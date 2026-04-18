Dans le football professionnel, les attentes envers les joueurs sont sans doute les plus élevées au Real Madrid, et les supporters, par conséquent, les plus difficiles à satisfaire. Lorsque les performances ne répondent pas à ces exigences, la foule se montre rapidement impitoyable. Aurélien Tchouameni l’a déjà constaté à ses dépens.
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« On a fait de moi un bouc émissaire », déclare une star du Real Madrid, qui revient sur la période la plus difficile de sa carrière
« On a fait de moi un bouc émissaire. Pendant les 10 à 20 premières minutes, le stade sifflait à chaque fois que je touchais le ballon. Une telle situation peut soit te détruire, soit te faire dire : “C’est comme ça” – et te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Et la seule chose que je peux contrôler, c’est ma performance. La pression au Real Madrid est d’une tout autre dimension. Les gens commentent tout ce que tu fais, que ce soit bien ou mal », explique Tchouameni dans le podcast Pivot.
Le milieu français se souvient d’une période où il a été vivement critiqué : « Tout le monde parlait de moi, de ma façon de jouer. Il y a un ou deux ans, j’étais un mauvais joueur, on me sifflait au stade – j’ai donc traversé beaucoup d’épreuves, et cela m’a définitivement aidé mentalement. Aujourd’hui, je sais que les gens parleront toujours, quoi que je fasse, alors je n’y prête tout simplement pas attention. Jouer pour le Real Madrid, c’est la plus grande scène du sport : la pression est un privilège. »
- (C)Getty Images
Aurelien Tchouameni : « La pression est un privilège »
Aujourd’hui, Tchouameni est l’un des piliers du Real Madrid et occupe le poste de milieu de terrain central sous les ordres de l’entraîneur Álvaro Arbeloa. Lors de la saison en cours, le joueur de 26 ans a disputé 44 matchs officiels, marquant deux buts et délivrant deux passes décisives.
Récemment, il a toutefois été sanctionné d’un troisième carton jaune lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le FC Bayern Munich, ce qui l’a rendu absent pour le retour décisif. Privé de son relayeur, le Real a finalement été éliminé sur un score cumulé de 4-6.
La saison 2025/26 s’annonce d’ores et déjà décevante pour les Merengue, qui pourraient rester une deuxième année consécutive sans trophée majeur : en Liga, ils pointent à neuf longueurs du leader, le FC Barcelone, et ont déjà été éliminés de la Copa del Rey.
Aurelien Tchouameni : ses statistiques au Real Madrid
Jeux 190 Buts 7 passes décisifs. Passes décisives 8 Minutes jouées 14 085