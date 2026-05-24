Hoeneß a déclaré : « C'est alors que Karl-Heinz a eu la brillante idée de demander son avis à Pep Guardiola. » Invité fin avril sur le plateau de l'émission « Aktuelles Sportstudio » de la ZDF, Max Eberl a toutefois livré une version légèrement différente de la recherche d'un entraîneur. Selon ses propres mots, c'est lui qui a suggéré de contacter l'ancien coach du Bayern afin de recueillir son avis sur son ex-protégé Vincent Kompany : « Lorsque nous avons dû confirmer nos certitudes, j’ai dit à Kalle : “Tu es si proche de Pep, appelle-le et demande-lui ce qu’il pense de Vincent.” Ce coup de fil a en quelque sorte débloqué la situation, et nous avons ensuite engagé Kompany », avait expliqué Eberl à l’époque.

Selon Hoeneß, Eberl aurait même, dans un premier temps, souhaité prolonger le contrat de Tuchel malgré une saison sans titre : « Au départ, Max Eberl voulait prolonger le contrat de Thomas Tuchel d’un an. C’est ce que Karl-Heinz, Herbert Hainer et moi-même avons empêché », a révélé l’homme de 74 ans, qui refuse de laisser passer la version des faits donnée par Eberl : « Bien sûr, c’est facile de dire aujourd’hui : “Il a trouvé l’entraîneur”. Avant, il aurait prolongé Tuchel. Et nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd’hui. »