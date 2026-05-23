Outre le cas Kimmich, Hoeneß estime que la sélection de Nagelsmann pour la Coupe du monde, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada, n’est pas tout à fait convaincante. Elle est « bonne, mais pas de niveau mondial », a-t-il jugé. « Il aurait fallu faire jouer cette équipe ensemble trois, quatre ou cinq fois pour en faire une entité soudée », a-t-il déclaré. Il a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une attaque personnelle contre Nagelsmann, mais seulement d’une « critique objective et technique ».

Il a également jugé « pas correct, pas juste » le traitement réservé à Oliver Baumann, relégué au statut de numéro 2 derrière Manuel Neuer. Si, lors de la fête du titre du Bayern, il avait réaffirmé sa confiance en Neuer comme meilleur gardien, il reconnaît tout de même que la situation est difficile pour Baumann.

Âgé de 40 ans, Neuer avait initialement pris sa retraite internationale après l’Euro 2024, avant de revenir pour la Coupe du monde. Baumann, qui a disputé les qualifications comme numéro un et à qui Nagelsmann avait initialement confié ce rôle pour le tournoi, se retrouve désormais derrière le gardien du Bayern.

Lors de la Coupe du monde, qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet, la Mannschaft affrontera Curaçao, la Côte d’Ivoire et l’Équateur au premier tour.