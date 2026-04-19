Coût soudainement réduit de 30 millions d’euros ! L’ancien cible du Bayern, Rafael Leão, aurait déjà désigné son club de cœur pour la prochaine saison

Selon cet article, le FC Barcelone pourrait recruter l’ailier gauche pour un montant nettement inférieur aux attentes initiales. Le Milan AC aurait abandonné sa demande initiale de 80 millions d’euros et se contenterait désormais d’un transfert d’environ 50 millions d’euros.

Cette décote serait liée à la relation tendue entre le joueur et l’entraîneur Massimiliano Allegri : sous les ordres du technicien de 58 ans, Leao a perdu son statut de titulaire en raison de performances trop irrégulières. Le club souhaite également économiser son salaire d’environ cinq millions d’euros annuels.

Un transfert au FC Barcelone n’en reste pas moins complexe : les Blaugrana doivent d’abord clarifier leur effectif, notamment l’avenir de Marcus Rashford et les pistes menant à Julián Álvarez (Atlético Madrid) ou Andreas Schjelderup (Benfica), tout en surveillant leur situation financière toujours délicate.

Dès mars, la Gazzetta dello Sport indiquait déjà que Leao n’était plus considéré comme intransférable par les Rossoneri, qui se montreraient ouverts aux offres.