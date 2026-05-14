Malgré un passage éclair de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid, conclu dès janvier après seulement six mois, le président Florentino Pérez assume pleinement l’arrivée du technicien basque.
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« Ce n’était pas une erreur » : le président du Real, Florentino Pérez, explique le départ de Xabi Alonso et fait à nouveau parler de lui au sujet de José Mourinho
« Son recrutement n’était pas une erreur ; le vrai problème, c’est qu’on n’a pas eu de préparation. Quand on enchaîne les matchs tous les mercredis et dimanches sans pouvoir s’entraîner, la condition physique s’en ressent inévitablement. On a eu 28 blessés. Nous pensions que ce transfert réglerait le problème, mais l’effet a été de courte durée et l’équipe s’est à nouveau effondrée », a déclaré Pérez quelques jours seulement après sa mémorable conférence de presse, lors d’une interview accordée à la chaîne de télévision espagnole LA SEXTA.
Recruté à l’été 2025 après son doublé avec le Bayer Leverkusen, Alonso avait rapidement quitté le club, en cours de saison 2025/26, suite à la défaite en Supercoupe face au FC Barcelone et à une deuxième place en Liga derrière les Catalans. Les relations tendues avec les stars madrilènes, notamment Vinicius Junior, ont constitué un autre point de friction. Alonso avait pourtant pris ses fonctions dès la Coupe du monde des clubs.
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Florentino Pérez réagit aux rumeurs sur Mourinho
Finalement, Álvaro Arbeloa a pris la relève d’Alonso, mais même sous sa direction, le Real n’a pas réussi à trouver un équilibre durable. Dès son premier match, une humiliation a été subie en Copa del Rey face à Albacete, club de deuxième division. En championnat, l’écart avec le FC Barcelone, désormais sacré champion, ne cessait de se creuser. En Ligue des champions, l’équipe a également échoué en quarts de finale face au FC Bayern Munich. Le départ d’Arbeloa à l’issue de la saison ne surprendra personne.
José Mourinho est présenté comme le grand favori pour lui succéder : selon l’expert belge en transferts Sacha Tavolieri, son arrivée serait même déjà actée. Le Portugais avait déjà dirigé le Real Madrid entre 2010 et 2013 et entraîne actuellement le Benfica Lisbonne.
Interrogé sur ces spéculations, Florentino Pérez a botté en touche : « C’est faux. Est-ce que j’apprécie Mourinho ? J’apprécie tous les entraîneurs. Il est venu chez nous et a élevé notre niveau de performance. Ensuite, nous avons remporté six Coupes d’Europe en dix ans », a expliqué le dirigeant de 79 ans.
« Je reçois beaucoup de messages. Certains me conseillent d’engager Mourinho, d’autres me disent de ne même pas y penser. Je ne réponds à aucun d’entre eux », a révélé Perez, précisant une nouvelle fois que, contrairement à ce qu’affirment certains articles, il n’est pas le seul à décider des choix d’entraîneurs.
LaLiga : le classement général en un coup d’œil
# Équipe Équipe S U N Buts Diff. Points : 1 1 FC Barcelone 36 30 1 5 91:32 59 91 2 Real Madrid 35 24 5 6 70:33 37 77 3 Villarreal CF 36 21 6 9 67:43 24 69 4 Atlético Madrid 36 20 6 10 60:39 21 66 5 Real Betis 36 14 15 7 56:44 12 57 6 Celta Vigo 36 13 11 12 51:47 4 50 7 Getafe CF 36 14 6 16 31 buts marqués, 37 encaissés -6 48 8 Real Sociedad Saint-Sébastien 35 11 11 13 54:55 -1 44 9 Athletic Club 36 13 5 18 40:53 -13 44 10 FC Séville 36 12 7 17 46:58 -12 43 11 Rayo Vallecano 35 10 13 12 36:42 -6 43 12 CA Osasuna 36 11 9 16 43:47 -4 42 13 Valence CF 35 11 9 15 38:50 -12 42 14 Espanyol Barcelone 36 11 9 16 40:53 -13 42 15 CD Alavés 36 10 10 16 42:54 -12 40 16 Elche CF 36 9 12 15 47 buts marqués, 56 encaissés -9 39 17 RCD Majorque 36 10 9 17 44:55 -11 39 18 Levante UD 36 10 9 17 44:59 -15 39 19 Girona FC 35 9 12 14 37:52 -15 39 20 Real Oviedo 35 6 11 18 26:54 -28 29