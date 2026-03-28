Donny Afroni

Tudor apporte des éclaircissements sur la « confusion » virale autour des machines à sous
L'entraîneur par intérim de Tottenham, Igor Tudor, a balayé d'un revers de main les rumeurs selon lesquelles il aurait confondu un membre du staff technique des Spurs avec l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, lors d'un récent déplacement à Anfield. On a pu voir le Croate, dans une vidéo devenue virale, échanger quelques mots chaleureux avec un homme chauve à Anfield, ce qui a conduit beaucoup de gens à penser qu'il avait commis une erreur d'identité.