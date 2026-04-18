Christoph Freund, directeur sportif du Bayern Munich, a fermement démenti les rumeurs évoquant une quelconque tension dans ses relations avec le directeur sportif Max Eberl.
Traduit par
« Cela m'a également surpris » : Christoph Freund réagit à une rumeur explosive au FC Bayern
« Je suis moi-même surpris, mais la collaboration fonctionne très bien », a déclaré Freund samedi en conférence de presse, à la veille de la rencontre de Bundesliga entre le Bayern et le VfB Stuttgart (dimanche, 17 h 30).
Pourtant, le magazine Kicker a récemment évoqué des tensions croissantes entre Freund et Eberl, laissant entendre que la pérennité de ce binôme à moyen ou long terme n’est pas assurée, en raison de divergences accumulées.
L’espoir d’un duo dirigeant harmonieux, à l’image de celui formé par Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge, ne s’est pas encore matérialisé ; le magazine sportif évoque même un « mariage forcé ».
- Getty Images
Freund : « L'ambiance est excellente. »
Freund a fermement démenti ces affirmations : « Au final, seul le résultat compte, et c’est pourquoi nous sommes là : pour accomplir le meilleur travail possible pour le FC Bayern Munich, et ce, ensemble », a souligné l’Autrichien. « Nous avons un groupe qui fonctionne à merveille, l’ambiance est excellente. C’est un plaisir, et l’essentiel est ce qui se passe en interne – et pour l’instant, tout se passe très, très bien. »
Si les coulisses du club le plus titré d’Allemagne connaissent quelques turbulences au niveau de la direction, l’équipe, elle, brille sur le terrain. Le Bayern est toujours en course sur trois tableaux : en Bundesliga, le sacre pourrait intervenir dès dimanche face au VfB Stuttgart ; en Coupe d’Allemagne, le Bayer Leverkusen l’attend en demi-finale mercredi ; enfin, en Ligue des champions, c’est le Paris Saint-Germain qui se dressera sur sa route au même stade de la compétition.
FC Bayern Munich : le calendrier des prochaines rencontres du FCB
Date Match Compétition Dimanche 19 avril FC Bayern – VfB Stuttgart Bundesliga Mercredi 22 avril Bayer Leverkusen vs FC Bayern Coupe d’Allemagne Samedi 25 avril FSV Mayence 05 – Bayern Munich Bundesliga Mardi 28 avril Paris Saint-Germain – FC Bayern Ligue des champions Samedi 2 mai FC Bayern – 1. FC Heidenheim Bundesliga