Le défenseur latéral gauche a fait cette annonce via plusieurs publications sur Instagram.
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Un accord de sponsoring qui pourrait créer des étincelles ! Une star du FC Bayern devient le nouveau visage de Red Bull
« Je tourne une nouvelle page avec Red Bull. Je suis fier d'en faire partie », a écrit Davies dans un post Instagram où il pose avec une canette et une casquette de la marque autrichienne.
Un choix qui risque de froisser ses propres supporters à Munich. Les ultras du FC Bayern, en particulier, sont des adversaires farouches du groupe Red Bull et de son influence dans le football, comme le montrent régulièrement les banderoles anti-Red Bull et les boycotts des déplacements à Leipzig.
- AFP
Critiques à l'encontre de Jürgen Klopp pour son transfert chez Red Bull
Ce qui irrite surtout les supporters, c’est que les projets footballistiques de Red Bull ont été conçus avant tout pour promouvoir le produit et que le football n’est qu’un moyen d’atteindre cet objectif. Les fans du Bayern ne sont pas les seuls à critiquer cette approche : dans une grande partie de la Bundesliga, elle se heurte à un rejet, notamment de la part des groupes de supporters organisés.
La polémique a rebondi au début de l’année dernière lorsque Jürgen Klopp a rejoint l’orbite Red Bull. Sur plusieurs banderoles, les supporters du 1. FSV Mayence 05, premier club entraîné par Klopp, ont exprimé leur désapprobation. On pouvait notamment y lire : « T'es pas fou ? » Sur une autre, le groupe « Ultraszene Mainz » a écrit : « Tu as oublié tout ce que nous t'avons permis de vivre ».
L’Ultragruppe Rheingold a pour sa part rappelé une de ses citations : « Klopp : "J’aime les gens, jusqu’à ce qu’ils me déçoivent" ». Une référence à une déclaration de l’ancien manager de Liverpool l’été dernier dans le podcast « Im Kopf des Trainers » : « J’aime les gens. … Je vais vers eux ouvertement jusqu’à ce qu’ils me déçoivent. Je ne pars pas d’emblée avec l’idée qu’ils vont probablement me décevoir. »
Alphonso Davies : statistiques de la saison 2025/26
Jeux
15
buts
0 passe décisive
Passes décisives
3
Minutes jouées
550 minutes de jeu