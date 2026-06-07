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« Je suis un grand admirateur de Hansi Flick ! » a déclaré Pep Guardiola. L’ancien mentor de Manchester City salue le « beau jeu » déployé par le FC Barcelone sous la conduite de l’entraîneur allemand, tout en adressant un avertissement à son ex-club concernant la Ligue des champions
Guardiola valide l’ère « séduisante » de Flick
Depuis son arrivée au club catalan, Flick a mené le Barça à deux titres consécutifs de Liga, étant sacré meilleur entraîneur du championnat à chaque saison. Malgré ce succès sur le plan national, le club n'a toutefois pas réussi à franchir le cap en Ligue des champions, sa dernière victoire dans cette compétition remontant à 2015.
Invité à l’inauguration d’un nouveau Cruyff Court dans son ancien établissement, La Salle Manresa, Guardiola a exprimé son admiration pour la trajectoire du club catalan sous la conduite de l’Allemand. Malgré la pression qui accompagne forcément le banc du Camp Nou, le stratège légendaire estime que les fondations sont solides.
« Je suis un grand admirateur de Hansi et de sa méthode depuis de nombreuses années », a-t-il confié à la presse. « Ce sont des joueurs du Barça, qu’ils soient issus de La Masia ou d’ailleurs, et ils s’en sortent très bien. Ils ont connu deux années extraordinaires, au-delà des résultats, de leurs performances et du plaisir que l’on prend à les voir jouer. »
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La zone de relégation de la Ligue des champions
Si le style de jeu l’a convaincu, Guardiola a toutefois rappelé l’imprévisibilité des phases à élimination directe. La disette de dix ans de Barcelone en Ligue des champions reste un sujet de controverse, mais celui qui a remporté deux titres européens avec les Blaugrana a averti que le succès continental ne devait pas être le seul critère permettant de juger de la santé d’un projet.
« La Ligue des champions peut faire capoter un projet, j’espère que ce ne sera pas le cas et que l’échec dans cette compétition n’obscurcira pas tout le reste », a-t-il averti. « C’est la Liga qui assure la régularité. En Ligue des champions, il faut arriver en forme jusqu’au bout, sans blessure ; l’influence des arbitres est considérable. »
La priorité est donnée à la cohérence sur l’ensemble du territoire national.
Pour Guardiola, c’est le travail quotidien et les titres nationaux qui définissent véritablement l’héritage d’une équipe. Il a exhorté les dirigeants et les supporters du FC Barcelone à ne pas perdre de vue l’essentiel s’ils échouaient en Europe, comme ce fut le cas la saison dernière face à l’Atlético de Madrid en quarts de finale.
« L’essentiel, c’est que le travail quotidien soit de qualité, que l’équipe continue de progresser et qu’on ne considère pas qu’une saison est ratée sous prétexte qu’on n’a pas atteint ou remporté la finale de la Ligue des champions », a expliqué Guardiola. « La base d’une saison réussie, ce sont les titres nationaux. »
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Projets d’avenir et rumeurs de transfert
Après avoir récemment mis un terme à son mandat de dix ans couronné de succès à Manchester City, Guardiola a évoqué son avenir et le talent de stars telles que Bernardo Silva. Il a plaisanté en disant qu’il pourrait devenir enseignant dans son ancienne école, mais son prochain défi professionnel reste un mystère, même pour lui.
« Pour l’instant, je veux rester ici quelque temps et nous verrons ce que je ferai. Je ne le sais même pas moi-même », a-t-il admis. Interrogé sur la possible arrivée de Bernardo Silva au Barça, il s’est montré catégorique : « Bernardo s’adapterait à n’importe quelle équipe. Il est trop bon. » Il a également fait l’éloge de Julián Álvarez, soulignant que « City les a tous, et ils sont tous très bons ».