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Harry Kane doit « faire preuve de bon sens », a préconisé Roy Keane. L’ancien capitaine irlandais a prodigué des conseils tactiques stricts à l’attaquant anglais après sa performance décisive, à la veille de la Coupe du monde
Keane exige un changement de stratégie de la part du capitaine de l'Angleterre
La légende anglaise a insisté : Kane doit ajuster son jeu et faire preuve de « bon sens » dans ses déplacements lors de la prochaine Coupe du monde. Si la star du Bayern Munich est louée pour sa capacité à descendre bas et à relancer le jeu, Keane estime que de telles habitudes pourraient s’avérer préjudiciables dans le feu d’un grand tournoi estival.
Pour Keane, le rôle premier de Kane est d’être un finisseur, non un créateur. Après la victoire 1-0 de l’équipe de Thomas Tuchel, il a rappelé que le joueur de 32 ans doit s’appuyer sur les qualités créatives de ses coéquipiers et se concentrer sur son statut de point d’appui de l’attaque.
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Économiser l’énergie dans des conditions extrêmes
Soucieux des conditions climatiques éprouvantes qui attendent les joueurs, Keane redoute que l’activité débordante de Kane ne provoque une fatigue prématurée. Selon lui, l’attaquant doit apprendre à rester devant, évitant de redescendre trop souvent dans son camp, afin de conserver son énergie pour les temps forts dans la surface adverse.
Keane a déclaré à ITV : « Il doit acquérir cette expérience maintenant, et peut-être a-t-il beaucoup appris en jouant pour le Bayern lors de ces grands matchs de Ligue des champions. Il faut être assez malin dans le placement. Même pour le but, la Nouvelle-Zélande avait beaucoup de joueurs en défense, mais il s’est simplement baladé là-bas. C’est juste une question d’expérience, mais c’est incroyable qu’ils lui aient laissé autant d’espace. »
Pour soulever le trophée, il faudra rester dans la surface de réparation.
Le commentateur a rappelé avec insistance que l’efficacité de classe mondiale de Kane est le plus grand atout de l’Angleterre, et qu’il serait dommage de l’employer à des tâches que d’autres peuvent accomplir. Keane a exhorté le capitaine à faire preuve de patience et à attendre que les occasions viennent à lui, plutôt que d’aller chercher le ballon dans les zones du milieu de terrain.
« Mais avec son expérience, il doit faire preuve de bon sens, nous parlons ici des conditions », a ajouté Keane. « Il n’a pas besoin de revenir au-delà de la ligne médiane pour tenter de distribuer des ballons, il y a suffisamment de joueurs capables de le faire et suffisamment de qualité. Place-toi là où tu dois être, tu es le meilleur au monde à l’heure actuelle. Si l’Angleterre veut remporter le grand trophée, c’est lui qui sera votre homme de la situation. »
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Kane minimise l’impact de la chaleur sur le tournoi
En revanche, malgré les mises en garde de l'ancien capitaine de Manchester United, Harry Kane se dit serein quant à sa condition physique et à sa capacité à affronter les conditions climatiques. Après une saison record en Allemagne, au cours de laquelle il a inscrit 61 buts, l'attaquant estime que l'équipe est prête à relever tous les défis météorologiques qu'elle pourrait rencontrer durant le tournoi.
Interrogé sur les risques de chaleur et de fatigue, l’attaquant a répondu avec assurance : « Les pauses hydratation sont utiles. Tout le monde évoque la chaleur, mais je ne crois pas qu’elle sera aussi décisive que certains le pensent. Pour ma part, ainsi que pour plusieurs coéquipiers qui s’entraînent depuis un moment dans ces conditions, je me sentais bien aujourd’hui. Nous sommes des athlètes, des professionnels, et nous avons déjà joué par temps chaud. »