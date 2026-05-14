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Marko Brkic et Christian Guinin

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FC Bayern Munich : actualités et rumeurs. Selon les dernières informations, des discussions auraient déjà eu lieu pour explorer une alternative surprenante à Max Eberl en cas de départ de ce dernier du club bavarois

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Selon les dernières rumeurs, Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, serait courtisé par un club saoudien. Par ailleurs, Joao Pedro, joueur de Chelsea, encense Harry Kane. Toutes les actualités et spéculations autour du FC Bayern.

Autres actualités, analyses et rumeurs concernant le FC Bayern Munich :

  • Hoeneß serait intervenu pour soutenir un candidat du FC Bayern
  • Une star du club pourrait, en partant, créer une première dans sa carrière
  • Par ailleurs, le conseil de surveillance aurait défini des directives majeures en matière de transferts pour les dirigeants sportifs Max Eberl et Christoph Freund.
  • EberlGetty Images

    FC Bayern : un club saoudien s’intéresserait à Max Eberl

    L’Arabie saoudite ne s’intéresse plus seulement aux joueurs ou aux entraîneurs : les dirigeants sont désormais aussi dans le viseur. Selon le quotidien sportif saoudien Arriyadiyah, Al-Ittihad aurait déjà entamé des discussions avec Max Eberl, le directeur sportif du FC Bayern Munich, multiple champion d’Allemagne. Le champion saoudien en titre souhaite confier à ce dirigeant de 52 ans la direction de son projet sportif.

    Les pourparlers auraient toutefois achoppé en raison de divergences sur la vision sportive et la stratégie future du club. Outre Eberl, Al-Ittihad étudierait d’autres candidats, sans que aucun nom concret ne soit évoqué pour l’instant.

    Sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2027, Eberl a récemment affirmé qu’il se voyait bien rester à Munich, mais son avenir au sein du club le plus titré d’Allemagne n’est pas encore totalement réglé. Selon le magazine kicker, le conseil de surveillance du Bayern doit examiner fin mai, lors d’une réunion dédiée, l’avenir de la direction sportive, Eberl inclus. « J’ai toujours dit que je voulais faire mon travail ici. C’est à eux d’évaluer mon travail. S’ils estiment que je le fais bien, alors je suis prêt à rester plus longtemps ici, au Bayern », a récemment déclaré Eberl sur DAZN.

    Nommé en mars 2024, Eberl a d’abord été critiqué pour un effectif jugé déséquilibré, avant de regagner des points grâce à des transferts réussis comme Michael Olise ou Luis Diaz, appréciés à Munich.

    Pourtant, les spéculations autour de son avenir ne faiblissent pas. Récemment, des rumeurs ont évoqué des relations tendues avec le directeur sportif Christoph Freund. Selon le magazine kicker, leurs divergences se seraient multipliées ces dernières semaines. L’espoir de voir Eberl et Freund former un duo aussi solide qu’Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge n’a pas encore abouti ; au contraire, le magazine parle même d’un « mariage forcé ».

    Selon Sport1, sa gestion des négociations contractuelles divise aussi en interne : certains estiment qu’il se laisse trop influencer par les conseillers et qu’il adopte une posture trop conciliante. Plutôt que de faire preuve de la fermeté nécessaire, Eberl serait « trop conciliant », ce qui, selon plusieurs responsables, aurait entraîné la signature de contrats inutilement coûteux et terni l’image du club.

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  • FC Bayern Munich : Joao Pedro encense Kane

    L’attaquant de Chelsea Joao Pedro a salué les qualités d’Harry Kane, l’avant-centre du Bayern Munich.

    L’attaquant brésilien a confié à TNTSports : « Il affichait déjà des statistiques exceptionnelles en Premier League, mais, désormais, depuis son arrivée au Bayern, on mesure pleinement la qualité dont fait preuve Harry Kane. »

    Alors que Kane portait encore les couleurs de Tottenham et que Pedro jouait pour Watford, il a pu apprécier de près la valeur du buteur bavarois : « Je lui souhaite toujours bonne chance, car c'est un joueur fantastique. »

    Et l’attaquant brésilien d’estimer que Kane a même l’étoffe pour remporter le Ballon d’Or : « À mon avis, oui. Car c’est un joueur exceptionnel. »

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEIPZIG-AUGSBURGAFP

    Selon les rumeurs, l’entraîneur Markus Weinzierl, fraîchement parti du FC Bayern Munich, serait sur le point de rejoindre la Suisse.

    Après son départ du FC Bayern Munich, Markus Weinzierl pourrait s’engager en Suisse.

    Selon le journal Blick, l’entraîneur de 51 ans pourrait prochainement prendre place sur le banc du FC Lucerne, où Mario Frick quittera ses fonctions en fin de saison. Des discussions auraient déjà eu lieu, et Weinzierl se montrerait très intéressé par ce poste.

    Depuis août 2024, il dirigeait le centre de formation du club allemand le plus titré, mais les deux parties ont convenu de ne pas prolonger son contrat, qui prend fin le 30 juin.

    « Ce fut une période très réussie et agréable, mais je souhaite retravailler comme entraîneur au niveau professionnel », a-t-il déclaré sur le site Internet du club munichois. Il a remercié l’équipe pour sa collaboration, qui a permis « à Vincent Kompany de trouver autant de talents pour son équipe professionnelle au sein de son propre centre de formation. Dix joueurs ayant fait leurs débuts professionnels en une saison, emmenés par Lennart Karl, font de l’exercice 2025/26 un succès majeur pour le Campus. »

  • FC Bayern Munich : le calendrier des prochaines rencontres du FCB

    Date

    Match

    Compétition

    Samedi 16 mai

    FC Bayern Munich - 1. FC Cologne

    Bundesliga

    Samedi 23 mai

    FC Bayern – VfB Stuttgart

    Coupe d’Allemagne

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