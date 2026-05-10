Le départ du Real Madrid se profile : un retour sensationnel de David Alaba ?

Selon les dernières informations, le club de Salzbourg envisagerait de recruter le joueur de 33 ans afin qu’il endosse un rôle de leader expérimenté et de mentor pour les jeunes professionnels. Pour Alaba, un retour en Autriche aurait également une forte résonance émotionnelle : avant de percer au FC Bayern Munich, il a été formé au centre de l’Austria Vienne et retrouverait ainsi son pays natal.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin, le défenseur autrichien devrait quitter la Maison blanche. Limitée par des problèmes récurrents au mollet, sa participation cette saison a été sporadique ; même à son meilleur niveau, il n’a pas réussi à s’imposer comme un élément clé des Merengues.