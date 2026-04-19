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Marko Brkic

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Il s’est plaint publiquement de son manque de temps de jeu : le VfB Stuttgart devrait affronter une concurrence acharnée pour s’attacher les services de la star du FC Barcelone

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R. Bardghji
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Dans la course au recrutement d’une star du Barça, le VfB Stuttgart affronte une concurrence acharnée.

Depuis plusieurs semaines, le VfB Stuttgart s’intéresserait de près à Roony Bardghji, jeune attaquant du FC Barcelone. Âgé de 20 ans, le joueur suscite toutefois une concurrence acharnée. D’après le quotidien espagnol Mundo Deportivo, la Juventus Turin occuperait actuellement la pole position dans ce dossier.

  • La Juventus Turin envisagerait un prêt pour l’ailier droit suédois Bardghji. La Vieille Dame n’est toutefois pas seule sur le coup : le Real Betis Séville, le FC Porto et l’AS Monaco suivent aussi le joueur. Selon les informations de Sky, le Barça ne serait, a priori, pas disposé à le céder, que ce soit temporairement ou définitivement.

    Selon Sky, le VfB Stuttgart s’était déjà penché sur son cas l’été dernier, mais le joueur international suédois avait alors opté pour un départ du FC Copenhague vers le FC Barcelone.


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    Flick à propos de Bardghji : « Je suis très satisfait de lui. »

    Pour l’instant, les choses ne se déroulent pas tout à fait comme il le souhaiterait. Dans une ligne offensive de haut niveau articulée autour de Lamine Yamal, Bardghji est rarement pris en considération et dispose de très peu de temps de jeu. Fin mars, il a donc publiquement exprimé son mécontentement quant à son rôle sous les ordres de l’entraîneur Hansi Flick : « Je fais preuve de patience, mais, en toute honnêteté, je pense mériter davantage de temps de jeu », a-t-il confié à Sverige Television. « Je ne suis pas pleinement satisfait, mais tel est le football. Je respecte les joueurs qui sont là depuis longtemps ; ce sont mes coéquipiers. Je connais mes capacités et j’ai une grande confiance en moi. »

    Dès l’hiver, des rumeurs évoquaient un prêt, mais Flick avait alors insisté pour qu’il reste, afin de préserver la stabilité de l’effectif. « Je suis très satisfait de lui. Il est excellent chaque fois que je lui accorde ma confiance », avait déclaré l’entraîneur.

    Cette saison, il compte 23 apparitions en compétition officielle, pour 616 minutes jouées, deux buts marqués et quatre passes décisives. Il est toutefois resté sur le banc lors des trois dernières sorties ligue du FC Barcelone. Son contrat avec les Blaugrana court jusqu’en 2029.

  • Roony Bardghji : statistiques de la saison 2025/26

    Jeux23
    Buts2 passes décisifs
    Passes décisives4
    Minutes jouées616
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