LaLiga : le classement général en un coup d’œil

    #ÉquipeÉquipeSUNButsDiff.Points : 1
    1FC Barcelone36301591:325991
    2Real Madrid35245670:333777
    3Villarreal CF36216967:432469
    4Atlético Madrid362061060:392166
    5Real Betis361415756:441257
    6Celta Vigo3613111251:47450
    7Getafe CF361461631 buts marqués, 37 encaissés-648
    8Real Sociedad Saint-Sébastien3511111354:55-144
    9Athletic Club361351840:53-1344
    10FC Séville361271746:58-1243
    11Rayo Vallecano3510131236:42-643
    12CA Osasuna361191643:47-442
    13Valence CF351191538:50-1242
    14Espanyol Barcelone361191640:53-1342
    15CD Alavés3610101642:54-1240
    16Elche CF369121547 buts marqués, 56 encaissés-939
    17RCD Majorque361091744:55-1139
    18Levante UD361091744:59-1539
    19Girona FC359121437:52-1539
    20Real Oviedo356111826:54-2829
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