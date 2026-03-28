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Donny Afroni

Articles de Donny Afroni
  3. FBL-WC-FRIENDLY-ENG-URUAFP
    H. MaguireAngleterre

    Maguire fustige l'arbitre après le tacle monstrueux d'Araujo sur Foden

    Harry Maguire s'en est pris à l'arbitre Sven Jablonski après le match nul frustrant de l'Angleterre face à l'Uruguay, s'interrogeant sur la raison pour laquelle le défenseur du FC Barcelone Ronald Araujo avait pu rester sur le terrain après un tacle monstrueux sur Phil Foden. Le milieu de terrain de Manchester City a dû quitter le terrain sur blessure à la suite de ce tacle, ce qui a provoqué la colère du camp des Three Lions face à l'arbitrage à Wembley.

  4. Trent Alexander-Arnold EnglandGetty
    T. Alexander-ArnoldAngleterre

    Beckham réagit à l'absence d'Alexander-Arnold en équipe d'Angleterre

    La légende anglaise David Beckham a avoué qu'il lui serait « très difficile » d'écarter Trent Alexander-Arnold de la sélection pour la Coupe du monde, après que la star du Real Madrid a de nouveau été écartée des sélections nationales. Il s'est immiscé dans le débat après qu'Alexander-Arnold a fait la une des journaux en raison de son absence de la dernière sélection de 35 joueurs dévoilée par Thomas Tuchel pour les rencontres contre l'Uruguay et le Japon.

  6. Argentina v Mauritania - International FriendlyGetty Images Sport
    E. MartinezArgentine

    « L'un des pires matchs » : Emi Martinez fustige l'Argentine après la victoire contre la Mauritanie

    L'Argentine a beau avoir remporté une victoire lors de son dernier match international, l'ambiance au sein du groupe est tout sauf festive. Le gardien Emiliano Martínez a livré une critique cinglante de l'équipe nationale après sa victoire peu convaincante 2-1 contre la Mauritanie. Le vainqueur de la Coupe du monde était furieux du manque d'intensité affiché par l'équipe de Lionel Scaloni face à cette modeste formation africaine.

  7. FBL-FRIENDLY-ARG-MTNAFP
    L. MessiArgentine

    📽️ | Messi assailli par les fans pour des selfies après la victoire de l'Argentine

    Lionel Messi reste la plus grande attraction du football mondial, comme en témoignent les scènes chaotiques qui ont suivi le dernier match amical de l'Argentine contre la Mauritanie. Malgré le caractère compétitif de la rencontre, le coup de sifflet final a déclenché une ruée des joueurs adverses, désireux de repartir avec un souvenir inoubliable aux côtés du détenteur de huit Ballons d'Or.

  8. FBL-WC-FRIENDLY-ENG-URUAFP
    T. TuchelAngleterre

    Tuchel fustige les supporters anglais pour avoir hué Ben White

    Thomas Tuchel a vivement critiqué une partie des supporters anglais qui ont hué Ben White lors de son retour tant attendu en équipe nationale à Wembley. Le défenseur d'Arsenal a fait sa première apparition sous le maillot des Three Lions depuis son départ prématuré de la Coupe du monde 2022, mais son retour a été accueilli avec hostilité par une partie du public local.

  9. Manchester City v Newcastle United - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport
    R. DiasManchester City

    Un défenseur de Manchester City rejoint Guehi sur la liste des absents pour la finale de la Coupe

    Les préparatifs de Manchester City en vue de la finale de la Carabao Cup ont été bouleversés par la blessure grave de Ruben Dias, pilier de la défense. L'international portugais devrait manquer la confrontation à Wembley contre Arsenal, ce qui pose un sérieux casse-tête à Pep Guardiola pour composer son onze de départ en défense à quelques heures du coup d'envoi.

  10. US Sassuolo Calcio v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport
    J. VardyCremonese

    Vardy s'illustre en fin de match et permet à la Cremonese de s'imposer à Parme

    Jamie Vardy a une nouvelle fois démontré pourquoi il reste l'un des joueurs les plus fiables du football européen, en apportant une contribution décisive qui a permis à la Cremonese de remporter trois points cruciaux face à Parme. L'ancienne icône de Leicester City est entrée en jeu pour jouer un rôle de premier plan dans un résultat qui pourrait bien déterminer le sort de la saison du club en première division italienne.

