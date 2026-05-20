Tombeur de l’équipe nationale allemande, Julian Nagelsmann s’apprête à marquer les esprits en dévoilant sa liste pour la Coupe du monde

Pour l’attaquant, il s’agirait déjà du deuxième grand tournoi avec l’équipe nationale allemande après l’Euro 2024 à domicile. Depuis ses débuts en juin 2024, il a disputé sept matches internationaux sans encore avoir marqué. Sa dernière apparition remonte à octobre, lors du match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Irlande du Nord. Depuis, Nagelsmann ne l’a pas retenu pour la fin des qualifications ni pour les amicaux face à la Suisse.

Malgré ces absences, l’attaquant estimait récemment avoir de réelles chances d’intégrer le groupe pour la Coupe du monde : « Je pense que mes performances doivent me rendre optimiste. J’ai beaucoup joué ces dernières semaines, souvent à un bon niveau. J’ai accumulé de nombreux points et j’ai fait tout ce que je pouvais pour être, je l’espère, de la partie jeudi. »

À 23 ans, l’attaquant du BVB a aligné cette saison des statistiques convaincantes : 20 points au compteur (dix buts, dix passes décisives), ce qui en fait, hors avant-centres pur, le meilleur marqueur allemand.