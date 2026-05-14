L’Arabie saoudite ne s’intéresse plus seulement aux joueurs ou aux entraîneurs : les dirigeants sont désormais aussi dans le viseur. Selon le quotidien sportif saoudien Arriyadiyah, Al-Ittihad aurait déjà entamé des discussions avec Max Eberl, le directeur sportif du FC Bayern Munich, multiple champion d’Allemagne. Le champion saoudien en titre souhaite confier à ce dirigeant de 52 ans la direction de son projet sportif.

Les pourparlers auraient toutefois achoppé en raison de divergences sur la vision sportive et la stratégie future du club. Outre Eberl, Al-Ittihad étudierait d’autres candidats, sans que aucun nom concret ne soit évoqué pour l’instant.

Sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2027, Eberl a récemment affirmé qu’il se voyait bien rester à Munich, mais son avenir au sein du club le plus titré d’Allemagne n’est pas encore totalement réglé. Selon le magazine kicker, le conseil de surveillance du Bayern doit examiner fin mai, lors d’une réunion dédiée, l’avenir de la direction sportive, Eberl inclus. « J’ai toujours dit que je voulais faire mon travail ici. C’est à eux d’évaluer mon travail. S’ils estiment que je le fais bien, alors je suis prêt à rester plus longtemps ici, au Bayern », a récemment déclaré Eberl sur DAZN.

Nommé en mars 2024, Eberl a d’abord été critiqué pour un effectif jugé déséquilibré, avant de regagner des points grâce à des transferts réussis comme Michael Olise ou Luis Diaz, appréciés à Munich.

Pourtant, les spéculations autour de son avenir ne faiblissent pas. Récemment, des rumeurs ont évoqué des relations tendues avec le directeur sportif Christoph Freund. Selon le magazine kicker, leurs divergences se seraient multipliées ces dernières semaines. L’espoir de voir Eberl et Freund former un duo aussi solide qu’Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge n’a pas encore abouti ; au contraire, le magazine parle même d’un « mariage forcé ».

Selon Sport1, sa gestion des négociations contractuelles divise aussi en interne : certains estiment qu’il se laisse trop influencer par les conseillers et qu’il adopte une posture trop conciliante. Plutôt que de faire preuve de la fermeté nécessaire, Eberl serait « trop conciliant », ce qui, selon plusieurs responsables, aurait entraîné la signature de contrats inutilement coûteux et terni l’image du club.