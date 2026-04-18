« Cela m'a également surpris » : Christoph Freund réagit à une rumeur explosive au FC Bayern

« Je suis moi-même surpris, mais la collaboration fonctionne très bien », a déclaré Freund samedi en conférence de presse, à la veille de la rencontre de Bundesliga entre le Bayern et le VfB Stuttgart (dimanche, 17 h 30).

Pourtant, le magazine Kicker a récemment évoqué des tensions croissantes entre Freund et Eberl, laissant entendre que la pérennité de ce binôme à moyen ou long terme n’est pas assurée, en raison de divergences accumulées.

L’espoir d’un duo dirigeant harmonieux, à l’image de celui formé par Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge, ne s’est pas encore matérialisé ; le magazine sportif évoque même un « mariage forcé ».