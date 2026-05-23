Le président d’honneur du FC Bayern Munich exprime son incompréhension face au choix de Nagelsmann d’utiliser Kimmich comme arrière droit plutôt que dans son rôle habituel de milieu de terrain central.
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« Il n’a pas le profil d’un vrai leader » : Uli Hoeneß critique ouvertement Julian Nagelsmann au sujet de la star du FC Bayern
« J’ai besoin de Joshua Kimmich au milieu de terrain. En aucun cas il ne doit jouer arrière droit, car il ne peut pas y assumer un rôle de leader », a déclaré Hoeneß dans une interview accordée au Spiegel. Âgé de 74 ans, il estime que l’équipe nationale allemande doit aligner, dans l’entrejeu, le duo du Bayern composé de Kimmich et d’Aleksandar Pavlovic.
Le débat sur son positionnement en équipe nationale, qui s’était quelque peu calmé, resurgit donc. Titulaire au poste de sentinelle au Bayern sous les ordres de Vincent Kompany, Kimmich est pourtant aligné comme latéral droit par Nagelsmann, qui maintient cette option en vue de la Coupe du monde. « En soi, c’est une discussion qui dure depuis très, très longtemps. L’entraîneur sait que je peux jouer aux deux postes, et on peut donc en tirer parti », avait déclaré Kimmich à ce sujet l’année dernière.
Uli Hoeneß réagit à la rétrogradation de Baumann : « Ce n’était pas correct. »
Outre le cas Kimmich, Hoeneß estime que la sélection de Nagelsmann pour la Coupe du monde, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada, n’est pas tout à fait convaincante. Elle est « bonne, mais pas de niveau mondial », a-t-il jugé. « Il aurait fallu faire jouer cette équipe ensemble trois, quatre ou cinq fois pour en faire une entité soudée », a-t-il déclaré. Il a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une attaque personnelle contre Nagelsmann, mais seulement d’une « critique objective et technique ».
Il a également jugé « pas correct, pas juste » le traitement réservé à Oliver Baumann, relégué au statut de numéro 2 derrière Manuel Neuer. Si, lors de la fête du titre du Bayern, il avait réaffirmé sa confiance en Neuer comme meilleur gardien, il reconnaît tout de même que la situation est difficile pour Baumann.
Âgé de 40 ans, Neuer avait initialement pris sa retraite internationale après l’Euro 2024, avant de revenir pour la Coupe du monde. Baumann, qui a disputé les qualifications comme numéro un et à qui Nagelsmann avait initialement confié ce rôle pour le tournoi, se retrouve désormais derrière le gardien du Bayern.
Lors de la Coupe du monde, qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet, la Mannschaft affrontera Curaçao, la Côte d’Ivoire et l’Équateur au premier tour.
Équipe d’Allemagne : le groupe retenu pour la Coupe du monde 2026
Poste Joueur Club Gardien Oliver Baumann TSG Hoffenheim Mais Manuel Neuer FC Bayern Munich Mais Alexander Nübel VfB Stuttgart Défense Waldemar Anton Borussia Dortmund Défenseur Nathaniel Brown Eintracht Francfort Défenseur Pascal Groß Brighton & Hove Albion Défense Joshua Kimmich FC Bayern Munich Défenseur Felix Nmecha Borussia Dortmund Défenseur Aleksandar Pavlović FC Bayern Munich Défenseur David Raum RB Leipzig Défenseur Antonio Rüdiger Real Madrid Défenseur Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Défenseur Angelo Stiller, VfB Stuttgart. VfB Stuttgart Défenseur Jonathan Tah FC Bayern Munich Défenseur Malick Thiaw Newcastle United Attaquant Nadiem Amiri Mayence 05 Attaquant Maximilian Beier Borussia Dortmund Attaquant Leon Goretzka FC Bayern Munich Attaquant Kai Havertz FC Arsenal Attaquant Lennart Karl FC Bayern Munich Attaquant Jamie Leweling VfB Stuttgart Attaquant Jamal Musiala FC Bayern Munich Attaquant Leroy Sané Galatasaray Istanbul Attaquant Deniz Undav VfB Stuttgart Attaquant Florian Wirtz FC Liverpool Attaquant Nick Woltemade Newcastle United