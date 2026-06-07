La légende anglaise a insisté : Kane doit ajuster son jeu et faire preuve de « bon sens » dans ses déplacements lors de la prochaine Coupe du monde. Si la star du Bayern Munich est louée pour sa capacité à descendre bas et à relancer le jeu, Keane estime que de telles habitudes pourraient s’avérer préjudiciables dans le feu d’un grand tournoi estival.

Pour Keane, le rôle premier de Kane est d’être un finisseur, non un créateur. Après la victoire 1-0 de l’équipe de Thomas Tuchel, il a rappelé que le joueur de 32 ans doit s’appuyer sur les qualités créatives de ses coéquipiers et se concentrer sur son statut de point d’appui de l’attaque.