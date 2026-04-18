« On a fait de moi un bouc émissaire », déclare une star du Real Madrid, qui revient sur la période la plus difficile de sa carrière

« On a fait de moi un bouc émissaire. Pendant les 10 à 20 premières minutes, le stade sifflait à chaque fois que je touchais le ballon. Une telle situation peut soit te détruire, soit te faire dire : “C’est comme ça” – et te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Et la seule chose que je peux contrôler, c’est ma performance. La pression au Real Madrid est d’une tout autre dimension. Les gens commentent tout ce que tu fais, que ce soit bien ou mal », explique Tchouameni dans le podcast Pivot.

Le milieu français se souvient d’une période où il a été vivement critiqué : « Tout le monde parlait de moi, de ma façon de jouer. Il y a un ou deux ans, j’étais un mauvais joueur, on me sifflait au stade – j’ai donc traversé beaucoup d’épreuves, et cela m’a définitivement aidé mentalement. Aujourd’hui, je sais que les gens parleront toujours, quoi que je fasse, alors je n’y prête tout simplement pas attention. Jouer pour le Real Madrid, c’est la plus grande scène du sport : la pression est un privilège. »