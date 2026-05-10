Olise est seulement le deuxième joueur depuis la saison 2004/05 à atteindre, en une seule saison de Bundesliga, le seuil des 15 buts et 15 passes décisives. Avant lui, seul Jadon Sancho avait réussi cet exploit, avec 17 buts et 17 passes pour le Borussia Dortmund lors de l’exercice 2019/20.

Si Olise n’a atteint la barre des 15 buts qu’à la 33^e journée, il avait déjà dépassé les 15 passes décisives bien plus tôt. Il compte actuellement 21 passes décisives en Bundesliga. Toutes compétitions confondues, ses statistiques sont encore plus impressionnantes : 22 buts et 30 passes décisives en 50 matchs officiels.