Prêté par le FC Barcelone au FC Gérone jusqu’à la fin juin, Marc-André ter Stegen n’a pas pu éviter la relégation du club catalan en Segunda División. Si les Blaugrana ont été sacrés champions plusieurs semaines auparavant lors du Clásico face au Real Madrid, Gérone a officiellement perdu sa place en Liga après le match nul 1-1 contre Elche samedi.

Peu impliqué dans le parcours des Catalans, l’international allemand n’est pas directement responsable de la relégation : arrivé lors du mercato d’hiver, il n’a disputé que deux rencontres au retour, le nul 1-1 contre Getafe et la défaite 0-1 face au Real Oviedo fin janvier. Victime d’une lésion à la cuisse, il a ensuite manqué le reste de la saison et renoncé à la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada avec la Mannschaft.