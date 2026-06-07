Depuis son arrivée au club catalan, Flick a mené le Barça à deux titres consécutifs de Liga, étant sacré meilleur entraîneur du championnat à chaque saison. Malgré ce succès sur le plan national, le club n'a toutefois pas réussi à franchir le cap en Ligue des champions, sa dernière victoire dans cette compétition remontant à 2015.

Invité à l’inauguration d’un nouveau Cruyff Court dans son ancien établissement, La Salle Manresa, Guardiola a exprimé son admiration pour la trajectoire du club catalan sous la conduite de l’Allemand. Malgré la pression qui accompagne forcément le banc du Camp Nou, le stratège légendaire estime que les fondations sont solides.

« Je suis un grand admirateur de Hansi et de sa méthode depuis de nombreuses années », a-t-il confié à la presse. « Ce sont des joueurs du Barça, qu’ils soient issus de La Masia ou d’ailleurs, et ils s’en sortent très bien. Ils ont connu deux années extraordinaires, au-delà des résultats, de leurs performances et du plaisir que l’on prend à les voir jouer. »