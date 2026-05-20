Selon Sky, Julian Nagelsmann emmènera aussi Maximilian Beier, du Borussia Dortmund, à la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Un choix légèrement surprenant, car l’attaquant n’a pas été un élément clé de la sélection allemande ces derniers temps.
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Tombeur de l’équipe nationale allemande, Julian Nagelsmann s’apprête à marquer les esprits en dévoilant sa liste pour la Coupe du monde
Pour l’attaquant, il s’agirait déjà du deuxième grand tournoi avec l’équipe nationale allemande après l’Euro 2024 à domicile. Depuis ses débuts en juin 2024, il a disputé sept matches internationaux sans encore avoir marqué. Sa dernière apparition remonte à octobre, lors du match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Irlande du Nord. Depuis, Nagelsmann ne l’a pas retenu pour la fin des qualifications ni pour les amicaux face à la Suisse.
Malgré ces absences, l’attaquant estimait récemment avoir de réelles chances d’intégrer le groupe pour la Coupe du monde : « Je pense que mes performances doivent me rendre optimiste. J’ai beaucoup joué ces dernières semaines, souvent à un bon niveau. J’ai accumulé de nombreux points et j’ai fait tout ce que je pouvais pour être, je l’espère, de la partie jeudi. »
À 23 ans, l’attaquant du BVB a aligné cette saison des statistiques convaincantes : 20 points au compteur (dix buts, dix passes décisives), ce qui en fait, hors avant-centres pur, le meilleur marqueur allemand.
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Après la sélection de Beier, un joueur du BVB doit-il craindre pour sa place au Mondial ?
La convocation de Beier pourrait toutefois compromettre les chances de son coéquipier à Dortmund, Karim Adeyemi. Déjà en mars, Nagelsmann avait fixé le cadre : « Maxi Beier, Karim Adeyemi, Kevin Schade – j’ai été très clair avec ces trois-là : dans l’état actuel des choses, nous emmènerons un, voire deux au maximum, de ces attaquants de contre-attaque. »
« L’un des trois, peut-être deux, finira par s’imposer. Mais ils ont tous les mêmes chances », avait alors expliqué le sélectionneur de 38 ans.
Toutefois, Beier ne sera pas seul lors de ce grand rendez-vous programmé du 11 juin au 19 juillet : Nico Schlotterbeck et Waldemar Anton, deux autres Borussen, devraient également faire partie du voyage. La liste définitive sera dévoilée jeudi à 13 heures.
Maximilian Beier : statistiques de la saison 2025/26
Jeux 44 Buts 10 passes décisifs. Passes décisifs 10