Après une série de refus, dont ceux de Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick et Oliver Glasner, consécutifs au départ de Thomas Tuchel à l’été 2024, le nom de Vincent Kompany, alors encore peu expérimenté, émerge comme solution crédible pour le poste d’entraîneur. Dans un entretien accordé au Spiegel, Uli Hoeneß a retracé les événements et expliqué que Karl-Heinz Rummenigge avait donné l’impulsion décisive.
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« Avant, il aurait signé Tuchel » : le président du Bayern, Uli Hoeneß, contredit Max Eberl au sujet de Vincent Kompany
Hoeneß a déclaré : « C'est alors que Karl-Heinz a eu la brillante idée de demander son avis à Pep Guardiola. » Invité fin avril sur le plateau de l'émission « Aktuelles Sportstudio » de la ZDF, Max Eberl a toutefois livré une version légèrement différente de la recherche d'un entraîneur. Selon ses propres mots, c'est lui qui a suggéré de contacter l'ancien coach du Bayern afin de recueillir son avis sur son ex-protégé Vincent Kompany : « Lorsque nous avons dû confirmer nos certitudes, j’ai dit à Kalle : “Tu es si proche de Pep, appelle-le et demande-lui ce qu’il pense de Vincent.” Ce coup de fil a en quelque sorte débloqué la situation, et nous avons ensuite engagé Kompany », avait expliqué Eberl à l’époque.
Selon Hoeneß, Eberl aurait même, dans un premier temps, souhaité prolonger le contrat de Tuchel malgré une saison sans titre : « Au départ, Max Eberl voulait prolonger le contrat de Thomas Tuchel d’un an. C’est ce que Karl-Heinz, Herbert Hainer et moi-même avons empêché », a révélé l’homme de 74 ans, qui refuse de laisser passer la version des faits donnée par Eberl : « Bien sûr, c’est facile de dire aujourd’hui : “Il a trouvé l’entraîneur”. Avant, il aurait prolongé Tuchel. Et nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd’hui. »
Max Eberl réagit aux déclarations d'Uli Hoeneß : « J'ai été sincèrement surpris. »
Les déclarations de Hoeneß, intervenues le jour de la finale de la Coupe d’Allemagne entre le Bayern et le VfB Stuttgart (3-0), font grand bruit. Le dirigeant historique du FC Bayern a évoqué des « doutes » sur la suite de sa collaboration avec le directeur sportif. Sous contrat jusqu’en 2027, Eberl n’est pas certain de rester : « 60 % de chances de prolongation contre 40 % d’incertitude, c’est mon sentiment actuel. Ceux qui me connaissent savent comment je fonctionne. D’ici deux ou trois mois, nous en saurons plus. »
Le timing de ces déclarations a surpris Eberl. « J’ai moi aussi trouvé cela très surprenant », a-t-il déclaré samedi soir sur Sky à propos des propos de Hoeneß, après la victoire à Berlin. « Je veux faire mon travail, je veux convaincre par mes résultats. Ce que nous avons montré cette saison en tant qu’équipe, ça se voit. On peut avoir des doutes, c’est tout à fait légitime. Alors on en discute », a expliqué Eberl.
Max Eberl, interrogé sur les spéculations concernant son poste, coupe court : « Pour l’instant, je m’en moque. »
Interrogé sur les raisons du scepticisme de Hoeneß à son égard, le dirigeant de 52 ans a répondu avec franchise : « Je ne peux pas le dire, il faudrait poser la question à Uli. Je ne sais pas non plus s'il le pensait vraiment. Il l'a dit, les chiffres sont là. Pour l'instant, je m'en fiche. Nous avons réalisé une très bonne saison en remportant le doublé. C'est ça qui compte. »
Arrivé au poste en mars 2024 au sein du club le plus titré d’Allemagne, Eberl pourrait voir son contrat prolongé ; une décision sera au minimum prise lors de la réunion du conseil de surveillance en août.
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