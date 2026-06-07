Le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, estime que Bernardo Silva serait un renfort idéal pour le FC Barcelone. Après la victoire 2-1 face au Chili samedi en match amical, le technicien espagnol a été interrogé sur ce transfert potentiel et sur l’adéquation du vétéran au nouveau projet de Hansi Flick au Camp Nou.

Le technicien espagnol n’a pas tarit d’éloges à l’égard du joueur de 31 ans, déclarant : « Je pense que Bernardo Silva est un joueur tellement spectaculaire qu’il s’intègre dans tous les vestiaires du football mondial. Je ne pense pas qu’un joueur comme lui apparaisse de nulle part, mais c’est un joueur capable de s’adapter à n’importe quel système et à n’importe quel style, et d’améliorer ce qui l’entoure. »