À la 56^e minute, le Français a expédié une frappe puissante du gauche, repoussée par la barre transversale avant de franchir la ligne, offrant ainsi au FC Bayern Munich une victoire 1-0 samedi face à l’équipe menacée de relégation. Il s’agit déjà du 15^e but d’Olise en 31 matchs de Bundesliga cette saison.
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Seul Jadon Sancho, du BVB, avait jusqu’ici atteint ce seuil : Michael Olise, du FC Bayern, franchit à son tour une étape majeure en Bundesliga
Olise est seulement le deuxième joueur depuis la saison 2004/05 à atteindre, en une seule saison de Bundesliga, le seuil des 15 buts et 15 passes décisives. Avant lui, seul Jadon Sancho avait réussi cet exploit, avec 17 buts et 17 passes pour le Borussia Dortmund lors de l’exercice 2019/20.
Si Olise n’a atteint la barre des 15 buts qu’à la 33^e journée, il avait déjà dépassé les 15 passes décisives bien plus tôt. Il compte actuellement 21 passes décisives en Bundesliga. Toutes compétitions confondues, ses statistiques sont encore plus impressionnantes : 22 buts et 30 passes décisives en 50 matchs officiels.
- AFP
Michael Olise a rejoint le club en 2024 en provenance de la Premier League.
Les buts et les passes décisives d’Olise, bien soutenu par ses comparses offensifs Harry Kane et Luis Diaz, figurent parmi les principaux atouts du FC Bayern lors de la saison 2025/26. Les Munichois ont déjà été couronnés champions de Bundesliga depuis plusieurs semaines, et le club le plus titré d’Allemagne s’est aussi qualifié pour la finale de la Coupe d’Allemagne face au VfB Stuttgart. En Ligue des champions, en revanche, le Bayern s’est incliné cette semaine en demi-finale face au Paris Saint-Germain (5-6).
Recruté à l’été 2024 auprès de Crystal Palace pour 53 millions d’euros, Olise avait immédiatement créé l’événement. Dès sa première saison, il a été désigné joueur de l’année par les supporters du Bayern et reste sous contrat à Munich jusqu’en 2029.
Michael Olise : statistiques de la saison 2025/26 en Bundesliga
Jeux 31 buts 15 passes décisifs. Passes décisives 21