  1. Real Madrid CF v Juventus FC: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
    Real MadridVinicius Junior

    📽️ | Vini et Bellingham ont été copieusement hués lors d'un événement de MMA

    La star du Real Madrid Vinicius Jr et Jude Bellingham se sont retrouvés sous les feux d'une attention médiatique désagréable ce week-end après avoir été accueillis de manière hostile lors d'une apparition publique dans la capitale espagnole. Bien qu'ils se trouvaient chez eux, les internationaux brésilien et anglais ont été accueillis par une salve de sifflets et de huées qui les ont laissés visiblement frustrés.

  4. FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP
    P. GuardiolaManchester City

    Pourquoi une star incontournable de Manchester City ne participera pas à la finale de la Carabao Cup

    Manchester City devra se passer de Marc Guehi, l'une de ses recrues phares de janvier, lors de la finale de la Carabao Cup qui l'opposera à Arsenal dimanche à Wembley. Alors que les autres recrues de l'hiver sont éligibles, l'international anglais est écarté en raison d'une nouvelle règle. Pep Guardiola s'est montré exaspéré après que l'ancien défenseur de Crystal Palace a été officiellement déclaré inéligible.

  5. Igor TudorGetty Images
    I. TudorTottenham

    Tudor apporte des éclaircissements sur la « confusion » virale autour des machines à sous

    L'entraîneur par intérim de Tottenham, Igor Tudor, a balayé d'un revers de main les rumeurs selon lesquelles il aurait confondu un membre du staff technique des Spurs avec l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, lors d'un récent déplacement à Anfield. On a pu voir le Croate, dans une vidéo devenue virale, échanger quelques mots chaleureux avec un homme chauve à Anfield, ce qui a conduit beaucoup de gens à penser qu'il avait commis une erreur d'identité.

  6. The 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" - ArrivalsGetty Images Entertainment
    ShowbizJorginho

    Chappell Roan, critiqué de manière surprenante par une ancienne star de Chelsea et d'Arsenal

    L'ancien milieu de terrain de Chelsea et d'Arsenal, Jorginho, a vivement critiqué la star de la pop Chappell Roan à la suite d'un incident qui aurait eu lieu dans un hôtel de São Paulo. L'international italien a affirmé qu'un membre de l'équipe de sécurité de la chanteuse s'en était pris à sa belle-fille de 11 ans, laissant la jeune fan en larmes après un simple échange lors du petit-déjeuner.

  7. Al Nassr v Al Shabab: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
    J. FelixAl Nasr FC

    Félix prend les devants ! La star d'Al-Nassr explique comment il a mis fin à sa disette de buts

    Joao Félix a inscrit son premier but de la saison 2026 en Saudi Pro League. L'ancien joueur de Chelsea et du FC Barcelone restait sur une série de 14 matches sans marquer, une série qui remontait au match nul 2-2 contre Al-Ettifaq en décembre. Malgré son manque de réussite devant le but, Félix est resté un rouage essentiel de la machine Al-Nassr, délivrant sept passes décisives lors de ses dix dernières sorties avant de retrouver enfin le chemin des filets en inscrivant un doublé.

  8. HaalandGetty
    E. HaalandManchester City

    Haaland en « terrain inconnu » après la disette offensive de City

    Les statistiques relatives aux récentes performances d'Erling Haaland sont décevantes, même à l'aune de ses propres standards exceptionnels. Après un début de saison fulgurant, au cours duquel il a inscrit 19 buts lors de ses 17 premières apparitions en Premier League, sa production offensive a considérablement baissé. L'attaquant n'a marqué que trois buts lors de ses 12 derniers matchs de championnat, une baisse de forme qui a laissé les experts bouche bée.

  9. Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
    ChelseaPremier League

    Révélation : l'homme à l'origine du rassemblement des défenseurs centraux de Chelsea

    Ce rassemblement, devenu un élément incontournable de la routine d'avant-match de Chelsea, serait une idée originale de Willie Isa, « l'architecte culturel » de Chelsea, recruté dans le monde du rugby à XIII. Isa aurait mis en place ce rituel en collaboration avec Reece James et d'autres figures de proue du vestiaire afin de renforcer le sentiment d'identité collective et de cohésion.

  10. FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-AUGSBURGAFP
    A. PoppBorussia Dortmund

    Popp, vainqueur de la Ligue des champions, rejoint le projet ambitieux de Dortmund

    Le lien particulier qui unit Alexandra Popp au Borussia Dortmund n'a jamais été un secret dans le monde du football. La nouvelle fait désormais sensation : la triple vainqueure de la Ligue des champions rejoint le BVB en provenance du VfL Wolfsburg dans le cadre d'un transfert libre. La joueuse de 34 ans a signé un contrat de trois ans à Dortmund, qui la lie au club jusqu'au 30 juin 2029.

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