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« Il n’a pas le profil d’un vrai leader » : Uli Hoeneß critique ouvertement Julian Nagelsmann au sujet de la star du FC Bayern

Coupe du monde
J. Kimmich
Allemagne

Uli Hoeneß relance le débat sur le positionnement de Joshua Kimmich en équipe d’Allemagne et critique ouvertement le sélectionneur Julian Nagelsmann.

Le président d’honneur du FC Bayern Munich exprime son incompréhension face au choix de Nagelsmann d’utiliser Kimmich comme arrière droit plutôt que dans son rôle habituel de milieu de terrain central.

  • « J’ai besoin de Joshua Kimmich au milieu de terrain. En aucun cas il ne doit jouer arrière droit, car il ne peut pas y assumer un rôle de leader », a déclaré Hoeneß dans une interview accordée au Spiegel. Âgé de 74 ans, il estime que l’équipe nationale allemande doit aligner, dans l’entrejeu, le duo du Bayern composé de Kimmich et d’Aleksandar Pavlovic. 

    Le débat sur son positionnement en équipe nationale, qui s’était quelque peu calmé, resurgit donc. Titulaire au poste de sentinelle au Bayern sous les ordres de Vincent Kompany, Kimmich est pourtant aligné comme latéral droit par Nagelsmann, qui maintient cette option en vue de la Coupe du monde. « En soi, c’est une discussion qui dure depuis très, très longtemps. L’entraîneur sait que je peux jouer aux deux postes, et on peut donc en tirer parti », avait déclaré Kimmich à ce sujet l’année dernière.

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  • Uli Hoeneß réagit à la rétrogradation de Baumann : « Ce n’était pas correct. »

    Outre le cas Kimmich, Hoeneß estime que la sélection de Nagelsmann pour la Coupe du monde, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada, n’est pas tout à fait convaincante. Elle est « bonne, mais pas de niveau mondial », a-t-il jugé. « Il aurait fallu faire jouer cette équipe ensemble trois, quatre ou cinq fois pour en faire une entité soudée », a-t-il déclaré. Il a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une attaque personnelle contre Nagelsmann, mais seulement d’une « critique objective et technique ».

    Il a également jugé « pas correct, pas juste » le traitement réservé à Oliver Baumann, relégué au statut de numéro 2 derrière Manuel Neuer. Si, lors de la fête du titre du Bayern, il avait réaffirmé sa confiance en Neuer comme meilleur gardien, il reconnaît tout de même que la situation est difficile pour Baumann.

    Âgé de 40 ans, Neuer avait initialement pris sa retraite internationale après l’Euro 2024, avant de revenir pour la Coupe du monde. Baumann, qui a disputé les qualifications comme numéro un et à qui Nagelsmann avait initialement confié ce rôle pour le tournoi, se retrouve désormais derrière le gardien du Bayern.

    Lors de la Coupe du monde, qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet, la Mannschaft affrontera Curaçao, la Côte d’Ivoire et l’Équateur au premier tour.

  • Équipe d’Allemagne : le groupe retenu pour la Coupe du monde 2026

    PosteJoueurClub
    GardienOliver BaumannTSG Hoffenheim
    MaisManuel NeuerFC Bayern Munich
    MaisAlexander NübelVfB Stuttgart
    DéfenseWaldemar AntonBorussia Dortmund
    DéfenseurNathaniel BrownEintracht Francfort
    DéfenseurPascal GroßBrighton & Hove Albion
    DéfenseJoshua KimmichFC Bayern Munich
    DéfenseurFelix NmechaBorussia Dortmund
    DéfenseurAleksandar PavlovićFC Bayern Munich
    DéfenseurDavid RaumRB Leipzig
    DéfenseurAntonio RüdigerReal Madrid
    DéfenseurNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    DéfenseurAngelo Stiller, VfB Stuttgart.VfB Stuttgart
    DéfenseurJonathan TahFC Bayern Munich
    DéfenseurMalick ThiawNewcastle United
    AttaquantNadiem AmiriMayence 05
    AttaquantMaximilian BeierBorussia Dortmund
    AttaquantLeon GoretzkaFC Bayern Munich
    AttaquantKai HavertzFC Arsenal
    AttaquantLennart KarlFC Bayern Munich
    AttaquantJamie LewelingVfB Stuttgart
    AttaquantJamal MusialaFC Bayern Munich
    AttaquantLeroy SanéGalatasaray Istanbul
    AttaquantDeniz UndavVfB Stuttgart
    AttaquantFlorian WirtzFC Liverpool
    AttaquantNick WoltemadeNewcastle United
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