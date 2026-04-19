Les indices d’un départ de Rafael Leão de l’AC Milan se multiplient. D’après le journal Sport, l’attaquant portugais viserait un transfert au FC Barcelone.
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Coût soudainement réduit de 30 millions d’euros ! L’ancien cible du Bayern, Rafael Leão, aurait déjà désigné son club de cœur pour la prochaine saison
Selon cet article, le FC Barcelone pourrait recruter l’ailier gauche pour un montant nettement inférieur aux attentes initiales. Le Milan AC aurait abandonné sa demande initiale de 80 millions d’euros et se contenterait désormais d’un transfert d’environ 50 millions d’euros.
Cette décote serait liée à la relation tendue entre le joueur et l’entraîneur Massimiliano Allegri : sous les ordres du technicien de 58 ans, Leao a perdu son statut de titulaire en raison de performances trop irrégulières. Le club souhaite également économiser son salaire d’environ cinq millions d’euros annuels.
Un transfert au FC Barcelone n’en reste pas moins complexe : les Blaugrana doivent d’abord clarifier leur effectif, notamment l’avenir de Marcus Rashford et les pistes menant à Julián Álvarez (Atlético Madrid) ou Andreas Schjelderup (Benfica), tout en surveillant leur situation financière toujours délicate.
Dès mars, la Gazzetta dello Sport indiquait déjà que Leao n’était plus considéré comme intransférable par les Rossoneri, qui se montreraient ouverts aux offres.
Selon les informations disponibles, le FC Bayern Munich aurait envisagé de recruter l’attaquant Rafael Leao afin de pallier le départ éventuel de Florian Wirtz.
L’intérêt du FC Barcelone pour Rafael Leao remonte à 2024 et ne s’est jamais démenti. Récemment, l’attaquant portugais de 26 ans a publié une story sur Instagram le montrant aux côtés de la légende blaugrana Ronaldinho, photo prise lors d’un Clásico face au Real Madrid, avec pour légende : « Le meilleur ».
L’été dernier, le Bayern Munich s’est aussi positionné pour le recruter, voyant en lui une option offensive après l’échec du transfert de Florian Wirtz ; mais le dossier n’a pas abouti.
Malgré des offres lucratives de la Saudi Pro League, l’attaquant privilégierait un maintien en Europe.
Sur le plan sportif, il compte cette saison 26 matchs officiels, 10 buts et 2 passes décisives. L’AC Milan a longtemps rivalisé avec l’Inter pour le Scudetto, mais a récemment dû lâcher prise. L’objectif est désormais la qualification pour la Ligue des champions de l’UEFA : après 32 journées, le club occupe la troisième place.
Rafael Leão : statistiques de la saison 2025/26
Jeux 26 Buts 10 passes décisifs Passes décisives 2 Minutes jouées 1 686