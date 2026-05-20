Selon le Daily Mail, le FC Bayern Munich envisagerait le recrutement de John Stones, actuellement sous contrat avec Manchester City.
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Vincent Kompany, un moteur ? Le FC Bayern Munich envisagerait un « transfert-surprise » sans indemnité de transfert
Le contrat du défenseur central de 31 ans expire fin juin et ne sera pas prolongé. Son départ des Skyblues est acté : Stones pourrait donc changer de club sans indemnité de transfert. Selon le Daily Mail, ce dossier pourrait prendre l’allure d’un « transfert-choc ». L’entraîneur bavarois Vincent Kompany, qui a côtoyé Stones à City, pourrait jouer un rôle clé, tandis que la présence à Munich d’Harry Kane, compagnon de longue date et capitaine de Stones en sélection anglaise, pourrait faciliter l’opération.
Dès février, les premières rumeurs évoquaient déjà un contact entre le club bavarois et le défenseur.
- AFP
John Stones se retrouve finalement sur le banc à Manchester City.
Stones, qui compte 87 sélections en équipe d’Angleterre, a été l’une des figures majeures de l’ère glorieuse de Manchester City : entre 2016 et 2026, il a remporté six fois la Premier League, deux fois la FA Cup et, en 2023, la Ligue des champions. Lors de l’exercice 2025/2026, sous les ordres de Pep Guardiola, il a toutefois été régulièrement freiné par des blessures, n’a joué que sporadiquement et n’a totalisé que 17 apparitions sur le terrain.
Même au Bayern Munich, une place de titulaire en défense centrale s’annonce hautement improbable. Le champion en titre dispose déjà d’un duo axial bien rodé, composé de Dayot Upamecano, dont le contrat vient d’être prolongé jusqu’en 2030, et de Jonathan Tah. Derrière eux, l’effectif s’amenuise : Min-Jae Kim est depuis longtemps annoncé partant, sans que le dossier n’évolue concrètement. Hiroki Ito, souvent handicapé par des problèmes physiques, n’est pas considéré comme une option fiable et pourrait aussi partir en cas d’offre convenable. Le polyvalent Josip Stanisic, capable de jouer axial, s’est surtout imposé comme arrière droit ou gauche la saison passée.
Récemment, des rumeurs ont couru selon lesquelles Josko Gvardiol, coéquipier de Stones, souhaiterait forcer son départ de ManCity cet été et pourrait tout à fait envisager un transfert au FCB. C'est du moins ce qu'a rapporté Sport1 mardi soir. Gvardiol serait ainsi un « grand fan » du champion allemand et aurait déjà figuré à plusieurs reprises sur la liste des joueurs suivis par le FCB. À l’inverse, le recrutement de Gvardiol serait extrêmement coûteux. Polyvalent, le Croate peut aussi évoluer comme arrière gauche. Depuis que l’Alphonso Davies, souvent blessé musculairement après sa rupture des ligaments croisés, a perdu sa place, ce poste n’est plus une certitude au Bayern.
John Stones : statistiques de la saison 2025/26
Jeux 17 buts 0 passe décisive Passes décisives 0 Minutes jouées 1 066 minutes jouées