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Bernardo Silva s’adapterait à n’importe quel club. Roberto Martinez évoque un transfert à Barcelone, tandis que le sélectionneur du Portugal salue « l’intelligence footballistique » de la star de Manchester City
Roberto Martinez salue la capacité d'adaptation de Silva
Le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, estime que Bernardo Silva serait un renfort idéal pour le FC Barcelone. Après la victoire 2-1 face au Chili samedi en match amical, le technicien espagnol a été interrogé sur ce transfert potentiel et sur l’adéquation du vétéran au nouveau projet de Hansi Flick au Camp Nou.
Le technicien espagnol n’a pas tarit d’éloges à l’égard du joueur de 31 ans, déclarant : « Je pense que Bernardo Silva est un joueur tellement spectaculaire qu’il s’intègre dans tous les vestiaires du football mondial. Je ne pense pas qu’un joueur comme lui apparaisse de nulle part, mais c’est un joueur capable de s’adapter à n’importe quel système et à n’importe quel style, et d’améliorer ce qui l’entoure. »
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L'intelligence qui se cache derrière le joueur
Si Silva est souvent salué pour son abattage sans faille et ses qualités techniques, Martinez a choisi de mettre en avant l’aspect mental de son jeu. Le sélectionneur portugais estime que la flexibilité tactique et la vision du jeu de Silva le distinguent des autres milieux de terrain créatifs du marché, soulignant sa capacité à dicter le jeu depuis plusieurs positions.
« Ce n’est pas le poste, c’est son intelligence footballistique, puis son niveau technique qui lui permettent de dominer toutes les actions auxquelles il participe. Je n’ai aucun doute qu’il s’intégrerait parfaitement au Barça », a ajouté Martinez.
Silva garde toutes ses options ouvertes
Malgré les rumeurs persistantes, la star de Manchester City reste prudente au sujet de son avenir. Ayant décidé de ne pas prolonger son contrat à l’Etihad, Silva est très courtisé. Si Barcelone demeure une destination de rêve pour le milieu de terrain, il examine aussi une offre substantielle de l’Atlético Madrid, prêt à tout pour s’attacher ses services.
Le joueur lui-même a reconnu que son avenir restait indécis lors d’une récente intervention médiatique. « Le Barça est une option qui s’offre à moi, mais je n’ai pas encore pris de décision. Au final, je vais essayer de trouver une équipe où l’on me veut, où je me sens vraiment désiré. C’est très important, et vous le saurez le jour où je prendrai ma décision », a expliqué Bernardo Silva.
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Tous les regards se tournent maintenant vers l’échauffement final.
Malgré l’intensification des rumeurs de transfert, Silva fait preuve de professionnalisme sur le terrain alors que le Portugal peaufine sa préparation pour la Coupe du monde. Il a disputé la première mi-temps de la rencontre remportée contre le Chili, faisant preuve d’une maîtrise technique et d’un leadership que Martinez estime capables de rehausser le niveau de n’importe quel vestiaire.
Les champions d’Europe se tournent désormais vers leur ultime test, mercredi face au Nigeria, dernière répétition avant le grand départ pour les États-Unis. Une fois la compétition lancée, le programme s’annonce intense : la Seleção entamera sa phase de groupes le 17 juin à Houston, où elle défiera la République démocratique du Congo pour lancer sa quête de gloire mondiale.