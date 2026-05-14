« Ce n’était pas une erreur » : le président du Real, Florentino Pérez, explique le départ de Xabi Alonso et fait à nouveau parler de lui au sujet de José Mourinho

Finalement, Álvaro Arbeloa a pris la relève d’Alonso, mais même sous sa direction, le Real n’a pas réussi à trouver un équilibre durable. Dès son premier match, une humiliation a été subie en Copa del Rey face à Albacete, club de deuxième division. En championnat, l’écart avec le FC Barcelone, désormais sacré champion, ne cessait de se creuser. En Ligue des champions, l’équipe a également échoué en quarts de finale face au FC Bayern Munich. Le départ d’Arbeloa à l’issue de la saison ne surprendra personne.

José Mourinho est présenté comme le grand favori pour lui succéder : selon l’expert belge en transferts Sacha Tavolieri, son arrivée serait même déjà actée. Le Portugais avait déjà dirigé le Real Madrid entre 2010 et 2013 et entraîne actuellement le Benfica Lisbonne.

Interrogé sur ces spéculations, Florentino Pérez a botté en touche : « C’est faux. Est-ce que j’apprécie Mourinho ? J’apprécie tous les entraîneurs. Il est venu chez nous et a élevé notre niveau de performance. Ensuite, nous avons remporté six Coupes d’Europe en dix ans », a expliqué le dirigeant de 79 ans.

« Je reçois beaucoup de messages. Certains me conseillent d’engager Mourinho, d’autres me disent de ne même pas y penser. Je ne réponds à aucun d’entre eux », a révélé Perez, précisant une nouvelle fois que, contrairement à ce qu’affirment certains articles, il n’est pas le seul à décider des choix d’entraîneurs.