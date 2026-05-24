Âgé de 34 ans, ce gardien de but a réalisé une saison des plus singulières : il a été sacré champion avec l’une de ses équipes et a connu la relégation avec l’autre.
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Champion et relégué en une seule saison ! Une situation insolite pour Marc-André ter Stegen : l’avenir de cette « patate chaude » au FC Barcelone est incertain
Prêté par le FC Barcelone au FC Gérone jusqu’à la fin juin, Marc-André ter Stegen n’a pas pu éviter la relégation du club catalan en Segunda División. Si les Blaugrana ont été sacrés champions plusieurs semaines auparavant lors du Clásico face au Real Madrid, Gérone a officiellement perdu sa place en Liga après le match nul 1-1 contre Elche samedi.
Peu impliqué dans le parcours des Catalans, l’international allemand n’est pas directement responsable de la relégation : arrivé lors du mercato d’hiver, il n’a disputé que deux rencontres au retour, le nul 1-1 contre Getafe et la défaite 0-1 face au Real Oviedo fin janvier. Victime d’une lésion à la cuisse, il a ensuite manqué le reste de la saison et renoncé à la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada avec la Mannschaft.
Marc-André ter Stegen se trouve à un tournant de sa carrière.
Avant même son prêt, ter Stegen avait déjà connu une longue période d’indisponibilité, de septembre 2024 à décembre 2025, en raison d’une rupture du tendon rotulien et de problèmes de dos. Son avenir s’inscrit donc en pointillés. Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2028, le gardien allemand ne devrait toutefois pas rester en Catalogne, ayant perdu depuis longtemps sa place de numéro un au profit de Joan Garcia.
Selon Mundo Deportivo, qui le qualifie de « patate chaude », son départ s’annonce complexe en raison de son salaire élevé, de sa fragilité physique et de son âge. Une résolution rapide de son avenir semble peu probable, d’autant que le gardien allemand pencherait pour un maintien à Barcelone.
La carrière de Marc-André ter Stegen au FC Barcelone en chiffres
Interventions 423 Clean sheets 176 Buts encaissés 416 Titres 16