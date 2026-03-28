Donny Afroni

Beckham réagit à l'absence d'Alexander-Arnold en équipe d'Angleterre

La légende anglaise David Beckham a avoué qu'il lui serait « très difficile » d'écarter Trent Alexander-Arnold de la sélection pour la Coupe du monde, après que la star du Real Madrid a de nouveau été écartée des sélections nationales. Il s'est immiscé dans le débat après qu'Alexander-Arnold a fait la une des journaux en raison de son absence de la dernière sélection de 35 joueurs dévoilée par Thomas Tuchel pour les rencontres contre l'Uruguay et le Japon.