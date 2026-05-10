Selon le journal italien Corriere dello Sport, le RB Salzbourg serait, dans son pays d’origine, l’Autriche, considéré comme un nouveau club potentiel pour Alaba.
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Le départ du Real Madrid se profile : un retour sensationnel de David Alaba ?
Selon les dernières informations, le club de Salzbourg envisagerait de recruter le joueur de 33 ans afin qu’il endosse un rôle de leader expérimenté et de mentor pour les jeunes professionnels. Pour Alaba, un retour en Autriche aurait également une forte résonance émotionnelle : avant de percer au FC Bayern Munich, il a été formé au centre de l’Austria Vienne et retrouverait ainsi son pays natal.
Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin, le défenseur autrichien devrait quitter la Maison blanche. Limitée par des problèmes récurrents au mollet, sa participation cette saison a été sporadique ; même à son meilleur niveau, il n’a pas réussi à s’imposer comme un élément clé des Merengues.
- AFP
Départ du Real Madrid : l'agent d'Alaba aperçu à Milan
Au total, il n’a disputé que 14 matches officiels lors de la saison 2025/26, pour un total de 415 minutes de jeu. Depuis son arrivée en 2021, il a totalisé 130 apparitions avec le Real Madrid, au cours desquelles il a inscrit cinq buts et délivré neuf passes décisives. Il a également remporté deux fois la Ligue des champions avec les Blancos.
Salzbourg ne serait toutefois pas le seul club intéressé. Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, l’agent de l’Autrichien, Pini Zahavi, s’est récemment rendu à Milan pour discuter avec plusieurs prétendants, sans que leurs noms soient dévoilés. Un départ vers la MLS ou en Arabie saoudite est également étudié.
David Alaba : statistiques de la saison 2025/26
Jeux 14 buts 0 passe décisive Passes décisives 0